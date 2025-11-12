Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Врач рассказывает о пользе кальция
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:04

Думала, что шпинат заменит молоко — но организм быстро всё расставил по местам

Педиатр Нилуфар Юнусова: кальций из растительных продуктов усваивается хуже

Кальций — один из ключевых элементов, необходимых для здоровья костей, зубов и сердца. Несмотря на популярное мнение, что растительная пища может полностью заменить молочные продукты, врач-педиатр Нилуфар Юнусова предупреждает: растительные источники кальция усваиваются хуже.

"В растительной пище присутствуют фитаты и оксалаты, которые связывают ионы кальция. По этой причине вещество из нее усваивается хуже, чем из молочных продуктов", — пояснила врач Нилуфар Юнусова.

Эти природные соединения, содержащиеся в орехах, семенах и зелени, снижают биодоступность минерала, не позволяя ему полноценно поступать в кровь.

Почему растительный кальций усваивается хуже

Фитаты (соли фитиновой кислоты) и оксалаты действуют как "ловушки" для кальция. Они образуют нерастворимые соединения, которые организм не может расщепить. В результате даже при большом количестве продуктов с высоким содержанием кальция реальная польза оказывается скромной.

К примеру, в 100 г шпината содержится около 100 мг кальция, но усваивается лишь 5-10%. Для сравнения: из стакана молока (около 250 мл) усваивается до 30-35% кальция.

Сравнение усвояемости кальция

Источник кальция Содержание (мг/100 г) Усвояемость Комментарий
Молоко 120 ~35% Оптимальный баланс белков и витамина D
Творог 150 ~30% Хорошо подходит детям и подросткам
Брокколи 47 ~20% Лучше усваивается после варки
Шпинат 100 ~10% Много оксалатов, мешающих усвоению
Миндаль 250 ~15% Полезен в умеренном количестве
Соевое молоко (обогащённое) 120 ~30% Хорошая альтернатива для веганов

Как повысить усвоение кальция из пищи

По словам Юнусовой, главное — не исключать из рациона целые категории продуктов, а комбинировать их грамотно.

  1. Сочетайте растительные и животные источники. Кальций из молочных продуктов усваивается лучше, а растительная пища добавляет клетчатку и витамины.

  2. Используйте правильную термообработку.

    "Правильная термическая обработка (варка, ферментация) снижает количество фитатов и повышает доступность полезного элемента", — отметила врач.
    Варка бобовых и круп, замачивание семян или ферментация (например, в йогуртах или квашении) значительно повышают биодоступность кальция.

  3. Добавляйте витамин D. Без него кальций плохо усваивается — важны прогулки на солнце или включение в рацион рыбы, яиц, обогащённых продуктов.

  4. Ограничьте кофе и газированные напитки. Они усиливают выведение кальция из организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полный отказ от молочных продуктов без замены.
    Последствие: Дефицит кальция, ломкость ногтей и костей.
    Альтернатива: Использовать обогащённые растительные напитки или добавки по назначению врача.

  • Ошибка: Употребление сырых злаков и орехов в избытке.
    Последствие: Фитаты блокируют усвоение минералов.
    Альтернатива: Замачивать или подсушивать орехи и семена.

  • Ошибка: Игнорировать витамин D.
    Последствие: Даже при богатом рационе кальций не усваивается.
    Альтернатива: Следить за уровнем витамина D и, при необходимости, принимать добавки.

А что если придерживаться веганской диеты?

Вегетарианцы и веганы могут получать кальций из миндаля, кунжута, брокколи, соевых продуктов и листовой зелени. Главное — правильно сочетать ингредиенты: например, брокколи и тофу усваиваются лучше вместе с продуктами, содержащими витамин D и белок.

Таблица "Плюсы и минусы" растительного кальция

Плюсы Минусы
Не содержит лактозу и холестерин Низкая усвояемость
Содержит клетчатку и антиоксиданты Много фитатов и оксалатов
Подходит для аллергиков Требует термической обработки

FAQ

Можно ли полностью заменить молочные продукты растительными?
Да, но только при условии употребления обогащённых кальцием и витамином D альтернатив.

Какая зелень содержит больше всего кальция?
Капуста кейл, брокколи и петрушка — лучшие варианты с высокой биодоступностью.

Что лучше для костей — творог или соевое молоко?
Творог содержит больше кальция, но обогащённые растительные напитки тоже могут быть эффективны при сбалансированном рационе.

Мифы и правда

  • Миф: Кальций из растений усваивается лучше, потому что "натуральный".
    Правда: В большинстве растительных продуктов он связан с фитатами и плохо усваивается.

  • Миф: Достаточно есть орехи, чтобы избежать дефицита.
    Правда: Только комплексный подход обеспечивает нужный уровень кальция.

  • Миф: Молочные продукты вредны для костей.
    Правда: Наоборот, они являются основным и доступным источником кальция.

Интересные факты

  1. 99% кальция в организме содержится в костях и зубах.

  2. Суточная норма кальция для взрослого — около 1000 мг.

  3. Дефицит кальция повышает риск остеопороза в зрелом возрасте.

Исторический контекст

Ещё в начале XX века молоко считалось главным "строительным материалом" для костей. В последние десятилетия интерес к растительным альтернативам вырос благодаря популярности веганства. Однако исследования подтверждают: только сочетание растительных и животных источников обеспечивает организм полноценным кальцием. Современные диетологи советуют не противопоставлять эти продукты, а комбинировать их в одном рационе.

