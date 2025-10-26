Каллы не боятся зимы: цветок, который переживёт морозы, если знать один приём
Калла (Zantedeschia aethiopica) — эффектное тропическое растение с крупными зелёными листьями и изящными цветами в форме трубочек. Оно способно цвести как в саду, так и в горшке на подоконнике, но плохо переносит морозы. Чтобы сохранить луковицы и добиться повторного цветения весной, важно правильно подготовить каллы к зиме.
Основные принципы ухода перед зимовкой
С наступлением осени каллы постепенно переходят в состояние покоя. В это время растение теряет листву, а корневища накапливают питательные вещества. Ваша задача — помочь калле "уснуть" и пережить холод, не потеряв жизнеспособности.
Существует два проверенных способа зимовки:
- оставить каллы в грунте, если холода в вашем регионе мягкие;
- выкопать корневища и хранить их в помещении, если температура зимой опускается ниже нуля.
Как оставить каллы в саду
Если зима в вашем регионе короткая и без сильных морозов, можно оставить каллы на участке. Главное — защитить корневища от промерзания и переувлажнения.
- Прекратите полив в середине осени, чтобы растение вошло в покой.
- Когда листья пожелтеют и засохнут, срежьте их у самой земли.
- Замульчируйте клумбу сухой листвой, соломой, корой или компостом слоем около 10 см.
- Следите, чтобы место не заливало водой: в сырой почве корни легко загнивают.
Весной, когда земля прогреется, уберите мульчу и дайте первым побегам свободно прорасти.
Как сохранить каллы зимой в помещении
При устойчивых морозах растения лучше выкопать. Этот процесс несложен и занимает немного времени.
Пошаговый план
- Дождитесь, пока листья пожелтеют. Это признак того, что растение завершило сезон роста.
- Аккуратно выкопайте корневища. Используйте садовую вилку или совок, стараясь не повредить корни.
- Очистите землю. Стряхните остатки почвы, но не мойте клубни водой.
- Просушите. Разложите корневища на газете или решётке в сухом месте при комнатной температуре на неделю.
- Упакуйте для хранения. Заверните каждое корневище в бумагу и сложите в картонную коробку или мешочек с сухим торфом, опилками, вермикулитом или кокосовой стружкой.
- Храните при +8…+12 °C. Подойдут кладовая, подвал или утеплённый балкон.
Проверяйте растения раз в месяц: удаляйте мягкие и подгнившие, а пересушенные слегка опрыскивайте водой. Весной можно снова высадить каллы в горшки или в сад после того, как минует угроза заморозков.
Уход за каллами в горшках
Если ваши каллы растут в контейнерах, их ещё проще сохранить. Осенью прекратите полив, дождитесь, пока листья засохнут, и обрежьте их. Горшки уберите в сухое, прохладное место: гараж, сарай или утеплённую лоджию.
В феврале-марте пересадите растения в свежий грунт, начните понемногу поливать и перенесите в более тёплое и светлое место — это поможет им проснуться раньше.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: оставить каллы в сырой земле на зиму.
Последствие: корневища загниют и погибнут.
Альтернатива: обеспечить хороший дренаж или выкапывать растения.
- Ошибка: мыть клубни перед хранением.
Последствие: влажность вызывает плесень.
Альтернатива: очищать только сухой щёткой.
- Ошибка: хранить каллы при высокой температуре.
Последствие: клубни пересыхают и не прорастают.
Альтернатива: держать при умеренном холоде и без света.
А что если нет подвала?
Каллы хорошо переносят зиму и в условиях городской квартиры. Главное — подобрать прохладное место: застеклённый балкон, нижнюю полку холодильника или шкаф вблизи окна. Можно хранить клубни в перфорированных бумажных пакетах, чтобы воздух свободно циркулировал.
Плюсы и минусы способов зимовки
|
Способ
|
Плюсы
|
Минусы
|
В грунте
|
Минимум труда, сохранение микробиоты почвы
|
Риск подмерзания и гнили при сырой зиме
|
В помещении
|
Надёжное сохранение луковиц
|
Нужно место для хранения
|
В горшке
|
Удобно и чисто, можно контролировать состояние растения
|
Требует пересадки весной
FAQ
Как понять, что каллы готовы к зимовке?
Когда листья начали желтеть и опускаться, растение вошло в покой — это сигнал готовности к обрезке и выкапыванию.
Можно ли хранить каллы в холодильнике?
Да, если температура не ниже +6 °C и есть доступ воздуха. Используйте бумажные пакеты и избегайте влажности.
Нужно ли делить каллы каждый год?
Нет. Деление проводят раз в 2-3 года, когда кусты становятся слишком плотными и плохо цветут.
Какой грунт выбрать при пересадке?
Подойдёт смесь садовой земли, торфа и песка в пропорции 2:1:1 с добавлением немного древесного угля.
Когда высаживать каллы обратно в грунт?
После того как почва прогреется и минует угроза ночных заморозков — обычно в конце апреля или мае.
Мифы и правда
- Миф: каллы не переносят пересадку.
Правда: если выкапывать аккуратно и хранить правильно, растение быстро восстанавливается.
- Миф: зимой каллы должны оставаться зелёными.
Правда: в этот период они отдыхают, и увядание листвы — нормальный процесс.
- Миф: можно не прекращать полив до морозов.
Правда: излишняя влага мешает подготовке к покою и провоцирует гниль.
2 интересных факта о каллах
- Родом каллы из Южной Африки, где они растут по берегам рек и болот.
- В викторианскую эпоху цветок считался символом чистоты.
Исторический контекст
Каллы начали активно выращивать в Европе в XIX веке как декоративные растения для зимних садов. Благодаря выносливости и неприхотливости к освещению они быстро распространились и стали популярны в частных садах. Сегодня каллы можно встретить в композициях ландшафтных дизайнеров и в букетах по всему миру.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru