Канадские власти прокомментировали арест Дурова

Политик из Канады, экс-кандидат от Народной партии страны Дэвид Фрейхайт отреагировал на арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он назвал его задержание в аэропорту Парижа "войной против народа, которая ведется на Западе".

"Называйте это событие как хотите. Но поймите, что это война против народа и его прав. Это война. Война против прав простых людей", — заявил Фрейхайт на своей странице в соцсети.

24 августа стало известно об аресте основателя Telegram Павла Дурова. Его задержали во французском аэропорту при выходе из частного самолета. СМИ Франции пишут, что бизнесмен числился в списке разыскиваемых в стране лиц.

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