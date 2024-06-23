Технология искусственного интеллекта, разработанная японской корпорацией SoftBank, позволяет в реальном времени корректировать интонацию голоса клиентов в колл-центрах для снижения стресса операторов.
ИИ изменяет высоту и интонацию голоса, делая его более спокойным, например, понижая женский голос или повышая мужской для придания мягкости. Для обучения ИИ использовались записи десяти актёров, включающие более 100 фраз с разными эмоциями, в общей сложности 10 000 фрагментов.
Разработка представляет собой ментальный щит, защищающий операторов от нервного напряжения, сообщает 4pda.
Фото: flickr.com/Carlos Ebert (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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