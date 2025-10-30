Когда играют на нервах, а не на джойстике: как Call of Duty хотят превратить в настоящую военную драму

Когда видеоигра становится культурным феноменом, экранизация — лишь вопрос времени. После долгих слухов студия Paramount начнёт работу над полнометражным фильмом, основанным на знаменитой серии шутеров Call of Duty. Проект создаётся в партнёрстве с Activision, а над ним трудятся люди, хорошо знакомые с жанром динамичного военного экшена.

Режиссёром картины назначен Питер Берг — автор фильмов "Уцелевший" и "Королевство", умеющий работать с военной тематикой и напряжёнными сюжетами. Вместе с ним сценарий напишет Тейлор Шеридан, известный по сериалу "Йеллоустоун" и картинам "Любой ценой" и "Ветреная река". Оба уже работали вместе, и их сотрудничество дало яркие, драматичные истории с сильными характерами.

От игр к большому экрану

Call of Duty — не просто игра, а явление, которое на протяжении 16 лет удерживает лидерство по продажам в США. С момента выхода первой части в 2003 году, действие которой разворачивалось во времена Второй мировой войны, серия развивалась, охватывая всё новые эпохи — от холодной войны до гипотетических конфликтов будущего. Общий тираж продаж превысил 500 миллионов копий, и каждая новая часть стабильно вызывает ажиотаж среди поклонников.

Сравнение: игра и фильм

Элемент Видеоигра Call of Duty Фильм Paramount Формат Интерактивный шутер от первого лица Киноблокбастер с актёрским составом Повествование Зависит от действий игрока Сценарий с фиксированной драматургией Эмоциональное вовлечение Через участие и выбор Через актёрскую игру и режиссуру Атмосфера Адреналин и стратегия Эпичность и кинематографичность

Как будет строиться экранизация

Создатели планируют не просто пересказать сюжет одной из игр, а создать самостоятельную историю, которая передаст дух франшизы. Основой станет идея братства, морального выбора и цены, которую приходится платить за победу. В картине, как и в игре, зритель окажется в гуще событий — от масштабных боёв до личных драм героев.

Шаг за шагом: путь проекта

Разработка сценария — Тейлор Шеридан создаёт оригинальную историю, вдохновлённую лучшими сюжетами серии Modern Warfare. Кастинг — Paramount намерена привлечь актёров первой величины, включая ветеранов боевиков и молодых звёзд. Съёмки — по предварительным данным, локации будут включать Восточную Европу, Ближний Восток и Южную Америку. Постпродакшн — внимание к деталям, реалистичные спецэффекты и звук, полностью воссоздающий атмосферу боя.

Ошибки прошлых экранизаций игр

Многие попытки перенести игры на экран проваливались из-за слабых сценариев или потери оригинального духа. Так случилось с "Warcraft" и "Assassin's Creed", где визуальная сторона не спасла от сценарных провалов. Разработчики Call of Duty делают ставку на противоположный подход — не на спецэффекты ради зрелищности, а на историю, которая будет держать зрителя с первой сцены.

Мифы и правда

• Миф: фильм будет просто повторением игры.

Правда: создатели обещают оригинальный сценарий и новых персонажей.

• Миф: проект создаётся исключительно для фанатов.

Правда: картина рассчитана на широкую аудиторию, даже тех, кто никогда не играл в Call of Duty.

• Миф: Activision полностью контролирует процесс.

Правда: компания участвует как консультант, но творческое руководство у Paramount.

Исторический контекст

Первая Call of Duty вышла в октябре 2003 года и сразу получила признание критиков. Она положила начало целому направлению военных шутеров. Каждая последующая часть демонстрировала технический прогресс — от реалистичной графики до интерактивных миссий. В 2019 году серия перезапустила Modern Warfare, вернувшись к более зрелому, драматичному повествованию — именно этот стиль и вдохновил Paramount.