Технология искусственного интеллекта, разработанная японской корпорацией SoftBank, позволяет в реальном времени корректировать интонацию голоса клиентов в колл-центрах для снижения стресса операторов.

ИИ изменяет высоту и интонацию голоса, делая его более спокойным, например, понижая женский голос или повышая мужской для придания мягкости. Для обучения ИИ использовались записи десяти актёров, включающие более 100 фраз с разными эмоциями, в общей сложности 10 000 фрагментов.

Разработка представляет собой ментальный щит, защищающий операторов от нервного напряжения, сообщает 4pda.

Фото: flickr.com/Carlos Ebert (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)