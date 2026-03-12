Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Маммография
Маммография
© Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:55

Когда обычные методы не работают: уникальная операция по спасению груди провела команда хирургов в Калининграде

В онкологическом центре Калининградской области хирурги спасли грудь 49-летней пациентке, у которой агрессивный рак молочной железы не поддался химиотерапии. Опухоль продолжала расти, и пришлось удалить железу целиком вместе с поражёнными тканями и лимфоузлами. Рёбра оголились, дефект не закрывался стандартно. Врачи применили лоскут из широчайшей мышцы спины с сохранённой сосудистой ножкой. Операцию 12 марта провели Роман Буянкин и Олег Петренко, она длилась два с половиной часа.

Почему стандартное лечение не сработало

У 49-летней женщины рак молочной железы развивался стремительно. Химиотерапия, которая обычно тормозит рост опухоли путём разрушения её клеток, здесь провалилась. Биохимия опухоли оказалась устойчивой: злокачественные клетки мутировали и продолжали размножаться, игнорируя препараты.

Поражение распространилось на ткани железы, лимфоузлы и окружающие структуры. Физика процесса проста — опухоль сдавливала сосуды, нарушая кровоток и питание тканей. В итоге грудная стенка ослабла, и без вмешательства риск был огромным.

Роман Буянкин позже отметил, что полное иссечение стало единственным выходом. Хирурги убрали молочную железу, все поражённые участки и узлы. Рёбра остались открытыми, дефект требовал нестандартного закрытия.

"Такие операции показывают, как региональные центры справляются с сложными случаями. В Калининградской области развивают инфраструктуру онкологии, чтобы спасать жизни без поездок в столицы. Это не только техника, но и координация команд. Пациентки получают шанс на нормальную жизнь."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Техника пересадки мышцы

Врачи выбрали метод лоскута спасения из широчайшей мышцы спины. Эта мышца мощная, с богатым кровоснабжением — идеальный донор. Антропология тела подсказывает: спина эволюционно приспособлена к большим нагрузкам, её ткани выносливы.

Хирурги выделили кожно-мышечный лоскут вместе с сосудами. Переместили его на грудную стенку, сохранив ножку для притока крови. Физика приживления работает так: артерии качают кислород, вены отводят отходы — ткань оживает на новом месте.

Операция заняла два с половиной часа точной работы. Лоскут плотно прилег, рана закрылась без натяжения. Биохимия заживления запустилась сразу: фибробласты строят коллаген, стволовые клетки мигрируют.

Олег Петренко координировал перемещение. Благодаря сохранённому кровотоку осложнений не возникло. Мышца функционирует, как родная.

Что ждёт пациентку дальше

Теперь грудная стенка восстановлена, рёбра защищены. Роман Буянкин пояснил: это открывает путь к реконструкции молочной железы. Импланты или собственные ткани войдут в стабильную основу.

Антропологический аспект важен — тело адаптируется. Мышца спины берёт на себя роль, не теряя силы. Пациентка вернётся к повседневности быстрее, без протезов.

В центре такие вмешательства редки, но эффективны. Следующий этап — наблюдение и, возможно, пластика. Женщина избежала мастэктомии с потерей формы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Вологодской области три человека погибли при столкновении двух автомобилей 23.02.2026 в 23:19
Металл превратился в ловушку: столкновение двух иномарок на трассе под Вологдой унесло три жизни

На 70-м километре автодороги Чекшино-Тотьма произошло лобовое столкновение, в котором выжить удалось лишь единицам. За жизнь четырехлетнего малыша борются врачи.

Читать полностью » Власти Мурманской области планируют рейсовый автобус из аэропорта в Териберку - ТАСС 12.01.2026 в 13:11
Териберка станет ближе для туристов: ежедневный автобус хотят довести до аэропорта уже в январе

С 2026 года Мурманская область свяжет аэропорт с Териберкой новым автобусным рейсом. Узнайте, как это повлияет на путешествия и жизнь местных жителей!

Читать полностью » Бастрыкин поручил проверить снос здания ВНИИБ в Санкт-Петербурге — СК РФ 09.01.2026 в 19:52
Демонтаж начался — и вмешался Бастрыкин: снос исторического здания в Петербурге вышел на федеральный уровень

Снос бывшего научного здания в Петербурге привлёк внимание главы СК: Бастрыкин потребовал доклад после общественного резонанса и жалоб.

Читать полностью » В Петербурге десятки домов остались без отопления из-за пожара на ТЭЦ — Осторожно, новости 29.12.2025 в 23:32
Холод пришёл внезапно: как Петербург оказался без горячей воды и отопления

Авария на ТЭЦ в Петербурге оставила несколько районов без отопления и горячей воды почти на сутки, сроки восстановления не названы.

Читать полностью » Транспорт Петербурга перевели на круглосуточный режим в новогоднюю ночь — администрация Петербурга 29.12.2025 в 17:20
Метро Петербурга не закроется на праздники: транспорт запустят круглосуточно в две главные ночи зимы

Петербург переводит транспорт на круглосуточный режим в новогоднюю и рождественскую ночи. Как будет ходить метро и какие маршруты усилят?

Читать полностью » Тарифы на воду и отопление вырастут с октября на 17% — комитет по тарифам 28.12.2025 в 10:00
Власти спрятали главный удар по кошельку петербуржцев на осень: вот что вырастет почти на 20%

В Петербурге утвердили рост тарифов ЖКХ на 2026 год: +1,7% в январе и +14,6% в октябре. Субсидии Смольного сдержат платежи.

Читать полностью » Власти Калининградской области заложили 1,3 млрд рублей на поддержку МСП — ТАСС 28.12.2025 в 9:56
Бизнес как щит: как Калининград снижает риски для экономики через поддержку МСП

Калининградские власти заложили в бюджет 2026 года 1,3 млрд рублей на поддержку МСП. Деньги пойдут на льготные займы, инфраструктуру и ярмарки.

Читать полностью » Новогодний баннер в Кронштадте содержит четыре орфографические ошибки — организаторы 28.12.2025 в 9:39
Ошибка в четыре буквы: как опечатка на баннере испортила впечатление от праздника

В Кронштадте новогодний баннер на центральной площади вызвал обсуждения из-за ошибок в названии города. Как так вышло и почему это заметили сразу?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ловушка в красивом костюме: нулевое обслуживание навязывает услуги, которых нет в регламенте
Спорт и фитнес
Метаболизм проснулся и начал жадно есть: эти нагрузки разгоняют сжигание жира даже во сне
Красота и здоровье
Лёгкие работают вполсилы: привычка горбиться выключает из жизни целые отделы организма
Питомцы
Шерсть как защитник: как правильно ухаживать за собачьей шерстью в жару и холод
Спорт и фитнес
Скованность как признак — беда от сутулости, которая скрыто угрожает всему вашему здоровью
Питомцы
Собака не против щетки: секреты захватывающего ухода за лабрадором, которого стоит знать каждому владельцу
Красота и здоровье
Упадок сил или привычка? Как низкое давление и головокружение могут указывать на опасности
Еда
Золотая пропорция в чашке: гармония веса и воды превращает обычный кофе в эликсир энергии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet