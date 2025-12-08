Беременность снижает риск рака, но этого недостаточно: вот что действительно поможет

Беременность и грудное вскармливание действительно оказывают положительное влияние на снижение риска некоторых видов рака, однако они не являются гарантией полной защиты от онкологических заболеваний. Это подчеркивает акушер-гинеколог, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия и эксперт ВОЗ, Любовь Ерофеева в беседе с изданием Pravda.Ru.

Влияние беременности на здоровье женщины

Недавние заявления министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сделанные в интервью ТАСС, вызвали интерес к вопросу о том, как беременность и грудное вскармливание влияют на риск развития рака. Мурашко отметил, что эти процессы действительно снижают вероятность развития рака молочной железы и опухолей органов малого таза, а также репродуктивной системы. Любовь Ерофеева, комментируя эти утверждения, согласилась с ними, добавив, что нормальный репродуктивный цикл действительно играет роль в профилактике некоторых заболеваний. Однако, как объяснила специалист, это не означает полную защиту от онкологии.

"Беременность и нормальный репродуктивный цикл действительно защищают женщину от онкологических заболеваний. Грудное вскармливание также играет свою роль в снижении рисков, но это не панацея", — утверждает Ерофеева.

По ее словам, если бы наличие беременности и грудного вскармливания гарантировало отсутствие заболеваний, то женщины, которые рожали и кормили грудью, не сталкивались бы с раком. Однако такие случаи все же имеют место.

Дополнительные факторы риска

Врач подчеркнула, что риск онкологических заболеваний во многом зависит от множества других факторов, и поэтому профилактика должна быть комплексной. Одним из важных инструментов для снижения риска, по мнению Ерофеевой, является гормональная контрацепция. Ее использование может значительно уменьшить вероятность развития рака эндометрия, яичников и различных заболеваний молочных желез. Однако, как признала врач, гормональная контрацепция не способна предотвратить рак молочной железы.

"Одними родами не защититься. Использование гормональной контрацепции — это тот путь, который помогает снизить риски. Хотя она не может предотвратить рак молочной железы, она уменьшает вероятность развития других заболеваний", — добавила Ерофеева.

Вакцинация и профилактические обследования

Особое внимание стоит уделить вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), особенно среди подростков, как дополнительной мере профилактики онкологических заболеваний. ВПЧ является одной из основных причин рака шейки матки, и прививки от этого вируса могут значительно снизить риски. Помимо этого, регулярные медицинские обследования играют ключевую роль в своевременном выявлении и предотвращении заболеваний.

"Женщины старше 35 лет должны проходить маммографию и посещать акушера-гинеколога не реже двух раз в год, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы", — отметила специалист.

Это особенно важно для ранней диагностики и эффективного лечения.