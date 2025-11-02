Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Elena Torre from Viareggio, Italia (edited by User:Marco Bernardini) is licensed under CC BY-SA 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 0:47

Миллиард рублей — в огонь: почему Энтони Хопкинс продаёт руины вместо восстановления роскошного дома

Энтони Хопкинс продаёт поместье в Лос-Анджелесе за 5,1 миллиона фунтов стерлингов

Пожары в Калифорнии ежегодно приносят огромные разрушения, и этот год не стал исключением. Среди тех, кого стихия коснулась напрямую, оказался легендарный актер Энтони Хопкинс. Его поместье в Лос-Анджелесе, приобретенное несколько лет назад, оказалось уничтожено пламенем. Теперь актер решил выставить уцелевшие владения на продажу.

Дом, который стоил мечты

Роскошный дом Хопкинс приобрел в два этапа — в 2018 и 2019 годах, заплатив за оба участка около 12,6 миллиона долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно миллиард рублей. Территория включала два участка земли, архитектурно объединённых в одно большое поместье с бассейном, панорамными окнами и садом, спускающимся к океану. Именно здесь актер проводил большую часть времени между съемками, занимаясь музыкой и живописью.

Теперь, после пожара, от прежней роскоши остались лишь воспоминания. Владение, пострадавшее от огня, выставлено на продажу за 5,1 миллиона фунтов стерлингов — сумма, которая кажется скромной для Голливуда, но отражает реальное состояние объекта.

Пожары, что повторяются

Для Хопкинса это уже не первое столкновение с огнем. В ноябре 2018 года пожары в Малибу едва не уничтожили его дом — тогда пламя подошло вплотную, но чудом обошло здание стороной. А ещё раньше, в 2000 году, артист лишился имущества в Лондоне: пожар полностью уничтожил его дом, пока он находился в США.

Соседи по несчастью: Хилтон и другие

Проблема пожаров в Калифорнии затронула и многих других знаменитостей. Так, летом этого года Пэрис Хилтон и её супруг Картер Реум приобрели новый особняк за 63 миллиона долларов — дом, ранее принадлежавший актеру Марку Уолбергу. Их прежнее жильё в Малибу полностью сгорело в январе.

"Этот дом был не просто местом для жизни — здесь мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные семейные воспоминания. Здесь маленькие ручки сына Феникса создавали произведения искусства, которые я буду лелеять вечно, здесь любовь и жизнь наполняли каждый уголок. Видеть, как все это превращается в пепел… это невыносимо", — писала тогда светская львица.

Её слова передают боль тысяч калифорнийцев, потерявших дома в огне. Для звезд, привыкших к роскоши и уединению, потеря семейного очага становится не только материальной, но и эмоциональной трагедией.

Почему Калифорния горит каждый год

Эксперты отмечают, что южная часть штата давно находится в зоне повышенного риска. Засушливый климат, сильные ветры и плотная застройка создают идеальные условия для распространения огня. Даже одно короткое замыкание или непотушенный костер могут привести к катастрофе.

К тому же растущие температуры усиливают риск. По данным местных экологов, пожароопасный сезон теперь начинается раньше и длится дольше, чем десять лет назад. Многие знаменитости, включая Леонардо Ди Каприо и Орландо Блума, уже инвестируют в противопожарные технологии — автоматические системы орошения, резервуары с водой и автономные источники энергии.

Сравнение: дома до и после катастрофы

Параметр До пожара После пожара
Оценочная стоимость $12,6 млн £5,1 млн
Площадь участка 2 гектара Та же
Архитектура Современный минимализм, стекло и бетон Требует полной реконструкции
Ландшафт Сад с бассейном и видом на океан Поврежден полностью
Статус Частная резиденция Объект продажи

Что будет дальше с поместьем

Рынок недвижимости в Калифорнии остаётся активным, несмотря на риски. Новые владельцы, вероятно, реконструируют дом с учётом современных противопожарных технологий — устойчивых материалов, специальных стеклопакетов и автономных систем безопасности.

Специалисты по архитектуре уже отмечают: такие участки часто становятся площадкой для экспериментов с устойчивыми решениями. Возможно, новый хозяин сделает из владения Хопкинса символ возрождения после разрушения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценка риска пожара и использование легковоспламеняющихся материалов.
Последствие: потеря имущества, высокая стоимость восстановления.
Альтернатива: применение огнестойких панелей, противопожарных датчиков, автономных генераторов.

FAQ

Сколько стоит страховка жилья в зоне пожаров?
Стоимость страхового полиса может превышать $10 000 в год, особенно если дом расположен в прибрежных районах.

Можно ли продать поврежденный пожаром дом?
Да, такие сделки распространены. Цена снижается, но покупатели часто видят в этом шанс на реконструкцию с нуля.

Что делают владельцы, чтобы защитить дом от огня?
Они устанавливают системы автоматического орошения, металлические крыши, датчики дыма и резервуары с водой.

Мифы и правда

Миф: "Если дом один раз пострадал от пожара, второй раз это не повторится".
Правда: напротив, риск сохраняется, если не были приняты инженерные меры.

Миф: "Все страховые компании отказываются страховать дома в зоне риска".
Правда: страховка возможна, но её стоимость существенно выше.

Миф: "Деревянные дома обречены".
Правда: современные пропитки и покрытия делают древесину устойчивой к огню.

Исторический контекст

Калифорнийские пожары — не новое явление. Уже в XIX веке переселенцы называли сезон огня "временем красного ветра". Однако с ростом плотности застройки и глобального потепления ситуация обострилась. Сегодня пожарные службы работают с применением дронов, тепловизоров и спутников, но даже это не гарантирует полной защиты.

