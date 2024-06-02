В России введены новые правила установки дорожных камер, которые начнут действовать с 1 сентября. По новым правилам, расстояние между стационарными камерами должно быть 1-5 км, а зона контроля скорости начинается на расстоянии 150-300 метров после предупреждающего знака.

Региональные власти больше не будут заниматься обработкой данных с камер; все данные будут направляться напрямую в МВД. Кроме того, утвержден закрытый перечень мест для установки камер, и предписано, чтобы опоры камер не блокировали дорожные знаки и светофоры.

Передвижные камеры разрешается устанавливать только в зонах дорожных работ и их необходимо убирать после завершения работ. Также вводится обязательная маркировка автомобилей с передвижными камерами цветографическими схемами.

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