Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера
Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:06

Провалы в памяти — это не приговор: учёные выяснили, как укрепить мосты между нейронами

Молекула CaAKG улучшает память при болезни Альцгеймера — Aging Cell

Мозг может терять гибкость задолго до того, как болезнь Альцгеймера проявит себя заметными симптомами. Учёные из Сингапура нашли молекулу, которая присутствует в организме естественным образом и способна поддерживать память на ранних стадиях нейродегенерации. В экспериментах она помогала улучшать обучение и укреплять связи между нейронами. Об этом сообщает журнал Aging Cell.

Что именно обнаружили исследователи

Команда Медицинской школы имени Йонг Лу Лина Национального университета Сингапура сосредоточилась на альфа-кетоглутарате кальция (CaAKG). Это метаболит, который организм вырабатывает сам, и потому его воздействие рассматривается как потенциально более мягкое и безопасное, чем вмешательства "извне". В ходе работы учёные выяснили, что CaAKG способен восстанавливать функции памяти, нарушенные при моделировании процессов, связанных с болезнью Альцгеймера.

Помимо улучшения памяти, молекула усиливала синаптическую пластичность — способность нейронов укреплять и перестраивать связи. Именно этот механизм лежит в основе обучения и формирования долговременных воспоминаний. При ухудшении пластичности человеку становится сложнее запоминать события, связывать факты и удерживать новую информацию.

Как CaAKG помогает нейронам работать гибче

Авторы описывают действие CaAKG через несколько ключевых путей. Во-первых, молекула активирует определённые кальциевые каналы и AMPA-рецепторы. Эти элементы помогают нейронам быстро реагировать на сигналы и корректно усиливать связи, что важно для когнитивных функций. При этом подчёркивается, что CaAKG не усиливает нагрузку на повреждённые NMDA-рецепторы, которые особенно уязвимы к воздействию амилоида — одного из факторов, связанных с риском Альцгеймера.

Во-вторых, CaAKG стимулирует аутофагию — "внутреннюю уборку" клетки, при которой удаляются повреждённые белки и ненужные компоненты. Для нейронов это особенно важно: накопление дефектных белков и клеточного "мусора" со временем ухудшает передачу сигналов и снижает устойчивость ткани мозга.

Почему это важно для профилактики и замедления старения мозга

Исследователи считают перспективным подход, основанный на поддержке естественных биохимических механизмов, поскольку он может быть более доступным и потенциально лучше переносимым. CaAKG рассматривается как возможное дополнение к существующим стратегиям защиты мозга и замедления потери памяти, особенно на ранних этапах, когда изменения ещё обратимы или поддаются коррекции.

Отдельно отмечается, что с возрастом уровень подобных молекул в организме снижается. Это делает идею восполнения CaAKG привлекательной с точки зрения поддержки когнитивного здоровья. Однако дальнейшие исследования должны уточнить оптимальные схемы применения, дозировки и то, насколько эффект воспроизводится в клинических условиях у людей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные зафиксировали скрытые каналы таяния подо льдом Антарктиды — Science Advances сегодня в 9:46
Подо льдом Антарктиды нашли странные структуры — после этого исследовательская миссия исчезла

Экспедиция под шельфовый ледник Антарктиды раскрыла скрытые структуры подо льдом и показала, как локальное таяние меняет устойчивость ледников.

Читать полностью » Рукопись Войнича датировали XV веком с помощью радиоуглеродного анализа — Cryptologia сегодня в 5:42
Текст, который сводил с ума историков, теперь можно подделать за 5 минут — вот как это работает

Шифр Naibbe с картами и костями создаёт текст, похожий на рукопись Войнича. Учёные считают, что это намёк на способ её создания.

Читать полностью » Учёные нашли доказательства существования озёр на Марсе 3,7 млрд лет назад – Science Advances сегодня в 1:14
Марс молчал... до сих пор: ряби на скалах рассказали учёным о водоёмах, о которых мы и не подозревали

Учёные нашли доказательства существования озёр на Марсе, что меняет наши представления о климате планеты в её ранней истории.

Читать полностью » Рифы ежедневно меняют состав микроорганизмов в воде — Science Advances вчера в 20:57
Океан сбивается с привычного ритма: странный суточный эффект возникает только у рифов

Коралловые рифы управляют микроскопической жизнью вокруг себя по суточному расписанию. Учёные показали, как эти ритмы отражают состояние океанских экосистем.

Читать полностью » Парадокс планктона объяснили метаболическими цепочками — ученые вчера в 16:03
Экосистема не лотерея, а командная игра: почему новые виды не вытесняют старых, а укрепляют их

Учёные из Индии и США объяснили "парадокс планктона": модель показала, как обмен веществ и порядок появления видов поддерживают устойчивое разнообразие.

Читать полностью » Разница в сезонных циклах влияет на эволюцию растений и животных – Дрю Терасаки Харт вчера в 12:03
Когда природа нарушает привычный порядок: как асинхронные сезоны могут изменить ход эволюции

Учёные доказали, что сезоны на Земле не всегда совпадают, и локальные климатические различия могут влиять на эволюцию и экосистемы.

Читать полностью » Южно-Атлантическая аномалия выросла почти вдвое с 2014 года — PEPI вчера в 8:46
Над Атлантикой растёт дыра в защите Земли: масштабы уже сравнимы с Европой

Южно-Атлантическая аномалия стремительно растёт, а магнитное поле Земли меняется быстрее ожиданий. Спутники Swarm раскрывают, что происходит в недрах планеты.

Читать полностью » Ученые открыли новый вид птиц в боливийской саванне после 60 лет споров — РБК вчера в 7:54
Открытие в Льянос-де-Моксос: почему этот регион Боливии важен для мирового биоразнообразия

Ученые спустя 60 лет подтвердили существование нового вида птиц в Боливии — как генетика помогла раскрыть одну из самых долгих орнитологических загадок.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Россияне в Турции везут продукты из РФ из-за дефицита — KP.RU
Экономика
Низкие цены делают добычу нефти в Венесуэле нерентабельной — аналитик Юшков
Недвижимость
Площадь нового жилья в ЮФО падает до 45 кв. м — РБК Краснодар
Еда
Рис для голубцев заливают кипятком вместо варки для экономии времени — повар
Авто и мото
Дальний свет может помешать запуску двигателя в мороз — автоэксперт
Садоводство
Правильный полив определяет здоровье орхидей — цветоводы
Наука
Учёные нашли выбросы метана в глубинах Гренландского моря – Ocean Census Arctic Deep
Дом
Пыль в квартире накапливается быстрее из-за лишних предметов — клинеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet