Как растёт дочь Кэмерон Диас: муж звезды дал редкий комментарий о Рэддикс

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден долгое время хранили в тайне подробности о своей семейной жизни, уделяя особое внимание приватности своих детей. Старшая дочь пары, Рэддикс, родилась в 2019 году, а младший сын Кардинал появился на свет в 2024-м. Любая информация о детях Диас и Мэддена становится настоящим событием для поклонников, ведь знаменитости крайне редко делятся семейными моментами.

Недавнее интервью Бенджи Мэддена в шоу "Track Star” с участием его брата-близнеца Джоэла Мэддена из группы Good Charlotte стало редким случаем, когда артист рассказал о дочери. Он поделился, что Рэддикс только начинает проявлять интерес к играм и новым увлечениям.

"У меня есть дочь, и она только начинает играть во всякие игры и все такое", — отметил артист Бенджи Мэдден.

Бенджи также рассказал о музыкальных предпочтениях Рэддикс: она уже успела полюбить группу Paramore и активно интересуется творчеством Тейлор Свифт. Правда, на концертах пока не была, поскольку еще слишком мала.

"Она просто была совсем маленькой", — пояснил Бенджи Мэдден.

Пара тщательно охраняет личное пространство своих детей и избегает публикаций семейных фото в соцсетях. Их отношения с Кэмерон Диас начались после того, как пару познакомила Николь Ричи, которая в 2010 году вышла замуж за брата Бенджи, Джоэла. С тех пор Бенджи и Кэмерон сохраняют гармонию и приватность, позволяя своим детям расти вдали от лишнего внимания.

Семейные приоритеты звезд

Для Диас и Мэддена приватность является ключевым принципом. Они не только не показывают детей в соцсетях, но и ограничивают публичные появления, сохраняя их детство максимально обычным и защищенным.

