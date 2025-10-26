Каллы не боятся зимы: цветок, который переживёт морозы, если знать один приём

Калла (Zantedeschia aethiopica) — эффектное тропическое растение с крупными зелёными листьями и изящными цветами в форме трубочек. Оно способно цвести как в саду, так и в горшке на подоконнике, но плохо переносит морозы. Чтобы сохранить луковицы и добиться повторного цветения весной, важно правильно подготовить каллы к зиме.

Основные принципы ухода перед зимовкой

С наступлением осени каллы постепенно переходят в состояние покоя. В это время растение теряет листву, а корневища накапливают питательные вещества. Ваша задача — помочь калле "уснуть" и пережить холод, не потеряв жизнеспособности.

Существует два проверенных способа зимовки:

оставить каллы в грунте, если холода в вашем регионе мягкие;

выкопать корневища и хранить их в помещении, если температура зимой опускается ниже нуля.

Как оставить каллы в саду

Если зима в вашем регионе короткая и без сильных морозов, можно оставить каллы на участке. Главное — защитить корневища от промерзания и переувлажнения.

Прекратите полив в середине осени, чтобы растение вошло в покой. Когда листья пожелтеют и засохнут, срежьте их у самой земли. Замульчируйте клумбу сухой листвой, соломой, корой или компостом слоем около 10 см. Следите, чтобы место не заливало водой: в сырой почве корни легко загнивают.

Весной, когда земля прогреется, уберите мульчу и дайте первым побегам свободно прорасти.

Как сохранить каллы зимой в помещении

При устойчивых морозах растения лучше выкопать. Этот процесс несложен и занимает немного времени.

Пошаговый план

Дождитесь, пока листья пожелтеют. Это признак того, что растение завершило сезон роста. Аккуратно выкопайте корневища. Используйте садовую вилку или совок, стараясь не повредить корни. Очистите землю. Стряхните остатки почвы, но не мойте клубни водой. Просушите. Разложите корневища на газете или решётке в сухом месте при комнатной температуре на неделю. Упакуйте для хранения. Заверните каждое корневище в бумагу и сложите в картонную коробку или мешочек с сухим торфом, опилками, вермикулитом или кокосовой стружкой. Храните при +8…+12 °C. Подойдут кладовая, подвал или утеплённый балкон.

Проверяйте растения раз в месяц: удаляйте мягкие и подгнившие, а пересушенные слегка опрыскивайте водой. Весной можно снова высадить каллы в горшки или в сад после того, как минует угроза заморозков.

Уход за каллами в горшках

Если ваши каллы растут в контейнерах, их ещё проще сохранить. Осенью прекратите полив, дождитесь, пока листья засохнут, и обрежьте их. Горшки уберите в сухое, прохладное место: гараж, сарай или утеплённую лоджию.

В феврале-марте пересадите растения в свежий грунт, начните понемногу поливать и перенесите в более тёплое и светлое место — это поможет им проснуться раньше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить каллы в сырой земле на зиму.

Последствие: корневища загниют и погибнут.

Альтернатива: обеспечить хороший дренаж или выкапывать растения.

оставить каллы в сырой земле на зиму. корневища загниют и погибнут. обеспечить хороший дренаж или выкапывать растения. Ошибка: мыть клубни перед хранением.

Последствие: влажность вызывает плесень.

Альтернатива: очищать только сухой щёткой.

мыть клубни перед хранением. влажность вызывает плесень. очищать только сухой щёткой. Ошибка: хранить каллы при высокой температуре.

Последствие: клубни пересыхают и не прорастают.

Альтернатива: держать при умеренном холоде и без света.

А что если нет подвала?

Каллы хорошо переносят зиму и в условиях городской квартиры. Главное — подобрать прохладное место: застеклённый балкон, нижнюю полку холодильника или шкаф вблизи окна. Можно хранить клубни в перфорированных бумажных пакетах, чтобы воздух свободно циркулировал.

Плюсы и минусы способов зимовки

Способ Плюсы Минусы В грунте Минимум труда, сохранение микробиоты почвы Риск подмерзания и гнили при сырой зиме В помещении Надёжное сохранение луковиц Нужно место для хранения В горшке Удобно и чисто, можно контролировать состояние растения Требует пересадки весной

FAQ

Как понять, что каллы готовы к зимовке?

Когда листья начали желтеть и опускаться, растение вошло в покой — это сигнал готовности к обрезке и выкапыванию.

Можно ли хранить каллы в холодильнике?

Да, если температура не ниже +6 °C и есть доступ воздуха. Используйте бумажные пакеты и избегайте влажности.

Нужно ли делить каллы каждый год?

Нет. Деление проводят раз в 2-3 года, когда кусты становятся слишком плотными и плохо цветут.

Какой грунт выбрать при пересадке?

Подойдёт смесь садовой земли, торфа и песка в пропорции 2:1:1 с добавлением немного древесного угля.

Когда высаживать каллы обратно в грунт?

После того как почва прогреется и минует угроза ночных заморозков — обычно в конце апреля или мае.

Мифы и правда

Миф: каллы не переносят пересадку.

Правда: если выкапывать аккуратно и хранить правильно, растение быстро восстанавливается.

каллы не переносят пересадку. если выкапывать аккуратно и хранить правильно, растение быстро восстанавливается. Миф: зимой каллы должны оставаться зелёными.

Правда: в этот период они отдыхают, и увядание листвы — нормальный процесс.

зимой каллы должны оставаться зелёными. в этот период они отдыхают, и увядание листвы — нормальный процесс. Миф: можно не прекращать полив до морозов.

Правда: излишняя влага мешает подготовке к покою и провоцирует гниль.

2 интересных факта о каллах

Родом каллы из Южной Африки, где они растут по берегам рек и болот. В викторианскую эпоху цветок считался символом чистоты.

Исторический контекст

Каллы начали активно выращивать в Европе в XIX веке как декоративные растения для зимних садов. Благодаря выносливости и неприхотливости к освещению они быстро распространились и стали популярны в частных садах. Сегодня каллы можно встретить в композициях ландшафтных дизайнеров и в букетах по всему миру.