Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Студия Paramount
Студия Paramount
© commons.wikimedia.org by Coolcaesar is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 20:52

Когда играют на нервах, а не на джойстике: как Call of Duty хотят превратить в настоящую военную драму

Paramount начнёт съёмки фильма по серии игр Call of Duty совместно с Activision

Когда видеоигра становится культурным феноменом, экранизация — лишь вопрос времени. После долгих слухов студия Paramount начнёт работу над полнометражным фильмом, основанным на знаменитой серии шутеров Call of Duty. Проект создаётся в партнёрстве с Activision, а над ним трудятся люди, хорошо знакомые с жанром динамичного военного экшена.

Режиссёром картины назначен Питер Берг — автор фильмов "Уцелевший" и "Королевство", умеющий работать с военной тематикой и напряжёнными сюжетами. Вместе с ним сценарий напишет Тейлор Шеридан, известный по сериалу "Йеллоустоун" и картинам "Любой ценой" и "Ветреная река". Оба уже работали вместе, и их сотрудничество дало яркие, драматичные истории с сильными характерами.

От игр к большому экрану

Call of Duty — не просто игра, а явление, которое на протяжении 16 лет удерживает лидерство по продажам в США. С момента выхода первой части в 2003 году, действие которой разворачивалось во времена Второй мировой войны, серия развивалась, охватывая всё новые эпохи — от холодной войны до гипотетических конфликтов будущего. Общий тираж продаж превысил 500 миллионов копий, и каждая новая часть стабильно вызывает ажиотаж среди поклонников.

Сравнение: игра и фильм

Элемент Видеоигра Call of Duty Фильм Paramount
Формат Интерактивный шутер от первого лица Киноблокбастер с актёрским составом
Повествование Зависит от действий игрока Сценарий с фиксированной драматургией
Эмоциональное вовлечение Через участие и выбор Через актёрскую игру и режиссуру
Атмосфера Адреналин и стратегия Эпичность и кинематографичность

Как будет строиться экранизация

Создатели планируют не просто пересказать сюжет одной из игр, а создать самостоятельную историю, которая передаст дух франшизы. Основой станет идея братства, морального выбора и цены, которую приходится платить за победу. В картине, как и в игре, зритель окажется в гуще событий — от масштабных боёв до личных драм героев.

Шаг за шагом: путь проекта

  1. Разработка сценария — Тейлор Шеридан создаёт оригинальную историю, вдохновлённую лучшими сюжетами серии Modern Warfare.

  2. Кастинг — Paramount намерена привлечь актёров первой величины, включая ветеранов боевиков и молодых звёзд.

  3. Съёмки — по предварительным данным, локации будут включать Восточную Европу, Ближний Восток и Южную Америку.

  4. Постпродакшн — внимание к деталям, реалистичные спецэффекты и звук, полностью воссоздающий атмосферу боя.

Ошибки прошлых экранизаций игр

Многие попытки перенести игры на экран проваливались из-за слабых сценариев или потери оригинального духа. Так случилось с "Warcraft" и "Assassin's Creed", где визуальная сторона не спасла от сценарных провалов. Разработчики Call of Duty делают ставку на противоположный подход — не на спецэффекты ради зрелищности, а на историю, которая будет держать зрителя с первой сцены.

Мифы и правда

Миф: фильм будет просто повторением игры.
Правда: создатели обещают оригинальный сценарий и новых персонажей.

Миф: проект создаётся исключительно для фанатов.
Правда: картина рассчитана на широкую аудиторию, даже тех, кто никогда не играл в Call of Duty.

Миф: Activision полностью контролирует процесс.
Правда: компания участвует как консультант, но творческое руководство у Paramount.

Исторический контекст

Первая Call of Duty вышла в октябре 2003 года и сразу получила признание критиков. Она положила начало целому направлению военных шутеров. Каждая последующая часть демонстрировала технический прогресс — от реалистичной графики до интерактивных миссий. В 2019 году серия перезапустила Modern Warfare, вернувшись к более зрелому, драматичному повествованию — именно этот стиль и вдохновил Paramount.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные PTRS: фильмы ужасов тренируют стрессоустойчивость и улучшают контроль над страхом сегодня в 12:57
Страх как спортзал для мозга: как ужастики делают нас сильнее изнутри

Учёные доказали, что фильмы ужасов могут приносить пользу мозгу, помогая управлять страхом и тревогой. Но есть и важные исключения.

Читать полностью » Гай Ричи и Джейсон Стэтем снимут экшн-триллер сегодня в 11:58
Голливуд отдыхает: британцы готовят криминальный удар посильнее “Джентльменов”

Гай Ричи и Джейсон Стэтем вновь объединяются ради нового фильма — экшн-триллера "Viva La Madness". Что известно о проекте, который может стать началом новой киновселенной?

Читать полностью » Миа Гот, Зак Галифианакис и Дэн Стивенс снимутся в фильме сегодня в 5:55
Медведь не спит, а Клэр злится: черный юмор и драматизм в новом фильме Джонатана Крисела

Миа Гот и Зак Галифианакис встретятся лицом к лицу с медведем в необычном драмеди-триллере — месть, юмор и ужас в одном сюжете.

Читать полностью » Бритни Спирс отреагировала на обвинения в нетрезвом вождении сегодня в 4:59
Пьяная или подставленная? Бритни Спирс ответила на обвинения, от которых шумит весь интернет

Бритни Спирс отреагировала на появившееся видео, где она якобы садится за руль в нетрезвом виде. Певица утверждает, что это был не она, а двойник.

Читать полностью » 87-летний Энтони Хопкинс признался в интервью, что не общается с дочерью сегодня в 3:54
Молчание отца громче аплодисментов: Энтони Хопкинс рассказал, почему не ждёт писем от дочери

Энтони Хопкинс откровенно рассказал, почему не держит обид на дочь и как пришёл к внутреннему покою после многих лет отчуждения.

Читать полностью » Эван Рейчел Вуд снимется в сериале Райана Мерфи сегодня в 2:52
Почему Эван Рейчел Вуд снова выбирает тьму: её новая роль обещает раскрыть тайну человеческих масок

Эван Рейчел Вуд возвращается в драматическом триллере Райана Мерфи "Осколки" — сериале, где блеск 80-х скрывает тьму, а молодость сталкивается с опасностью.

Читать полностью » Кира Найтли признала, что её карьера началась благодаря связям родителей сегодня в 1:47
Родилась в театре, выросла в Голливуде: как Кира Найтли призналась в своём "непо"-статусе

Кира Найтли призналась, что не скрывает своего происхождения и уверена: связи могут помочь начать карьеру, но удержаться в профессии можно только трудом.

Читать полностью » Стивен Спилберг и Джон Уильямс готовят фильм о НЛО сегодня в 0:48
Когда оркестр дирижирует инопланетянин: Спилберг и Уильямс объединились ради самой странной премьеры 2026 года

Легендарный союз Стивена Спилберга и Джона Уильямса возвращается. Их 30-й совместный фильм обещает стать главным событием 2026 года и откроет новую страницу в истории Голливуда.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Пыль действует на лак кузова как абразив и вызывает микротрещины
Культура и шоу-бизнес
Шарлиз Терон ведёт переговоры о главной роли в триллере "Тиран" для Amazon MGM Studios
Наука
Киддер: курганы Поверти-Пойнт построены эгалитарным обществом охотников-собирателей
Дом
Индукционные плиты признаны самыми безопасными и энергоэффективными — исследование рынка
Наука
Music and Medicine: музыка снижает дозы анестетиков во время лапароскопической холецистэктомии
Красота и здоровье
Греческий йогурт помогает дольше сохранять сытость и поддерживает рост мышц
Садоводство
Кандидат сельскохозяйственных наук Ганичкина поделилась рецептом хрустящих солёных огурцов
УрФО
В Свердловской области дальнобойщикам без опыта работы предлагают зарплату 330 тыс. рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet