Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Раковые клетки
Раковые клетки
© https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer) is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:28

Рак уходит, а иммунитет падает: японцы нашли виновника в антителах с высокой активностью

Университет Тибы: антитела против PD-L1 атакуют Т-лимфоциты с высокой экспрессией

Учёные из Японии обнаружили одну из причин, по которой передовые методы иммунотерапии рака иногда оказываются неэффективными. Оказалось, что лекарства, призванные активировать иммунную систему для борьбы с опухолью, в некоторых случаях могут, наоборот, её ослаблять. Это важный шаг на пути к пониманию того, почему одни и те же препараты помогают одним пациентам и практически бесполезны для других.

Почему иммунотерапия работает не для всех?

Исследователи из Университета Тибы сосредоточились на изучении ингибиторов иммунных контрольных точек — революционных препаратов, которые произвели переворот в онкологии. Их задача — блокировать белок PD-L1, который раковые клетки используют как своеобразный "плащ-невидимку". Этот белок позволяет опухоли маскироваться и ускользать от атак иммунной системы.

Специальные антитела, входящие в состав препаратов, срывают эту маскировку, возвращая Т-лимфоцитам — главным "киллерам" нашего иммунитета — способность видеть и уничтожать врага. Однако волшебная пуля срабатывает не всегда. Авторы работы выяснили, что виной тому может быть чрезмерно агрессивное действие самих антител.

Когда защита превращается в угрозу

Ключевую роль в этом процессе играет механизм под названием "антителозависимая клеточная цитотоксичность" (ADCC). В норме он помогает иммунным клеткам точнее находить и разрушать мишени, помеченные антителами. Но когда этот механизм работает слишком интенсивно, возникает парадоксальная ситуация.

Антитела начинают атаковать не только опухолевые клетки, но и собственные Т-лимфоциты пациента. Дело в том, что эти жизненно важные иммунные клетки также несут на своей поверхности белок PD-L1. Слишком активные антитела, стремясь уничтожить всё, что имеет этот белок, попросту уничтожают защитников организма, ослабляя его перед лицом болезни.

"Стало понятно, почему одни и те же препараты против злокачественных опухолей действуют на пациентов по-разному", — поясняют авторы исследования.

Сравнение эффективности антител

Параметр Антитело MIH6 (со слабой ADCC-активностью) Антитело 10F.9G2 (с сильной ADCC-активностью)
Подавление роста опухоли Более 90% Практически не работало
Воздействие на Т-лимфоциты Минимальное Активное уничтожение
Потенциал для терапии Высокий Низкий

А что если…

Если перед началом лечения анализировать не только уровень PD-L1 на опухолевых клетках, но и на собственных Т-лимфоцитах пациента, можно заранее предсказать эффективность и потенциальную токсичность конкретного препарата.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

  1. Что такое ингибиторы контрольных точек?
    Это современный класс противораковых препаратов, которые не атакуют опухоль напрямую, а снимают "тормоза" с иммунной системы, позволяя ей самостоятельно распознать и уничтожить раковые клетки.

  2. Означает ли это, что иммунотерапия опасна?
    Нет, это означает, что она должна быть более точной. Исследование не отменяет эффективность метода, а указывает на путь его совершенствования — переход к персонализированному подбору препаратов.

  3. Когда появятся такие индивидуальные подходы?
    Учёные уверены, что это вопрос ближайшего будущего. Сейчас ведутся активные работы по созданию соответствующих диагностических тестов, которые позволят онкологам принимать более взвешенные решения.

Три факта об иммунотерапии рака

  1. За разработку терапии ингибиторами контрольных точек в 2018 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

  2. Этот метод показал выдающиеся результаты в лечении меланомы, рака лёгких и лимфомы, когда традиционная химиотерапия была бессильна.

  3. Главным вызовом в иммунотерапии сегодня является не поиск новых мишеней, а умение предсказать, кому из пациентов существующие препараты помогут, а кому — навредят.

Исторический контекст

Открытие японских учёных из Университета Тибы — это закономерный этап в эволюции онкологии. Если сначала лечение рака было подобно ковровой бомбардировке (химио- и лучевая терапия), а затем стало напоминать прицельный удар (таргетная терапия), то иммунотерапия предложила принципиально новую парадигму — натравить на опухоль собственную защитную систему организма. Теперь же медицина делает следующий шаг: от прицельного удара к ювелирной работе, когда лечение подбирается с учётом тончайших нюансов иммунитета конкретного человека. Это приближает нас к той эре, когда рак будет не приговором, а хроническим заболеванием, которое можно эффективно контролировать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Субнептуны в системе TOI-270 производят воду через внутренние химические реакции сегодня в 16:26
Экзопланеты играют в химию: как планеты рождают воду под давлением, делая их пригодными для жизни

Учёные обнаружили, что планеты, считавшиеся безводными, могут сами производить океаны. Это открытие меняет представление о формировании и обитаемости далёких миров.

Читать полностью » Галактическая радиация изменила химический состав кометы 3I/ATLAS за миллиарды лет сегодня в 16:23
Антихвост к Солнцу: межзвездная комета ломает все законы астрономии своей активностью

Астрофизики выяснили, почему межзвездная комета 3I/ATLAS вела себя так необычно. Оказалось, всему виной космическая радиация.

Читать полностью » Ртуть из незаконной золотодобычи отравляет реки Амазонии и детей мундуруку — Пауло Баста сегодня в 15:05
Амазонка течёт ртутью: дети рождаются с ядом вместо крови

Реки Амазонии несут не золото, а яд. В деревне мундуруку учёные фиксируют вспышку неврологических заболеваний у детей — последствие ртути, применяемой при незаконной добыче.

Читать полностью » Физическая активность по 3000 шагов улучшает память и мозговое кровообращение — Вай-Ин Яу сегодня в 14:05
Память тает быстрее, чем батарейка телефона: как отсутствие шагов стирает мозг изнутри

Учёные выяснили, что для замедления болезни Альцгеймера достаточно всего 3000-5000 шагов в день. Даже лёгкая активность помогает мозгу оставаться молодым и защищает от когнитивных нарушений.

Читать полностью » Астрономы нашли крупнейшее скопление воды во Вселенной вокруг квазара — Мэтт Брэдфорд сегодня в 13:58
Следы жизни на расстоянии 12 миллиардов лет: как капля воды раскрыла тайну рождения галактик

Учёные нашли крупнейшее скопление воды во Вселенной — вокруг квазара APM 08279+5255, удалённого на 12 млрд световых лет. Это открытие доказывает, что вода появилась в космосе гораздо раньше, чем считалось.

Читать полностью » Мозг выделяет адреналин и дофамин при контролируемом страхе — Анна Воронова сегодня в 12:58
Мозг нажимает на кнопку ужаса: зачем нам нужен страх, когда вокруг нет опасности

Почему люди добровольно смотрят ужастики и прыгают с парашютом? Учёные объяснили, как страх приносит удовольствие, укрепляет психику и помогает справляться со стрессом.

Читать полностью » Учёные зафиксировали коллективную охоту косаток на акул ради печени — Эрик Игуэра Ривас сегодня в 11:58
Морские волки вышли на охоту: как Стая Монтесумы обманула акул и взяла только печень

В Калифорнийском заливе косатки из "Стаи Монтесумы" научились охотиться на белых акул, переворачивая их на спину. Учёные называют это доказательством стратегического мышления морских хищников.

Читать полностью » Археологи обнаружили скульптуру спящего Купидона II века в Пуле — Александра Паич сегодня в 10:58
Купидон проснулся под плиткой улицы: тайна спящего бога, о которой молчала Пула

В хорватской Пуле археологи нашли редкую мраморную скульптуру спящего Купидона II века. Уникальное произведение римского искусства станет жемчужиной коллекции музея Истрии.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Даже лёгкое обезвоживание на 1–2% снижает концентрацию внимания и работоспособность
Наука
Магнитные аномалии в древних породах вызваны нестабильностью магнитного поля Земли
Наука
В эксперименте BION-M №1 гекконы в невесомости начали играть с ошейником и кусочками кожи
Садоводство
Андрей Туманов объяснил, почему навоз перестал быть безопасным удобрением
Туризм
Российская путешественница рассказала о стандартах красоты и культуре естественности в Японии
Спорт и фитнес
Бег для новичков: как поставить цель, найти мотивацию и избежать травм
Спорт и фитнес
Иван Ганин: стойка на голове укрепляет мышцы и развивает концентрацию, но требует подготовки
Питомцы
National Wildlife Federation: точность прогнозов сурков 35-40 %
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet