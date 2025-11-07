Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака и грецкие орехи
Собака и грецкие орехи
© freepik.com by allamanda is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 17:58

Челюсть отвисла: вот что случилось с собакой, когда она съела орехи

Орехи могут быть опасными для собак, если они съедены в большом количестве

Вопрос о том, можно ли давать собакам орехи, имеет несколько важных аспектов, которые нужно учитывать. Во-первых, стоит понимать, что собаки часто хотят попробовать всё, что попадает им в рот, включая орехи. Множество домашних хозяйств имеют орехи, лежащие на видных местах, и, если вы не хотите, чтобы ваш питомец съел что-то опасное, важно разобраться, какие орехи безопасны для собак, а какие могут причинить им вред.

Можно ли давать собакам орехи?

Ответ на этот вопрос не такой однозначный, как может показаться на первый взгляд. Хотя орехи могут быть полезны для людей, они не всегда безопасны для собак. Некоторые орехи могут быть токсичными, другие — слишком жирные или калорийные для питомцев. Также существует риск удушья, если собака проглотит орех целиком, особенно если он с оболочкой.

Если вы хотите побаловать свою собаку, лучше выбрать менее жирные и калорийные лакомства, такие как фрукты или овощи, чтобы избежать рисков для здоровья.

Риски от орехов для собак

1. Высокая калорийность

Орехи содержат большое количество калорий, что может быть проблемой, если ваша собака склонна к избыточному весу или легко набирает вес. Высокая калорийность может привести к ожирению, что создаёт дополнительные проблемы для здоровья животного. Если вы всё же решите предложить орехи своей собаке, ограничьте их количество, чтобы не превышать 10% от её суточной нормы калорий.

2. Высокое содержание жиров

Орехи, как и другие продукты с высоким содержанием жира, могут вызвать расстройства пищеварения у собак. Жирные продукты могут привести к панкреатиту, который является воспалением поджелудочной железы. Если ваша собака проявляет симптомы, такие как вялость, потеря аппетита, рвота или диарея после съеденных орехов, немедленно обратитесь к ветеринару.

3. Опасные покрытия

Некоторые орехи, такие как орехи с глазурью, могут быть покрыты опасными для собак веществами, такими как шоколад, соль, чеснок или другие специи. Шоколад, например, токсичен для собак, а избыточное количество соли может привести к обезвоживанию и нарушению работы почек. Поэтому всегда проверяйте, нет ли на орехах опасных покрытий или добавок, прежде чем предложить их своему питомцу.

4. Риск удушья и закупорки кишечника

Собаки могут проглотить орехи целиком, что может вызвать удушье, особенно если они содержат оболочку. Орехи также могут застревать в пищеводе или кишечнике, вызывая блокировки и даже требующие хирургического вмешательства ситуации.

5. Аллергии

Как и люди, собаки могут быть аллергичны к определённым орехам. Если вы никогда не давали своей собаке орехи, начните с очень маленькой порции и внимательно следите за реакцией. Аллергия на орехи может проявляться зудом, покраснением кожи, отёками, проблемами с пищеварением, а в самых тяжёлых случаях — анафилаксией.

Какие орехи безопасны для собак?

Несмотря на все риски, некоторые орехи могут быть безопасными для собак, если соблюдать осторожность и не давать их в слишком больших количествах.

1. Арахис и арахисовое масло

Арахис — это один из немногих орехов, который считается безопасным для собак. Однако, важно давать его без соли и кожицы. Арахисовое масло тоже безопасно для собак, но только в небольших количествах и без добавок, таких как ксилитол, который является токсичным для питомцев.

2. Миндаль

Миндаль может быть безопасным для собак, если подавать его в виде масла (без добавок) или в очень небольших количествах. Важно помнить, что миндаль может стать причиной удушья из-за своей формы и размера, так что лучше выбирать более безопасные варианты, такие как миндальное масло.

3. Фисташки

Фисташки также могут быть безопасными для собак, но только если они очищены от скорлупы. Важно следить, чтобы собака не подавилась скорлупой, и избегать избыточного потребления, так как фисташки могут быть жирными и калорийными.

4. Кешью и пекан

Кешью и пекан — безопасные орехи для собак, если их давать без соли и в разумных количествах. Они содержат полезные жиры и витамины, которые могут быть полезны для здоровья питомца.

5. Макардамия

Макадамия является токсичной для собак, и её следует избегать в любых количествах. Эти орехи могут вызывать серьёзные отравления, проявляющиеся в виде рвоты, слабости, дрожи и даже судорог.

Не все орехи безопасны для собак. Несмотря на их питательные свойства для людей, некоторые орехи могут вызвать серьёзные проблемы у питомцев, такие как отравление, аллергические реакции или удушье. Если вы хотите побаловать свою собаку орехами, выбирайте только те виды, которые считаются безопасными, и давайте их в ограниченных количествах. И не забывайте проконсультироваться с ветеринаром, если у вашей собаки возникают проблемы после употребления орехов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Базилик, ромашка и тимьян укрепляют иммунитет собак сегодня в 18:22
Дала собаке травы для иммунитета — и сразу заметила изменения: вы тоже так можете

Травы могут стать мощным средством для укрепления иммунной системы вашего питомца. Узнайте, какие травы полезны для здоровья вашей собаки и как правильно их использовать.

Читать полностью » Растворимая клетчатка в рационе замедляет усвоение глюкозы у собак сегодня в 13:30
Ввела растворимую клетчатку собаке постепенно — вздутия нет, микробиом ожил

Как клетчатка помогает собакам быть здоровыми и активными? Разбираемся, чем она полезна, какие продукты выбрать и как правильно вводить их в рацион.

Читать полностью » Кошки породы саванна могут достигать метра в длину и имеют пятнистый окрас сегодня в 12:45
Кошки саванна прыгают в ванну с радостью — секрет их любви к воде удивит каждого владельца

Кошки породы саванна — домашние питомцы с душой дикого зверя. Почему они так похожи на гепардов и чем покоряют сердца своих владельцев.

Читать полностью » В чемодан на время передержки для питомца необходимо брать корм и миски сегодня в 12:42
Собрала чемодан для собаки — питомец даже не заметил отъезда: секрет спокойной передержки

Как правильно собрать чемодан для собаки на время передержки — список необходимых вещей, советы кинологов и правила безопасности.

Читать полностью » Ягуары обладают самой сильной челюстью среди кошачьих сегодня в 11:14
Сила укуса ягуара может пробить череп, но это не самое страшное: вот почему их боятся все

Узнайте о ягуарах — самых сильных и таинственных хищниках Америки, их поведении и важности для экосистемы.

Читать полностью » Золотистый древолаз: его яд может убить десятерых людей за несколько минут, блокируя работу нервных клеток сегодня в 10:35
Не такие безобидные, как кажутся: 5 животных с ядами, которые могут убить за минуты

От ядовитых медуз до смертоносных змей — природа создала убийственные токсичные вещества. Узнайте, какие существа на планете самые опасные для человека.

Читать полностью » Закрытая дверь нарушает у кошек чувство контроля над пространством сегодня в 9:24
Моя кошка постоянно мяукает у закрытой двери: вот что я выяснил, изучив её поведение

Почему кошки не любят закрытые двери и как с этим бороться? Узнайте, как помочь питомцу чувствовать себя комфортно в доме.

Читать полностью » Кошки привыкают к режиму хозяев и могут требовать кормления в строго определённое время сегодня в 8:14
Никогда не знал, почему кошка мяукает утром: вот что скрывает её поведение

Почему кошки будят нас по утрам? Узнайте, что стоит за этим поведением и как управлять привычками вашего питомца.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Застрял на обочине без связи и помощи: теперь знаю, что нужно иметь в багажнике каждому
ПФО
Владимиру Путину представили проект нового района Самары "Беспилотный"
Еда
Неправильная температура при жарке приводит к потере сочности стейка
Туризм
Висячая железная дорога на Хуаншане: безопасный подъём на высоту 500 метров
Культура и шоу-бизнес
Блейк Лайвли подала иск против Джастина Бальдони на 161 миллион долларов — Variety
Дом
Организация спальни по методу Джулии Пински помогает создать атмосферу покоя и уюта
Красота и здоровье
Профессор Сьюзан Чон: снизить риск рака кожи можно даже после лет активного загара
Красота и здоровье
Диетолог Константину: мёд помогает поддерживать энергию и тонус при умеренном употреблении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet