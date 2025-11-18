Еле прошла контроль: не думала, что такая привычная вещь запрещена в ручной клади
Почти каждый хотя бы раз попадал в ситуацию, когда чемодан собран, билеты куплены, настроение отличное — и вдруг начинаются сомнения: "А это точно можно в ручную кладь?", "Не придерутся ли на контроле?". Вроде бы всё просто, но правила авиаперевозок так устроены, что в них легко запутаться. Чтобы путешествие не началось с переживаний, важно заранее понять, какие вещи разрешены к перевозке, что можно брать в салон, а что лучше отправить в багаж. Чем яснее правила, тем спокойнее вы будете проходить контроль и тем приятнее начнётся полёт.
Основы: ручная кладь и багаж — в чём разница
Прежде чем говорить о деталях, важно понимать ключевое отличие между двумя типами перевозимых вещей.
Ручная кладь
Это всё, что вы берёте с собой в салон самолёта. Обычно авиакомпании допускают сумки до 55x40x20 см и весом 5-10 кг. В неё кладут самые необходимые и ценные вещи: документы, технику, лекарства, деньги, украшения, зарядки. Ручная кладь — ваш маленький "офис" или "дом" на время полёта.
Багаж
Это чемодан, который вы сдаёте на стойке регистрации. Он летит отдельно, его размер и вес зависят от тарифа и класса обслуживания. Сюда отправляют всё, что не используется во время полёта: одежду, косметику в больших объёмах, бытовую технику, крупные предметы.
Сравнение: что класть в ручную кладь, а что — в багаж
|Категория
|Ручная кладь
|Багаж
|Документы
|Да
|Нет
|Ноутбук, техника
|Да
|Можно, но не стоит
|Жидкости до 100 мл
|Да
|Да
|Жидкости свыше 100 мл
|Нет
|Да
|Хрупкие предметы
|Да
|Лучше да
|Острые предметы
|Нет
|Да
|Пауэрбанки
|Обязательно
|Запрещено
|Продукты
|Твёрдые
|Почти любые
Правила перевозки жидкостей: самый частый вопрос у путешественников
Ограничения на жидкости — настоящая классика. Многие удивляются, зачем столько требований, но реальность такова: все флаконы должны быть объёмом до 100 мл, а суммарный объём нельзя размещать в двух, трёх или десяти пакетах — только один прозрачный пакет на человека, объёмом до 1 литра.
Что считается жидкостью?
• вода, напитки, соусы;
• кремы, масла, шампуни, гели;
• зубная паста и жидкие косметические средства;
• тушь для ресниц, жидкая подводка;
• йогурт, мед и мягкие сыры.
Если объём больше — смело убирайте в багаж. И не забывайте хорошо упаковывать всё, что может пролиться.
Исключения
• детское питание, необходимое ребёнку в полёте;
• лекарства, жизненно необходимые в пути (желательно иметь рецепт).
Лекарства: что можно брать и какие документы нужны
Из-за разницы в правилах разных стран лекарства всегда вызывают вопросы. Лучше придерживаться простого алгоритма.
Можно в ручную кладь
• таблетки;
• ингаляторы;
• спреи;
• лекарства, нужные в пути.
Нужно иметь рецепт
• сильнодействующие препараты;
• жидкие лекарства объёмом более 100 мл.
В багаж
• всё, что не понадобится во время полёта;
• объёмные упаковки;
• запасные лекарства.
Главное — упаковать так, чтобы бутылочки или флаконы не разбились.
Электроника: важные правила безопасности
Техника — главный спутник современного путешественника. Но литиевые батареи требуют особой осторожности.
Обязательные правила
• все ценные устройства — только в ручную кладь;
• power bank — нельзя в багаж, только в салон;
• мощность пауэрбанка — не более 100 Wh без согласования;
• от 100 до 160 Wh — только с разрешения авиакомпании;
• свыше 160 Wh — полностью запрещено.
В багаж можно сдавать фены, утюжки и другие бытовые приборы, но не аккумуляторы. Во время взлёта и посадки вся техника должна быть в авиарежиме.
Запрещённые вещи: то, что нельзя брать вообще
Существует перечень предметов, перевозка которых строго запрещена. Сюда относятся:
• оружие любого типа;
• взрывчатые вещества;
• газовые баллоны;
• токсичные вещества;
• радиоактивные материалы;
• легко воспламеняющиеся жидкости.
Список обновляется, поэтому перед поездкой лучше проверить сайт авиакомпании.
Еда: можно ли брать перекусы в самолёт
Тут всё проще, чем кажется.
Можно брать:
• фрукты;
• орехи;
• бутерброды;
• печенье;
• сухие снеки.
Под вопросом:
• жидкие продукты (супы, соусы, пасты);
• мягкие сыры — только если до 100 мл.
В багаж:
• любые продукты, кроме скоропортящихся.
Но важно помнить: каждое государство устанавливает свои требования по ввозу еды. Например, фрукты, мясо или молочные продукты могут быть запрещены. Лучше заранее изучить правила страны назначения.
Советы шаг за шагом: как собрать вещи без ошибок
- Начните с ручной клади.
Сложите всё ценное, важное и хрупкое — это уменьшает риски.
- Отдельно соберите жидкости.
Все бутылочки по 100 мл сложите в один прозрачный пакет.
- Проверяйте правила авиакомпании.
Они отличаются, особенно у лоукостеров.
- Заранее зарядите технику.
Если придётся включить устройство на досмотре, батарея должна быть рабочей.
- Сделайте чек-лист.
Это меньше пяти минут, но спасает от забытых предметов и беспорядка.
А что если…
- У меня тюбик 120 мл, но почти пустой?
Всё равно нельзя — учитывается объём тары, а не содержимого.
- Я хочу взять домашнюю еду?
Можно, если она твёрдая и не имеет жидкой консистенции.
- Боюсь разбить вещи в багаже.
Упакуйте их в одежду или используйте специальные чехлы.
- Нужно питание для младенца?
Без ограничений, но придётся показать его на контроле.
- Есть дорогие украшения?
Всегда берите их только в ручную кладь.
Плюсы и минусы строгих правил
|Плюсы
|Минусы
|Повышенная безопасность полётов
|Нужно тщательно собирать ручную кладь
|Снижается риск пожаров и аварий
|Ограничения по жидкостям кажутся неудобными
|Защита багажа от повреждений
|Часто приходится докупать тары 100 мл
|Стандарты едины по всему миру
|Разные авиакомпании вводят свои нюансы
FAQ
Можно ли брать еду из дома?
Да, если это твёрдые продукты. Жидкости — только до 100 мл.
Что делать, если пауэрбанк мощнее 160 Wh?
Его нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в багаже.
Можно ли провозить подарки в виде алкоголя?
Да, но только в запечатанном магазине Duty Free и без вскрытия пакета.
Какие лекарства проверяют строже всего?
Сильнодействующие и жидкие препараты объёмом выше 100 мл.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru