Миллиард рублей — в огонь: почему Энтони Хопкинс продаёт руины вместо восстановления роскошного дома
Пожары в Калифорнии ежегодно приносят огромные разрушения, и этот год не стал исключением. Среди тех, кого стихия коснулась напрямую, оказался легендарный актер Энтони Хопкинс. Его поместье в Лос-Анджелесе, приобретенное несколько лет назад, оказалось уничтожено пламенем. Теперь актер решил выставить уцелевшие владения на продажу.
Дом, который стоил мечты
Роскошный дом Хопкинс приобрел в два этапа — в 2018 и 2019 годах, заплатив за оба участка около 12,6 миллиона долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно миллиард рублей. Территория включала два участка земли, архитектурно объединённых в одно большое поместье с бассейном, панорамными окнами и садом, спускающимся к океану. Именно здесь актер проводил большую часть времени между съемками, занимаясь музыкой и живописью.
Теперь, после пожара, от прежней роскоши остались лишь воспоминания. Владение, пострадавшее от огня, выставлено на продажу за 5,1 миллиона фунтов стерлингов — сумма, которая кажется скромной для Голливуда, но отражает реальное состояние объекта.
Пожары, что повторяются
Для Хопкинса это уже не первое столкновение с огнем. В ноябре 2018 года пожары в Малибу едва не уничтожили его дом — тогда пламя подошло вплотную, но чудом обошло здание стороной. А ещё раньше, в 2000 году, артист лишился имущества в Лондоне: пожар полностью уничтожил его дом, пока он находился в США.
Соседи по несчастью: Хилтон и другие
Проблема пожаров в Калифорнии затронула и многих других знаменитостей. Так, летом этого года Пэрис Хилтон и её супруг Картер Реум приобрели новый особняк за 63 миллиона долларов — дом, ранее принадлежавший актеру Марку Уолбергу. Их прежнее жильё в Малибу полностью сгорело в январе.
"Этот дом был не просто местом для жизни — здесь мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные семейные воспоминания. Здесь маленькие ручки сына Феникса создавали произведения искусства, которые я буду лелеять вечно, здесь любовь и жизнь наполняли каждый уголок. Видеть, как все это превращается в пепел… это невыносимо", — писала тогда светская львица.
Её слова передают боль тысяч калифорнийцев, потерявших дома в огне. Для звезд, привыкших к роскоши и уединению, потеря семейного очага становится не только материальной, но и эмоциональной трагедией.
Почему Калифорния горит каждый год
Эксперты отмечают, что южная часть штата давно находится в зоне повышенного риска. Засушливый климат, сильные ветры и плотная застройка создают идеальные условия для распространения огня. Даже одно короткое замыкание или непотушенный костер могут привести к катастрофе.
К тому же растущие температуры усиливают риск. По данным местных экологов, пожароопасный сезон теперь начинается раньше и длится дольше, чем десять лет назад. Многие знаменитости, включая Леонардо Ди Каприо и Орландо Блума, уже инвестируют в противопожарные технологии — автоматические системы орошения, резервуары с водой и автономные источники энергии.
Сравнение: дома до и после катастрофы
|Параметр
|До пожара
|После пожара
|Оценочная стоимость
|$12,6 млн
|£5,1 млн
|Площадь участка
|2 гектара
|Та же
|Архитектура
|Современный минимализм, стекло и бетон
|Требует полной реконструкции
|Ландшафт
|Сад с бассейном и видом на океан
|Поврежден полностью
|Статус
|Частная резиденция
|Объект продажи
Что будет дальше с поместьем
Рынок недвижимости в Калифорнии остаётся активным, несмотря на риски. Новые владельцы, вероятно, реконструируют дом с учётом современных противопожарных технологий — устойчивых материалов, специальных стеклопакетов и автономных систем безопасности.
Специалисты по архитектуре уже отмечают: такие участки часто становятся площадкой для экспериментов с устойчивыми решениями. Возможно, новый хозяин сделает из владения Хопкинса символ возрождения после разрушения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: недооценка риска пожара и использование легковоспламеняющихся материалов.
• Последствие: потеря имущества, высокая стоимость восстановления.
• Альтернатива: применение огнестойких панелей, противопожарных датчиков, автономных генераторов.
FAQ
Сколько стоит страховка жилья в зоне пожаров?
Стоимость страхового полиса может превышать $10 000 в год, особенно если дом расположен в прибрежных районах.
Можно ли продать поврежденный пожаром дом?
Да, такие сделки распространены. Цена снижается, но покупатели часто видят в этом шанс на реконструкцию с нуля.
Что делают владельцы, чтобы защитить дом от огня?
Они устанавливают системы автоматического орошения, металлические крыши, датчики дыма и резервуары с водой.
Мифы и правда
• Миф: "Если дом один раз пострадал от пожара, второй раз это не повторится".
Правда: напротив, риск сохраняется, если не были приняты инженерные меры.
• Миф: "Все страховые компании отказываются страховать дома в зоне риска".
Правда: страховка возможна, но её стоимость существенно выше.
• Миф: "Деревянные дома обречены".
Правда: современные пропитки и покрытия делают древесину устойчивой к огню.
Исторический контекст
Калифорнийские пожары — не новое явление. Уже в XIX веке переселенцы называли сезон огня "временем красного ветра". Однако с ростом плотности застройки и глобального потепления ситуация обострилась. Сегодня пожарные службы работают с применением дронов, тепловизоров и спутников, но даже это не гарантирует полной защиты.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru