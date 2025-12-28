Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Диагностика двигателя
Диагностика двигателя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 10:54

Бережете машину и никогда не крутите мотор? Готовьте кошелек — скоро увидите счет за ремонт

Чрезмерно плавная езда вредит двигателю автомобиля — автоэксперт

Спокойный стиль вождения принято считать образцом разумного и бережного отношения к автомобилю. Многие уверены, что плавные разгоны и минимальные обороты двигателя автоматически продлевают ресурс всех узлов. Однако практика автосервисов показывает, что чрезмерная аккуратность за рулем тоже имеет обратную сторону. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Как размеренная езда влияет на двигатель

Современные автомобили адаптируются под манеру управления владельца, и мотор — не исключение. Постоянное движение на низких оборотах, особенно в городском режиме, действительно снижает расход топлива, но при этом создает условия для образования нагара. Отложения постепенно накапливаются на клапанах, поршнях и в камере сгорания, что со временем может привести к нестабильной работе двигателя и необходимости обслуживания.

Мастера отмечают, что двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу в разных режимах. Если автомобиль используется исключительно "внатяг", без периодических выходов на более высокие обороты, система самоочистки фактически не задействуется. Именно поэтому даже приверженцам спокойной езды рекомендуют иногда давать мотору поработать под нагрузкой — это помогает снизить количество отложений и поддерживать агрегат в рабочем состоянии.

Опасности на дороге и повышенное внимание инспекторов

Излишняя медлительность может создавать проблемы не только технике, но и окружающим участникам движения. Автомобиль, который движется заметно медленнее потока, вынуждает других водителей чаще перестраиваться, обгонять и резко менять траекторию. В плотном трафике это повышает риск аварийных ситуаций, даже если сам "тихоход" формально не нарушает правила.

Особенно чувствительно это проявляется на многополосных дорогах, когда спокойный водитель занимает левый ряд и тем самым тормозит общий поток. В таких случаях вероятность ДТП возрастает, причем иногда без прямого столкновения — из-за резких маневров других машин. По этой же причине слишком аккуратные автомобилисты нередко попадают в поле зрения сотрудников ГАИ: как и лихачи, они могут восприниматься как фактор потенциальной опасности.

Подвеска и другие узлы: не всё так однозначно

Существует и распространенное заблуждение, связанное с сохранностью подвески. Многие считают, что чем медленнее автомобиль преодолевает неровности, тем меньше нагрузка на ходовую часть. На практике чрезмерно медленное пересечение "лежачих полицейских" и выбоин может приводить к повышенным нагрузкам на элементы подвески, так как узлы дольше находятся в напряженном положении.

Специалисты сервисных центров отмечают, что подвеска проектируется с учетом определенных скоростей проезда препятствий. Когда водитель сильно отклоняется от этих режимов, эффект может оказаться противоположным ожидаемому. Поэтому и здесь важен баланс, а не крайности.

В итоге спокойная езда сама по себе не является проблемой, но чрезмерное усердие может обернуться лишними визитами в сервис. Оптимальный подход — двигаться в темпе потока, периодически менять режимы работы двигателя и учитывать реальные особенности конструкции автомобиля, а не полагаться только на интуицию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Включение печки на максимум замедляет прогрев двигателя — автоэксперт сегодня в 3:31
Включаешь печку сразу на полную зимой — делаешь огромную ошибку: вот что происходит с машиной

Ранний запуск печки на максимум может затянуть прогрев двигателя и салона. В автосервисе объяснили, как включать отопитель зимой без лишних потерь.

Читать полностью » При выборе автопылесоса важно учитывать тип питания и силу всасывания — автоэксперты вчера в 22:51
Выбирал по мощности — ошибся: на что на самом деле смотреть при покупке автопылесоса

Портативный автопылесос может упростить уход за салоном, но при выборе важно учитывать питание, мощность и насадки. Разбираемся в деталях.

Читать полностью » Водители сами провоцируют остановки ГАИ своим поведением — автоюрист вчера в 18:18
Хотите реже встречаться с ГАИ? Перестаньте делать это сразу после их появления в поле зрения

Инспекторы часто выбирают не случайно: водители сами подают сигналы, которые выделяют их в потоке. Автоюрист объяснил, что именно привлекает внимание ГАИ.

Читать полностью » Езда на автомобиле, снятом с учёта, грозит штрафом и лишением прав — автоюристы вчера в 14:59
Купил подержанный автомобиль — а ездить нельзя: неприятный сюрприз вскрылся слишком поздно

Покупка подержанного авто может обернуться штрафами и проблемами, если машина снята с учёта. Разбираемся, почему на таком автомобиле нельзя ездить и как избежать рисков.

Читать полностью » Покупатели в России стали чаще выбирать подержанные авто у дилеров — эксперты рынка вчера в 11:54
То, что считали запасным вариантом на авторынке: дилерская вторичка неожиданно вышла в плюс

Покупатели в России всё чаще выбирают подержанные автомобили у дилеров. Какие бренды стали лидерами и почему цены в сегменте начали снижаться.

Читать полностью » Китайские автомобили в Москве потеряли стекла при обогреве — автомобилисты вчера в 11:31
Холод пришёл — проблема вылезла: китайский автомобиль не пережил обычного зимнего утра

Морозы выявили неожиданный дефект новых китайских автомобилей: при включении обогрева стекло может разрушиться за секунды. Почему это происходит.

Читать полностью » Малую дистанцию признали опасной для двух автомобилей — автоэксперт вчера в 9:50
Этот светоч красный и неприятный: почему его включают, когда сзади висят

Когда сзади "висят на бампере", растёт риск ДТП и стресс за рулём. Инспектор ГАИ напомнил сигналы, которые помогают заставить держать дистанцию.

Читать полностью » Зимний обгон на трассе повышает риск потери управления из-за гололёда и снега — Аргументы и факты вчера в 6:17
Зимой делал обгон как летом — и чуть не пожалел: этот момент решает всё

Зимний обгон на трассе скрывает больше рисков, чем кажется на первый взгляд. Как снег, гололед и ошибки в управлении могут привести к аварии и что важно учитывать водителю.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Банки начнут проверять происхождение наличных от суммы около 1 млн рублей — Эльмира Асяева
Общество
МВД зафиксировало рост схем с психологическим давлением на пользователей — ТАСС
Красота и здоровье
Сбои биологических часов объединяют разные психические расстройства — учёные Калифорнийского университета
Туризм
Власти Таиланда развернули 39 бесплатных кемпингов для туристов — Турпром
Туризм
Emirates с декабря 2026 года обновит сервис сна в первом классе — Турпром
Дом
Изогнутые зеркала вытеснили прямоугольные в ванных — House Digest
Садоводство
Зимняя обрезка снижает риск болезней и улучшает проветривание кроны
Культура и шоу-бизнес
Топ-5 артистов по заработку возглавил Ваня Дмитриенко — Газета.Ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet