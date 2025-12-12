Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте
Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 14:08

Добавила это в крем — кожа стала мягкой и без воспалений: результат вас удивит

Календула помогает снять воспаление и ускорить заживление кожи — косметологи

Календула давно перестала быть "бабушкиным средством": сегодня её используют дерматологи, косметологи и производители уходовой косметики по всему миру. И это не модный тренд — а научно доказанная эффективность. Экстракт календулы помогает снять воспаление, ускорить заживление, восстановить кожу после стресса и даже замедлить её старение.
Если вы ищете универсальный ингредиент, который подходит почти всем, календула — один из лучших вариантов.

В этой статье подробно разберём, как работает календула, кому подходит, чем полезен СО2-экстракт, в каких средствах он лучше всего проявляет себя, а также ответим на частые вопросы по использованию, пишет дзен-канал Aromashka.

Почему календула так хорошо работает: состав и свойства

Календула (Calendula officinalis) — мощный комплекс природных биологически активных веществ. В её экстрактах обнаружены:

  • флавоноиды и тритерпены — уменьшают воспаление, покраснение, зуд;

  • каротиноиды — укрепляют кожу, делают её более гладкой и устойчивой;

  • полифенолы (феруловая, кофейная, хлорогеновая кислоты) — замедляют старение за счёт антиоксидантного действия;

  • сесквитерпеноиды — улучшают восстановление кожи;

  • аллантоин — ускоряет заживление микротравм;

  • природные антисептики — подавляют бактерии и грибки.

Что это означает на практике

Регулярное применение средств с календулой:

  • снижает воспаление и количество высыпаний;

  • снимает покраснение и раздражение;

  • улучшает тон и рельеф кожи;

  • уменьшает жирный блеск;

  • ускоряет восстановление после холода и солнца;

  • укрепляет сосуды (подходит при куперозе);

  • замедляет образование пигментных пятен;

  • ускоряет заживление повреждений.

Именно поэтому календулу используют при экземе, раздражениях, ожогах, чувствительности, прыщах и возрастных изменениях.

Что такое СО2-экстракт календулы и почему он лучше привычных настоев

Самый эффективный вариант календулы — СО2-экстракт, полученный методом сверхкритической экстракции углекислым газом.

Его преимущества:

  • чистота — отсутствуют следы растворителей;

  • высокая концентрация активных веществ;

  • сохраняется "живая” структура растений;

  • больший срок хранения;

  • повышенная эффективность по сравнению с масляными мацератами и водными настоями.

Такой экстракт широко используют в профессиональной косметологии — от средств для чувствительной кожи до лечебных формул.

Польза календулы для кожи лица: полный разбор

Календула — один из немногих природных ингредиентов, который действует одновременно по нескольким направлениям.

1. Антивоспалительное действие

Снимает покраснение, зуд, уменьшает прыщи, помогает при раздражениях после умывания, бритья или использования кислот.

2. Антимикробное и противогрибковое

Подавляет бактерии, вызывающие акне, уменьшая количество воспалений.

3. Заживляющее и регенерирующее

После холода, ветра, солнца и микроповреждений кожа восстанавливается быстрее.

4. Себорегулирующее

Календула нормализует работу сальных желез — кожа меньше блестит, поры выглядят чище.

5. Антиоксидантная защита

Полифенолы защищают клетки от свободных радикалов и УФ-повреждений, замедляя старение.

6. Укрепляет сосуды

Особенно полезна при куперозе и склонности к покраснениям: уменьшает сосудистую сеточку и улучшает микроциркуляцию.

7. Успокаивает чувствительную кожу

Подходит даже детям (при условии теста на аллергию).

Как использовать календула-экстракт правильно

Экстракт слишком концентрированный, поэтому его добавляют в косметические формулы или смешивают с базовыми маслами.

Где используется календула:

  • в масляных сыворотках для чувствительной или воспалённой кожи;

  • в ночных кремах для восстановления;

  • в средствах после солнца;

  • в кремах и бальзамах после бритья;

  • в очищающих маслах и бальзамах;

  • в масках для жирной и проблемной кожи;

  • в детской косметике как успокаивающий компонент.

Дозировки

  • в домашней косметике — до 2% (для ежедневного ухода);

  • в лечебных формулах — до 5%;

  • добавлять только в тёплую основу не выше 40°C.

Сравнение: календула vs ромашка vs алоэ

Все эти ингредиенты славятся своим успокаивающим действием, но различия есть.

Календула

  • сильнее борется с воспалением;

  • эффективнее ускоряет заживление;

  • работает при куперозе;

  • подходит при акне и жирной коже.

Ромашка

  • отлично успокаивает,

  • снижает чувствительность,

  • но слабее регулирует жирность и не подходит всем при акне (может быть комедогенной).

Алоэ

  • хорошо увлажняет,

  • помогает при ожогах,

  • но малоэффективно при жирной коже и выраженных воспалениях.

Итог: календула — самое универсальное средство из тройки, особенно для тех, кто страдает от покраснений, раздражений и воспалений.

Типичные ошибки при применении календулы

  1. Используют экстракт в чистом виде — может вызвать раздражение.

  2. Добавляют в горячие смеси — полезные компоненты разрушаются.

  3. Наносят слишком часто на сухую кожу — лучше сочетать с маслами жожоба или виноградной косточки.

  4. Закрывают экстракт плотной плёнкой (например, под окклюзивную маску) — может вызвать перегрев и покраснение.

  5. Покупают дешёвые "настои”, где календулы почти нет — эффективность минимальна.

Практические советы

  • При чувствительной коже достаточно 1-2 капель экстракта, смешанных с кремом.

  • При куперозе наносите локально утром и вечером.

  • При акне — точечно на воспаления или в составе сыворотки 1-2 раза в день.

  • В зимний период календула отлично работает в бальзамах с маслами ши и авокадо.

  • Мужчинам особенно подходит как средство после бритья.

FAQ

Можно ли использовать календулу каждый день?

Да, но в мягких концентрациях (до 2%).

Подходит ли календула для жирной кожи?

Да — нормализует себум, сужает поры и улучшает рельеф.

Можно ли применять на чувствительной коже?

Можно, но требуется предварительный тест.

Можно ли смешивать экстракт с кремом?

Да, это лучший способ адаптировать календулу к ежедневному уходу.

Поможет ли от купероза?

Укрепляет стенки капилляров и уменьшает покраснение, особенно в составе сывороток.

Можно ли применять при акне?

Да — оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие.

Можно ли наносить на область вокруг глаз?

Да, но только в составе мягких кремов (без спирта и кислот).

