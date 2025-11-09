Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологические раскопки
Археологические раскопки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована вчера в 23:43

Баран с секретом: ритуальный сосуд из Мегиддо хранит тайны ханаанских обрядов

Голани: ханаанский винный пресс и сосуды животных найдены в Мегиддо

Территория вокруг Тель-Мегиддо на севере Израиля, известная как одно из самых древних и многослойных археологических мест мира, вновь удивила исследователей. На равнине у трассы №66 археологи нашли два уникальных комплекса, разделённых почти двумя тысячелетиями: древнейший винный пресс региона и редкий ритуальный набор сосудов в форме животных. Эти находки не просто расширяют известные границы древнего города — они требуют пересмотра целых глав истории ханаанской цивилизации.

Каменный пресс, с которого началось виноделие

Во время спасательных раскопок длиной более километра, связанных с расширением дороги, специалисты Израильского управления древностей — Амир Голани и Барак Цин - обнаружили небольшой, но идеально сохранившийся винодельческий пресс. Он был высечен прямо в известняке и относится к раннему бронзовому веку IB, примерно к 5000-летней давности.

"До настоящего времени у нас были только косвенные свидетельства производства вина в том периоде, но нам не хватало неоспоримых данных", — пояснили археологи Голани и Цин.

Пресс имел наклонную площадку для выжимки винограда ногами, а под ней — выдолбленный резервуар для стекания сока. Простой, но эффективный механизм подтверждает, что виноделие в Мегиддо было не случайным экспериментом, а частью ранней городской экономики. Рядом с прессом археологи нашли следы жилых домов — вероятно, винодельня обслуживала целое поселение, чья жизнь уже тогда была тесно связана с земледелием.

Сравнение технологий виноделия

Период Основной материал пресса Принцип работы Цель использования Состояние находок
Ранний бронзовый век (около 5000 лет назад) Известняк Выжимка ногами, стекание сусла в резервуар Производство вина в общине Почти идеальная сохранность
Римский период (2000 лет назад) Камень и керамика Винтовой пресс с деревянным рычагом Массовое производство вина Фрагменты
Современность Нержавеющая сталь, гидравлика Прессование под давлением Промышленное виноделие Совершенные технологии

Эта таблица показывает, как технологический принцип — извлечение сока из винограда — сохранялся на протяжении тысячелетий, меняясь лишь в деталях и масштабах.

Ритуальный набор и тайна ханаанского культа

Спустя почти 1700 лет на том же месте археологи нашли нечто совершенно иное — тщательно зарытый клад ритуальных сосудов, датируемый концом позднего бронзового века II (около 3300 лет назад). Среди них — кувшины, миниатюрная модель святилища и импортные сосуды с Кипра. Но центральным элементом стал целый набор для возлияний, сохранившийся в полном виде.

Главный сосуд представлял собой фигуру барана. На его туловище была закреплена небольшая чаша-воронка, через которую жидкость — молоко, масло или вино — заливалась внутрь. Голова животного служила носиком, из которого содержимое выливалось в чашу перед ним. Такая конструкция позволяла совершать ритуал в точности так, как это делалось в священных храмах.

"Конструкция предполагает, что сосуд предназначался для розлива ценной жидкости — вина, масла или молока", — пояснили исследователи Голани и Цин.

Уникальность находки в том, что набор был найден неповреждённым и зарытым в землю неподалёку от большого храмового комплекса. Это свидетельствует, что ритуалы могли проводиться не только в самом храме, но и за его пределами — на дороге, ведущей к городским воротам.

Культ под открытым небом

Учёные считают, что этот "внехрамовый" ритуальный комплекс указывает на существование народного ханаанского культа. Местные земледельцы, не имевшие постоянного доступа к священному участку, могли приносить подношения у дороги, в местах, видимых издалека. Скальный выступ рядом, где были зарыты сосуды, вероятно, служил естественным алтарём под открытым небом.

Такой культ, связанный с плодородием и урожаем, мог включать возлияния вином, маслом или молоком — продуктами, считавшимися дарами земли. Это делает находку не только археологическим, но и культурным ключом к пониманию повседневной религиозности ханаанеев.

Историческая преемственность

Раскопки Мегиддо длятся уже более века. Это место давно признано одним из важнейших центров изучения древнего урбанизма и религии. Новые открытия показали, что жизнь и культ выходили далеко за пределы укреплённого акрополя, распространяясь по равнине.

С одной стороны — винный пресс, свидетельствующий о начале сельского хозяйства и ремёсел, с другой — ритуальные сосуды, демонстрирующие духовную зрелость общества. Вместе они создают целостную картину: материальная культура и религиозные практики развивались параллельно, отражая переход от простых поселений к организованным городам.

3 интересных факта

  • Название "Мегиддо" связано с греческим "Армагеддон" — местом, где, согласно Библии, произойдёт последняя битва.
  • Винодельческие прессы, подобные мегиддскому, позже распространились по всему Восточному Средиземноморью.
  • Зооморфные сосуды встречаются в культуре ханаанеев крайне редко — обычно они изображали быков, а не баранов.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: виноделие появилось в Израиле только во времена Римской империи.
Правда: найденный пресс доказывает, что вино производили уже 5000 лет назад.

Миф: ханаанские ритуалы проходили исключительно в храмах.
Правда: возлияния совершались и за пределами городских стен — на дорогах и полях.

Миф: ритуальные сосуды всегда разрушались при захоронении.
Правда: мегиддский набор сохранился полностью, впервые показав, как выглядел обряд целиком.

FAQ

Почему находка в Мегиддо так важна?
Она показывает, что производство вина и религиозные ритуалы развивались синхронно, отражая переход от сельского к городскому укладу.

Что символизировал сосуд в форме барана?
Баран в ханаанской культуре ассоциировался с плодородием, силой и жертвой — идеальным образом для возлияний.

Можно ли увидеть находки?
Артефакты переданы в Израильское управление древностей и готовятся к выставке в археологическом музее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ёсикава: актиния Paracalliactis tsukisome создаёт жилища для раков-отшельников на глубине 200-500 м вчера в 19:49
В Тихом океане открыли актинию-строителя: она прикрепляется к крабу и расширяет его дом, пока он растёт

Учёные открыли новый вид актинии, который строит раковину для рака-отшельника и живёт с ним в идеальном симбиозе на глубине океана.

Читать полностью » Шуботц: липиды подтверждают древнюю микробную экосистему в Марианской предгорной дуге вчера в 19:45
Если бы камни могли дышать — они бы завидовали этим микробам в океанских глубинах

Учёные нашли следы жизни в холодных минерализованных породах Марианской предгорной дуги — возможно, в таких условиях когда-то зародилась жизнь на Земле.

Читать полностью » Щур: суперкомпьютер cHARISMa моделирует фазовые переходы в веществе вчера в 18:42
Фазовый переход — не мгновение, а битва: учёные впервые описали, как лёд и вода борются внутри

Учёные из России впервые исследовали внутреннюю структуру вещества в момент фазового перехода, объединив суперкомпьютерное моделирование и искусственный интеллект.

Читать полностью » Грегори: джеты сверхмассивных чёрных дыр остаются стабильными на астрономических расстояниях вчера в 18:39
Прилетит — не прилетит? Джеты чёрных дыр играют в лотерею с космосом

Учёные из ЦЕРНа впервые воспроизвели поведение струй чёрных дыр в лаборатории, подтвердив существование древнего межгалактического магнитного поля.

Читать полностью » Эванс: магнитное поле Земли ослабло до 10% в эдиакарский период вчера в 17:36
Земля перевернулась с ног на голову: магнитные полюса менялись местами за считанные тысячи лет

Учёные выяснили, что в эдиакарский период магнитные полюса Земли менялись с невероятной скоростью — переворачиваясь и ослабевая всего за тысячи лет.

Читать полностью » JAS: древние жители Микронезии ловили полосатых тунцов и шёлковых акул в глубоководных экосистемах вчера в 17:32
Древние микронезийцы перевернули всё: они ловили океанских гигантов, когда цивилизация ещё спала

Археологи выяснили, что неолитические жители Микронезии ловили акул и тунцов в открытом океане — задолго до появления развитого мореплавания.

Читать полностью » Брайант: приливные силы заставляют красные гиганты поглощать близкие планеты вчера в 16:29
Земля в списке на уничтожение: Солнце превратится в гиганта и оставит от нас только пепел

Учёные впервые подтвердили, что звёзды, становясь красными гигантами, способны разрушать и поглощать ближайшие к ним планеты-гиганты.

Читать полностью » HR&CE: золотые монеты династии Чола раскопаны под храмом в Южной Индии вчера в 16:26
Храм Шивы хранил тайну сотни лет: теперь монеты Чола и Пандья выходят на свет — и меняют историю

На юге Индии рабочие нашли под храмом горшок со 103 золотыми монетами — редкий клад, проливающий свет на эпоху Чола и Пандья.

Читать полностью »

Новости
Еда
Томлю курицу в специях и рисе — получается нежнее, чем в ресторане: теперь делаю так всегда
Авто и мото
Зимой чувствовал себя королём дороги — пока не узнал, почему полный привод не спасает
Питомцы
Антифриз, грибы и листья: чем осень травит наших любимцев, пока мы любуемся природой
Туризм
Каргополь, где время остановилось: город, который шепчет голосами веков
УрФО
Малоимущие, ветераны и инвалиды могут обратиться за бесплатной помощью в Свердловской области
Наука
Quantinuum представила квантовый компьютер Helios с рекордной точностью 99,9%
Дом
Сделала простую деталь за диваном — и интерьер будто из журнала
Красота и здоровье
Врач Владимир Мещеряков: вейпы разрушают лёгкие и сосуды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet