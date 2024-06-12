Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что блокировка звонков из-за границы не окажет эффекта в борьбе с мошенниками. Он отметил, что закон о связи не допускает автоматическую блокировку международных звонков, но предлагается дать пользователям возможность самостоятельно решать, хотят ли они получать такие звонки, сообщает News.Ru.

Муртазин подчеркнул, что это решение не является панацеей от спама или мошенничества и при подключении услуги пользователи рискуют потерять возможность связи с родственниками за границей.

Фото: commons.wikimedia.org/Matthew Prior (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)