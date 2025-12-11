Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Own work by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Марина Егорова Опубликована сегодня в 21:19

Колбаса как бомба замедленного действия: что происходит в организме

Колбасные изделия повышают риск рака — врач-онколог Владимир Ивашков

Пищевые привычки могут стать невидимым фактором риска, способным повлиять на развитие серьёзных заболеваний. Об этом сообщил онколог Владимир Ивашков в своём Telegram-канале, где представил перечень продуктов, которых, по его мнению, следует избегать, чтобы снизить вероятность онкологических проблем.

Опасные продукты на прилавках

По словам специалиста, наиболее вредными для здоровья являются колбасы, сосиски, бекон, ветчина, копчёности и консервированное мясо. Эти продукты подвергаются длительной обработке и содержат консерванты, усиливающие канцерогенный эффект. Врач отметил, что к этой категории также относятся готовые завтраки, замороженная пицца, наггетсы, различные соусы с длинным перечнем добавок, чипсы, сухарики и снеки с ароматизаторами. Не менее опасен и алкоголь, который, по словам Ивашкова, способен запускать процессы, повреждающие клетки организма.

"Такие продукты увеличивают риск развития рака, особенно при регулярном употреблении", — подчеркнул онколог Владимир Ивашков.

По его словам, ключевая проблема заключается не только в химическом составе, но и в том, что подобная еда постепенно вытесняет полезные продукты из рациона.

Что стоит ограничить

Ивашков также выделил группу продуктов, которые не являются однозначно вредными, но требуют осторожности. К ним относятся безалкогольное вино, говядина, свинина, телятина, растительное молоко, сладкие йогурты и творожки. Он уточнил, что эти продукты можно употреблять лишь эпизодически, не делая их частью ежедневного меню.

По словам врача, чрезмерное потребление красного мяса и сладких молочных продуктов может повышать нагрузку на обмен веществ и создавать условия для воспалительных процессов. Поэтому важно соблюдать умеренность и разнообразие в рационе.

Безопасный выбор

Онколог предложил альтернативу: овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые крупы и хлеб, жирную рыбу, птицу, морепродукты, тофу, кефир и творог. Эти продукты, по его словам, помогают поддерживать иммунитет и обеспечивают организм необходимыми антиоксидантами и микроэлементами.

Ивашков отметил, что кофе и чай при умеренном употреблении также могут быть частью здорового рациона. Он подчеркнул, что сбалансированное питание — не диета, а осознанный образ жизни, формирующий устойчивую защиту от хронических заболеваний.

