В онкологическом центре Калининградской области хирурги спасли грудь 49-летней пациентке, у которой агрессивный рак молочной железы не поддался химиотерапии. Опухоль продолжала расти, и пришлось удалить железу целиком вместе с поражёнными тканями и лимфоузлами. Рёбра оголились, дефект не закрывался стандартно. Врачи применили лоскут из широчайшей мышцы спины с сохранённой сосудистой ножкой. Операцию 12 марта провели Роман Буянкин и Олег Петренко, она длилась два с половиной часа.

Почему стандартное лечение не сработало

У 49-летней женщины рак молочной железы развивался стремительно. Химиотерапия, которая обычно тормозит рост опухоли путём разрушения её клеток, здесь провалилась. Биохимия опухоли оказалась устойчивой: злокачественные клетки мутировали и продолжали размножаться, игнорируя препараты.

Поражение распространилось на ткани железы, лимфоузлы и окружающие структуры. Физика процесса проста — опухоль сдавливала сосуды, нарушая кровоток и питание тканей. В итоге грудная стенка ослабла, и без вмешательства риск был огромным.

Роман Буянкин позже отметил, что полное иссечение стало единственным выходом. Хирурги убрали молочную железу, все поражённые участки и узлы. Рёбра остались открытыми, дефект требовал нестандартного закрытия.

"Такие операции показывают, как региональные центры справляются с сложными случаями. В Калининградской области развивают инфраструктуру онкологии, чтобы спасать жизни без поездок в столицы. Это не только техника, но и координация команд. Пациентки получают шанс на нормальную жизнь." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Техника пересадки мышцы

Врачи выбрали метод лоскута спасения из широчайшей мышцы спины. Эта мышца мощная, с богатым кровоснабжением — идеальный донор. Антропология тела подсказывает: спина эволюционно приспособлена к большим нагрузкам, её ткани выносливы.

Хирурги выделили кожно-мышечный лоскут вместе с сосудами. Переместили его на грудную стенку, сохранив ножку для притока крови. Физика приживления работает так: артерии качают кислород, вены отводят отходы — ткань оживает на новом месте.

Операция заняла два с половиной часа точной работы. Лоскут плотно прилег, рана закрылась без натяжения. Биохимия заживления запустилась сразу: фибробласты строят коллаген, стволовые клетки мигрируют.

Олег Петренко координировал перемещение. Благодаря сохранённому кровотоку осложнений не возникло. Мышца функционирует, как родная.

Что ждёт пациентку дальше

Теперь грудная стенка восстановлена, рёбра защищены. Роман Буянкин пояснил: это открывает путь к реконструкции молочной железы. Импланты или собственные ткани войдут в стабильную основу.

Антропологический аспект важен — тело адаптируется. Мышца спины берёт на себя роль, не теряя силы. Пациентка вернётся к повседневности быстрее, без протезов.

В центре такие вмешательства редки, но эффективны. Следующий этап — наблюдение и, возможно, пластика. Женщина избежала мастэктомии с потерей формы.