Зараженные цветы из Нидерландов: как Калининградская область защищает свою флору от вредителей

В Калининградской области инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз крупной партии зараженной цветочной продукции из Нидерландов. С начала 2026 года специалисты ведомства выявили 25 случаев поставки растений, пораженных западным цветочным трипсом и белой ржавчиной. Общее количество опасной флоры, задержанной на границе и складах временного хранения, превышает тысячу экземпляров. 19 марта на складском терминале "Сириус" сотрудники службы обнаружили вредителей в партии, насчитывающей почти 88 тысяч бутонов.

Масштабы цветочного контроля

Мониторинг импортной продукции в регионе поставлен на строгий учет из-за высокой вероятности заноса инвазивных видов. Западный цветочный трипс представляет серьезную угрозу для местных теплиц и частных садов, так как быстро адаптируется к новым условиям и крайне сложно поддается выведению. Россельхознадзор регулярно проводит лабораторные анализы проб, изымаемых при досмотре каждой поступающей партии цветов.

Статистика текущего года демонстрирует настойчивость поставщиков, несмотря на риск полной потери товара. Помимо трипсов, сотрудники службы фиксируют заболевания вроде белой ржавчины хризантем, которая способна уничтожить посевы в промышленных масштабах всего за несколько недель. За истекший период специалисты выявили поражение на 220 отдельных экземплярах хризантем из шести различных поставок.

Работа инспекторов на складах временного хранения требует максимальной концентрации и знания энтомологии. Любая ошибка в оценке состояния растений может привести к биологической интервенции вредителя, способного нанести ощутимый урон сельскому хозяйству области. Защита региональной экосистемы остается приоритетной задачей для надзорного ведомства.

Последний инцидент в терминале "Сириус"

Свежая партия из Нидерландов прибыла на склад 19 марта и сразу вызвала подозрения у сотрудников при детальном досмотре. Груз, объем которого составил внушительные 87,6 тысячи штук, прошел через фитосанитарный контроль, подтвердивший наличие патогенов. В ходе проверки выяснилось, что заражению подверглись как минимум 30 бутонов, причем на них одновременно присутствовали следы жизнедеятельности насекомых и грибковой инфекции.

Подобное сочетание болезней и вредителей говорит о серьезных нарушениях при выращивании и хранении цветов до их отправки в Россию. Эксперты подчеркивают, что такая продукция представляет собой биологический риск, который невозможно локализовать простой очисткой. Весь объем зараженной партии был немедленно изолирован, чтобы исключить распространение трипса в складских помещениях.

"Для региональных центров крайне важно сохранять жесткий фитосанитарный контроль на каждом этапе поступления товаров. Малейшее послабление в требованиях к зарубежным поставщикам может обернуться серьезными последствиями для локального агропромышленного комплекса. Уничтожение пораженной продукции — это не административная прихоть, а способ защиты биологической безопасности территории. Необходимо придерживаться строгих стандартов, чтобы предотвратить попадание паразитов в живой грунт и частные хозяйства" Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Меры безопасности и уничтожение груза

Согласно действующему законодательству, зараженная подкарантинная продукция не может реализоваться на рынках региона. Владельцы груза теряют право распоряжаться товаром, который признается опасным для окружающей среды. Единственным законным способом утилизации в таких ситуациях остается уничтожение растений под строгим наблюдением инспекторского состава.

Процедура исключает риск попадания отходов в обычный бытовой мусор или на свалки общего пользования. После завершения всех формальностей биологический материал утилизируется термически или иным способом, исключающим выживание вредителей. Эти меры гарантируют, что ни один зараженный бутон не окажется в цветочных магазинах области.

Такой подход создает барьер для потока некачественной продукции, вынуждая экспортеров внимательнее относиться к предварительной сертификации своих товаров. Для конечного потребителя ситуация означает гарантию безопасности приобретаемых подарков, лишенных скрытых угроз для комнатных растений. Работа службы продолжается в штатном режиме, учитывая сезонные пики активности импортных поставок.