Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака лает дома
Собака лает дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 9:52

Собаки лают не просто так: что скрывается за шумом в морозные вечера

Собаки зимой лают чаще из-за нехватки активности — кинологи

Долгие зимние вечера будто растягиваются без конца, и пока семья старается насладиться уютом дома, из сада доносится громкий лай собаки. Соседи раздражаются, дети устало реагируют, а хозяева едва сдерживают эмоции. Но именно в такие моменты важно не терять самообладание и не повышать голос. Главное — понять, что стоит за этим поведением, ведь лай всегда имеет причину. И если её определить, вернуть тишину можно без наказаний и стресса. Об этом сообщает издание Ouest France.

Почему собаки лают зимой чаще

Лай — это не просто шум, а способ общения. Каждое собачье "высказывание" несёт смысл, будь то сигнал тревоги, скуки или возбуждения. В холодное время года, когда прогулки становятся короче, а энергии у питомца всё так же много, даже мелочь вроде проехавшего мимо велосипедиста или треснувшей ветки может стать поводом для громких "комментариев". Зимой животные меньше двигаются, скучают, а накопившаяся энергия ищет выход — чаще всего в лае.

"Лай никогда не бывает случайным. Нужно просто понаблюдать за собакой и понять, что у каждого звука есть свой мотив", — говорится в материале Ouest France.

Иногда достаточно изменить режим дня или добавить немного активности, чтобы уровень стресса у животного снизился. Ведь скука — один из главных источников чрезмерного лая, особенно у энергичных пород, которым необходима разрядка. Если питомец проводит много времени на улице, важно помнить и о зимнем уходе за лапами, ведь холод и реагенты способны вызывать раздражение, провоцируя дополнительное беспокойство.

Как распознать, что вызывает лай

Внимательное наблюдение — ключ к пониманию собаки. Если животное спокойно прогуливается по саду с расслабленным хвостом, оно чувствует себя уверенно. А вот напряжённая поза, настороженность, резкие движения или стремление контролировать всё вокруг сигнализируют о тревоге или избытке энергии. Часто лай усиливается на фоне праздничной суеты: громкие звуки, запахи, световые украшения или гости выбивают питомца из привычного ритма.

"Иногда малейший раздражитель, вроде мусорного бака или играющих детей, становится для собаки сигналом к действию", — отмечается в статье.

Чтобы успокоить питомца, важно различать, чем вызван лай: скукой, страхом или возбуждением. Ошибочная реакция — например, крик — может только закрепить поведение. А вот мягкое внимание и чёткие границы помогают вернуть равновесие.

Как уменьшить лай с помощью игр и активности

Сад можно превратить в настоящую площадку для приключений. Даже зимой там найдётся масса возможностей для игр, развивающих инстинкты и снижающих стресс. Простые активности — поиск лакомств в снегу, мячики с кормом, "охота" за спрятанными игрушками — позволяют собаке тратить энергию, не создавая шума.

"Чем больше собака задействует ум и тело, тем меньше причин у неё лаять без повода", — говорится в публикации.

Регулярные короткие тренировки, прогулки с элементами игры или смена маршрута помогут избежать рутины. Не стоит забывать и о положительном подкреплении: поощряйте спокойное поведение, игнорируйте необоснованный лай. Постепенно питомец сам поймёт, что именно спокойствие приносит внимание и похвалу. А включение в рацион полезных овощей, например тыквы, укрепит здоровье и пищеварение, что также влияет на общее состояние и уровень тревожности.

Как снизить раздражители без изоляции собаки

Если наблюдать за питомцем целый день невозможно, стоит продумать среду. Например, ограничить видимость забора, установить защитные экраны или густую живую изгородь. Это уменьшит количество внешних раздражителей — прохожих, машин, животных. Важно, чтобы собака могла отдыхать, не чувствуя себя изолированной.

"Собака должна иметь уголок, где она чувствует себя в безопасности, а не место постоянного патрулирования", — подчёркивает Ouest France.

Создайте уютную будку, укрытую от ветра, положите туда одеяло с привычным запахом и добавьте игрушки для жевания. Такой "оазис покоя" поможет питомцу расслабиться, а не реагировать на каждый шорох.

В итоге даже зимой сад может стать пространством гармонии — местом, где собака наблюдает, играет и отдыхает. Когда энергия направлена в нужное русло, лай становится редким и осознанным, а атмосфера в доме — по-настоящему тёплой и спокойной.

Восстановление тишины — это не борьба с собакой, а совместный путь к пониманию. Достаточно немного терпения, внимания и любви, чтобы вернуть в сад и дом долгожданное спокойствие. Пусть зимние вечера будут полны не лая, а уюта и доверия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки способны жить в будке всю зиму при утеплении — ветеринар Цыпленков вчера в 19:03
Секрет выживания на морозе: что делает собаку сильнее холода

Как зимуют собаки в будках и почему морозы не всегда опасны для питомцев — советы ветеринара Евгения Цыпленкова о правильном содержании животных.

Читать полностью » Котята рождаются с закрытыми глазами из-за незрелости зрения — Le Mag du Chat вчера в 17:03
Рождены не видеть, а выжить: слепой старт котят оказывается продуманным планом природы

Почему котята рождаются с закрытыми глазами, когда открывается зрение и какие условия важны в первые недели жизни для их правильного развития и безопасности.

Читать полностью » Учёные зафиксировали влияние ошейников на стресс у кошек — Patas da Casa вчера в 15:07
Обычный ошейник превращается в навигатор: как технологии охраняют наших питомцев

Хотя ошейники чаще ассоциируются с собаками, кошкам они тоже нужны — не ради красоты, а для безопасности и идентификации, особенно если питомец любит прогулки.

Читать полностью » Крысам и хомякам нужны ветки для стачивания зубов — ветеринары вчера в 13:19
Перестала давать питомцу мягкий корм — результат увидела через неделю и пожалела, что не сделала раньше

Зубы грызунов растут всю жизнь: что дать крысам, хомякам, кроликам и шиншиллам для стачивания и как вовремя заметить проблему с прикусом.

Читать полностью » Домашние кошки вылизывают шерсть для удаления грязи — Science Times вчера в 11:47
Ошиблись все: самые чистоплотные существа планеты выглядят совсем не так, как принято думать

Какие животные считаются самыми чистоплотными в мире и зачем им строгие гигиенические привычки — от кошек до белых медведей и птиц.

Читать полностью » Тыква улучшает пищеварение у собак — ветеринары вчера в 9:14
Овощ, который лечит собак лучше таблеток: ветеринары удивлены

Ветеринары рассказали, как правильно включать тыкву и другие овощи в рацион собаки, какие продукты безопасны, а какие категорически запрещены.

Читать полностью » Кормление сырым мясой повышает риск устойчивой E. coli у собак — ветеринар вчера в 7:52
Опасность, которую приносит собака прямо в дом: если в рационе есть это, вы в зоне риска

Сырое мясо в рационе собаки может принести опасные бактерии и даже устойчивые к антибиотикам штаммы. Разбираем риски и безопасные альтернативы.

Читать полностью » Кошка отводит уши назад при страхе и попытке самозащиты — Le Mag du Chat вчера в 5:56
Лучше отойти на шаг: уши кошки поднимают флаг опасности раньше рычания

Почему кошка отводит уши назад, какие эмоции и проблемы со здоровьем может скрывать этот жест и как правильно реагировать хозяину.

Читать полностью »

Новости
США потребовали от Киева быстрый ответ по гарантиям – Politico
Красота и здоровье
Качественный режим сна снижает риск псориаза примерно на 30% — исследование IJBM
Туризм
Кофе и общепит в России обходятся дороже, чем в Юго-Восточной Азии — путешественник Кутовой
Садоводство
Защита стволов в декабре предотвращает повреждения яблонь грызунами — Сад и огород
Общество
Россияне планируют потратить на Новый год в среднем 26 тыс. рублей — исследование Авито
Мир
Миф об антисанитарии индийской уличной еды преувеличен — пользователь Reddit
Наука
Под Бермудами нашли аномальный слой пород толщиной 20 км — Фрейзер
Общество
Работа с ИИ станет базовым навыком для соискателей в 2026 году — эксперт Крылова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet