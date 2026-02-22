Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Отжимания
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 9:49

Тренируюсь дома 30 минут — грудь, плечи и спина в тонусе даже в плотном графике

Плотный график вечеринок и парадов не обязательно означает паузу в тренировках. Калистеника позволяет проработать верх тела без тренажёров и зала — достаточно собственного веса и 20-30 минут свободного времени.

Почему калистеника подходит для активного сезона

Упражнения задействуют сразу несколько мышечных групп и позволяют получить комплексную нагрузку за короткое время.

В основе методики — многосуставные движения. Они развивают силу, координацию и выносливость одновременно. При этом тренироваться можно где угодно: дома, во дворе, в парке или даже в гостиничном номере перед выходом на праздник.

"Но изолированных упражнений, как в силовых тренировках, немного, хотя в некоторых упражнениях можно тренироваться в изоляции", — говорит преподаватель физического воспитания, спортивной гимнастики и функциональной подготовки Жуниор Бритто.

На какие мышцы делается акцент

Когда речь идёт о верхней части корпуса, в работу включаются грудные мышцы, спина, плечи, бицепсы и трицепсы. Эти группы отвечают не только за внешний вид, но и за осанку, стабильность плечевого пояса и общую силовую выносливость.

Отжимания, планки, подтягивания и их вариации создают так называемую интегрированную нагрузку. В отличие от тренажёров, которые изолируют отдельную мышцу, калистеника формирует функциональную силу — ту, что используется в повседневной жизни. Это особенно актуально в период повышенной активности, когда организму важно сохранять тонус без чрезмерного стресса.

8 упражнений для верхнего корпуса

Ниже — последовательность движений, которую можно выполнить за одну короткую сессию. Они условно делятся на "толчковые" упражнения для груди и трицепсов и тяговые — для спины и бицепсов.

  1. Отжимания с поднятой ногой. Одна нога остаётся на полу, другая — поднята. Такое положение усиливает нагрузку на корпус и плечи, развивает баланс. После подхода ногу следует поменять.
  2. Наклонные отжимания. Ноги размещаются на устойчивой опоре — например, на стуле. Упражнение смещает акцент на верхнюю часть грудных мышц и трицепсы.
  3. Плиометрические отжимания с хлопком. В верхней фазе движения выполняется мощный толчок и хлопок ладонями. Это продвинутый вариант, развивающий взрывную силу.
  4. Отжимания на скамье для трицепсов. Руки опираются на устойчивую поверхность позади корпуса. Движение концентрированно нагружает трицепсы и дополнительно включает плечи.

Тяговой блок:

  1. Подтягивания на перекладине. Классическое упражнение для широчайших мышц спины и бицепсов. Вариации хвата позволяют менять акценты нагрузки.
  2. Лопаточные подтягивания. Выполняются на прямых руках за счёт сведения лопаток. Укрепляют верх спины и трапециевидные мышцы.
  3. Горизонтальная тяга в упоре (австралийские подтягивания). Тело располагается почти параллельно полу, ноги на опоре. Движение развивает спину и заднюю дельту.
  4. Горизонтальная тяга узким супинированным хватом. Ладони направлены к себе, что усиливает включение бицепсов.

Эта комбинация позволяет равномерно нагрузить переднюю и заднюю цепь мышц верхнего корпуса. При правильной технике и контроле темпа даже короткая тренировка обеспечивает ощутимый эффект.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
