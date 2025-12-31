Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рюкзак, бинокль и компас на камне
Рюкзак, бинокль и компас на камне
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 14:15

Открой рюкзак — и станет ясно, откуда ты: что туристы разных стран берут в поход

Консервы для походов в разных странах отражают климат и традиции —

Пищевые привычки в походе могут рассказать о стране не меньше, чем архитектура или язык. По тому, что люди кладут в рюкзак, легко понять, какие продукты для них привычны, какой климат они учитывают и что считают настоящей едой вдали от дома. Туристические консервы давно перестали быть просто способом выживания и превратились в отражение национального характера. Об этом сообщает дзен-канал "Приключения на свою".

Походная еда как часть культуры

Для российских путешественников набор очевиден: тушёнка, сгущёнка, фасоль. Эти продукты воспринимаются как символ надёжности и сытости, проверенной десятилетиями. Однако в других странах логика выбора нередко иная. Где-то на первом месте калорийность, где-то — вкус и гастрономическое удовольствие, а иногда важнее компактность и срок хранения. Такой подход перекликается с тем, как развивается гастрономический туризм в регионах, где еда становится частью маршрута и впечатлений, как это происходит, например, в Приморье во время гастрономических фестивалей.

США: максимум энергии и простоты

Американские туристы делают ставку на продукты, которые не требуют готовки и дают много калорий. Арахисовая паста в пластиковых банках стала практически универсальным вариантом завтрака или перекуса: она долго хранится и хорошо насыщает. К ней часто добавляют консервированный чили с мясом или густые рагу, которые достаточно просто разогреть. Отдельное место занимает ветчина SPAM — продукт, давно вышедший за пределы США и ставший частью туристической кухни в разных странах.

Франция: гастрономия даже на привале

Французы не готовы жертвовать вкусом даже в дикой природе. В их рюкзаках можно встретить конфи из утки или гуся — мясо, приготовленное в собственном жиру и отлично хранящееся. Популярны и разнообразные паштеты, которые легко превращают обычный перекус в полноценный пикник. Более тяжёлый, но сытный вариант — кассуле, густое блюдо с фасолью и мясом, способное заменить полноценный ужин.

Германия и Австрия: расчёт и основательность

Немецкоязычные страны традиционно выбирают плотную и практичную еду. Гороховый суп с копчёными колбасками или универсальный айнтопф сочетают в себе сразу несколько ингредиентов и хорошо согревают. Даже колбаски здесь выпускают в консервированном виде, чтобы их можно было быстро разогреть и съесть с хлебом после долгого перехода.

Южная Европа: море в жестяной банке

В Португалии и Испании консервы из морепродуктов — отдельный культурный пласт. Сардины, скумбрия и шпроты в оливковом масле подходят как для бутербродов, так и для простых походных блюд. Более изысканные варианты — мидии в соусах или даже осьминоги и кальмары в собственном соку. Для местных туристов это привычная и уместная еда даже в дороге.

Япония: компактность и технологии

Японские путешественники ценят лёгкость и продуманность упаковки. Вместо классических банок часто используют прочные пакеты с рисом и карри, которые разогреваются в кипятке. Популярны и рыбные консервы, например скумбрия в мисо или соевом соусе. Такой подход к питанию особенно важен в странах Азии, где туристам часто советуют внимательно относиться к выбору еды и условиям её хранения, особенно вне городов и ресторанов, как это делают опытные путешественники, следуя базовым принципам безопасного питания в дороге.

Экстремальные и армейские пайки

В разных странах существуют и особые консервы для экстремальных условий. Где-то это острые тушёные блюда, как в Южной Корее, где популярно рагу со свининой и кимчи. В Центральной Европе распространены калорийные паштеты, удобные для длительных переходов. Такие продукты разрабатываются с прицелом на автономность и надёжность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новогодний отдых в Красной Поляне обошёлся в 1,2 млн рублей — Readovka вчера в 14:25
Отпуск на миллион — и это не за границей: как курорты встретили Новый год

Новогодний отдых в России побил ценовые рекорды: где туристы платили сотни тысяч и миллионы за праздничные каникулы?

Читать полностью » Зимний Минск подходит для коротких поездок с прогулками и музеями — гиды вчера в 13:07
Этот город зимой будто замирает: неожиданное направление для короткой поездки

Зимний Минск — это спокойные прогулки, музеи без очередей и уютные кафе. Разбираемся, что посмотреть в городе и куда съездить за его пределами.

Читать полностью » 33% россиян предпочитают встречать Новый год дома, 29% — в Крыму — РНКБ развитие вчера в 11:20
Недвижимость на побережье Крыма как идеальный подарок: почему 57% россиян об этом мечтают

Россияне активно интересуются недвижимостью в Крыму, 57% готовы бы получить ее в подарок. Туризм и строительство растут на фоне высокого спроса.

Читать полностью » Паландокен привлекает опытных лыжников длинными трассами и ночным катанием — Турпром вчера в 9:29
Курорты Турции в снежной ловушке: как массовый наплыв туристов меняет горнолыжный сезон

Турция предлагает отличные условия для горнолыжного отдыха с разнообразием трасс и доступными ценами. Откройте для себя лучшие курорты и наслаждайтесь зимним отдыхом на высшем уровне!

Читать полностью » Путешественники кладут AirTag в чемодан для отслеживания багажа — Тревел Тема вчера в 5:52
Перестал нервничать перед посадкой: эти мелочи экономят мне часы и спасают поездку

Соберите чемодан без стресса! 5 простых действий, чтобы избежать проблем в аэропорту и сделать ваше путешествие комфортным.

Читать полностью » Азорские острова предлагают пляжный отдых, вулканы и наблюдение за китами — соцсети вчера в 1:35
Девять островов посреди океана: почему Азоры меняют представление об отдыхе

Азорские острова — девять разных миров в Атлантике: вулканы, океан, киты и города с историей. Рассказываем, чем уникален каждый остров и зачем туда ехать.

Читать полностью » Набережная Коньяалты в Анталии осталась без освещения в туристический сезон — ТурПром 29.12.2025 в 20:38
Визитная карточка во тьме: что происходит с вечерней Анталией накануне праздников

Набережная Коньяалты в Анталии оказалась без освещения накануне Нового года. Туристы и жители требуют срочного решения проблемы.

Читать полностью » Шанлыурфа в Турции объединяет Балыклыгёль и пещеру Ибрагима в одном квартале — CNN Travel 29.12.2025 в 16:37
Приехала в Шанлыурфу и почувствовала, что легенды здесь живые: “Город пророков” удивил сразу

Откройте для себя Шанлыурфу, где древние легенды, мифы и религия тесно переплетены. Исследуйте священные места, полные историй и эмоций.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру
Красота и здоровье
Екатерина Титова: чипсы и картофель фри увеличивают риск диабета и других заболеваний
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина с юмором поздравила зрителей с наступающим годом Лошади - VK Video
Красота и здоровье
Спрос на детокс-услуги в России вырос в разы на фоне новогодних праздников - Mash
Красота и здоровье
В Саратове врачи спасли жизнь беременной женщине с полиорганной недостаточностью - ОКБ
Еда
Марта Стюарт заменяет масло миндальным в печенье с шоколадом — Allrecipes
Дом
Ослабленный прижим створки становится причиной сквозняка — строители
ДФО
Приморская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб моряков - DEITA.RU
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet