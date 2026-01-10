Провалы в памяти — это не приговор: учёные выяснили, как укрепить мосты между нейронами

Мозг может терять гибкость задолго до того, как болезнь Альцгеймера проявит себя заметными симптомами. Учёные из Сингапура нашли молекулу, которая присутствует в организме естественным образом и способна поддерживать память на ранних стадиях нейродегенерации. В экспериментах она помогала улучшать обучение и укреплять связи между нейронами. Об этом сообщает журнал Aging Cell.

Что именно обнаружили исследователи

Команда Медицинской школы имени Йонг Лу Лина Национального университета Сингапура сосредоточилась на альфа-кетоглутарате кальция (CaAKG). Это метаболит, который организм вырабатывает сам, и потому его воздействие рассматривается как потенциально более мягкое и безопасное, чем вмешательства "извне". В ходе работы учёные выяснили, что CaAKG способен восстанавливать функции памяти, нарушенные при моделировании процессов, связанных с болезнью Альцгеймера.

Помимо улучшения памяти, молекула усиливала синаптическую пластичность — способность нейронов укреплять и перестраивать связи. Именно этот механизм лежит в основе обучения и формирования долговременных воспоминаний. При ухудшении пластичности человеку становится сложнее запоминать события, связывать факты и удерживать новую информацию.

Как CaAKG помогает нейронам работать гибче

Авторы описывают действие CaAKG через несколько ключевых путей. Во-первых, молекула активирует определённые кальциевые каналы и AMPA-рецепторы. Эти элементы помогают нейронам быстро реагировать на сигналы и корректно усиливать связи, что важно для когнитивных функций. При этом подчёркивается, что CaAKG не усиливает нагрузку на повреждённые NMDA-рецепторы, которые особенно уязвимы к воздействию амилоида — одного из факторов, связанных с риском Альцгеймера.

Во-вторых, CaAKG стимулирует аутофагию — "внутреннюю уборку" клетки, при которой удаляются повреждённые белки и ненужные компоненты. Для нейронов это особенно важно: накопление дефектных белков и клеточного "мусора" со временем ухудшает передачу сигналов и снижает устойчивость ткани мозга.

Почему это важно для профилактики и замедления старения мозга

Исследователи считают перспективным подход, основанный на поддержке естественных биохимических механизмов, поскольку он может быть более доступным и потенциально лучше переносимым. CaAKG рассматривается как возможное дополнение к существующим стратегиям защиты мозга и замедления потери памяти, особенно на ранних этапах, когда изменения ещё обратимы или поддаются коррекции.

Отдельно отмечается, что с возрастом уровень подобных молекул в организме снижается. Это делает идею восполнения CaAKG привлекательной с точки зрения поддержки когнитивного здоровья. Однако дальнейшие исследования должны уточнить оптимальные схемы применения, дозировки и то, насколько эффект воспроизводится в клинических условиях у людей.