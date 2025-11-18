Еле прошла контроль: не думала, что такая привычная вещь запрещена в ручной клади

Почти каждый хотя бы раз попадал в ситуацию, когда чемодан собран, билеты куплены, настроение отличное — и вдруг начинаются сомнения: "А это точно можно в ручную кладь?", "Не придерутся ли на контроле?". Вроде бы всё просто, но правила авиаперевозок так устроены, что в них легко запутаться. Чтобы путешествие не началось с переживаний, важно заранее понять, какие вещи разрешены к перевозке, что можно брать в салон, а что лучше отправить в багаж. Чем яснее правила, тем спокойнее вы будете проходить контроль и тем приятнее начнётся полёт.

Основы: ручная кладь и багаж — в чём разница

Прежде чем говорить о деталях, важно понимать ключевое отличие между двумя типами перевозимых вещей.

Ручная кладь

Это всё, что вы берёте с собой в салон самолёта. Обычно авиакомпании допускают сумки до 55x40x20 см и весом 5-10 кг. В неё кладут самые необходимые и ценные вещи: документы, технику, лекарства, деньги, украшения, зарядки. Ручная кладь — ваш маленький "офис" или "дом" на время полёта.

Багаж

Это чемодан, который вы сдаёте на стойке регистрации. Он летит отдельно, его размер и вес зависят от тарифа и класса обслуживания. Сюда отправляют всё, что не используется во время полёта: одежду, косметику в больших объёмах, бытовую технику, крупные предметы.

Сравнение: что класть в ручную кладь, а что — в багаж

Категория Ручная кладь Багаж Документы Да Нет Ноутбук, техника Да Можно, но не стоит Жидкости до 100 мл Да Да Жидкости свыше 100 мл Нет Да Хрупкие предметы Да Лучше да Острые предметы Нет Да Пауэрбанки Обязательно Запрещено Продукты Твёрдые Почти любые

Правила перевозки жидкостей: самый частый вопрос у путешественников

Ограничения на жидкости — настоящая классика. Многие удивляются, зачем столько требований, но реальность такова: все флаконы должны быть объёмом до 100 мл, а суммарный объём нельзя размещать в двух, трёх или десяти пакетах — только один прозрачный пакет на человека, объёмом до 1 литра.

Что считается жидкостью?

• вода, напитки, соусы;

• кремы, масла, шампуни, гели;

• зубная паста и жидкие косметические средства;

• тушь для ресниц, жидкая подводка;

• йогурт, мед и мягкие сыры.

Если объём больше — смело убирайте в багаж. И не забывайте хорошо упаковывать всё, что может пролиться.

Исключения

• детское питание, необходимое ребёнку в полёте;

• лекарства, жизненно необходимые в пути (желательно иметь рецепт).

Лекарства: что можно брать и какие документы нужны

Из-за разницы в правилах разных стран лекарства всегда вызывают вопросы. Лучше придерживаться простого алгоритма.

Можно в ручную кладь

• таблетки;

• ингаляторы;

• спреи;

• лекарства, нужные в пути.

Нужно иметь рецепт

• сильнодействующие препараты;

• жидкие лекарства объёмом более 100 мл.

В багаж

• всё, что не понадобится во время полёта;

• объёмные упаковки;

• запасные лекарства.

Главное — упаковать так, чтобы бутылочки или флаконы не разбились.

Электроника: важные правила безопасности

Техника — главный спутник современного путешественника. Но литиевые батареи требуют особой осторожности.

Обязательные правила

• все ценные устройства — только в ручную кладь;

• power bank — нельзя в багаж, только в салон;

• мощность пауэрбанка — не более 100 Wh без согласования;

• от 100 до 160 Wh — только с разрешения авиакомпании;

• свыше 160 Wh — полностью запрещено.

В багаж можно сдавать фены, утюжки и другие бытовые приборы, но не аккумуляторы. Во время взлёта и посадки вся техника должна быть в авиарежиме.

Запрещённые вещи: то, что нельзя брать вообще

Существует перечень предметов, перевозка которых строго запрещена. Сюда относятся:

• оружие любого типа;

• взрывчатые вещества;

• газовые баллоны;

• токсичные вещества;

• радиоактивные материалы;

• легко воспламеняющиеся жидкости.

Список обновляется, поэтому перед поездкой лучше проверить сайт авиакомпании.

Еда: можно ли брать перекусы в самолёт

Тут всё проще, чем кажется.

Можно брать:

• фрукты;

• орехи;

• бутерброды;

• печенье;

• сухие снеки.

Под вопросом:

• жидкие продукты (супы, соусы, пасты);

• мягкие сыры — только если до 100 мл.

В багаж:

• любые продукты, кроме скоропортящихся.

Но важно помнить: каждое государство устанавливает свои требования по ввозу еды. Например, фрукты, мясо или молочные продукты могут быть запрещены. Лучше заранее изучить правила страны назначения.

Советы шаг за шагом: как собрать вещи без ошибок

Начните с ручной клади.

Сложите всё ценное, важное и хрупкое — это уменьшает риски. Отдельно соберите жидкости.

Все бутылочки по 100 мл сложите в один прозрачный пакет. Проверяйте правила авиакомпании.

Они отличаются, особенно у лоукостеров. Заранее зарядите технику.

Если придётся включить устройство на досмотре, батарея должна быть рабочей. Сделайте чек-лист.

Это меньше пяти минут, но спасает от забытых предметов и беспорядка.

А что если…

У меня тюбик 120 мл, но почти пустой?

Всё равно нельзя — учитывается объём тары, а не содержимого.

Я хочу взять домашнюю еду?

Можно, если она твёрдая и не имеет жидкой консистенции.

Можно, если она твёрдая и не имеет жидкой консистенции.

Боюсь разбить вещи в багаже.

Упакуйте их в одежду или используйте специальные чехлы.

Упакуйте их в одежду или используйте специальные чехлы.

Нужно питание для младенца?

Без ограничений, но придётся показать его на контроле.

Без ограничений, но придётся показать его на контроле.

Есть дорогие украшения?

Всегда берите их только в ручную кладь.

Всегда берите их только в ручную кладь.

Плюсы и минусы строгих правил

Плюсы Минусы Повышенная безопасность полётов Нужно тщательно собирать ручную кладь Снижается риск пожаров и аварий Ограничения по жидкостям кажутся неудобными Защита багажа от повреждений Часто приходится докупать тары 100 мл Стандарты едины по всему миру Разные авиакомпании вводят свои нюансы

FAQ

Можно ли брать еду из дома?

Да, если это твёрдые продукты. Жидкости — только до 100 мл.

Что делать, если пауэрбанк мощнее 160 Wh?

Его нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в багаже.

Можно ли провозить подарки в виде алкоголя?

Да, но только в запечатанном магазине Duty Free и без вскрытия пакета.

Какие лекарства проверяют строже всего?

Сильнодействующие и жидкие препараты объёмом выше 100 мл.