Положила каладиумы в подвал — утром увидела, что произошло с луковицами

Каладиумы — эффектные растения с крупными листьями в форме сердца, переливающимися оттенками розового, красного, белого и зелёного. Их выращивают ради листвы, но за эту красоту приходится платить вниманием: каладиум — тропическое растение, не выносящее холодов.

"Каладиумы не терпят заморозков. При первых холодах нужно решать, где и как их зимовать", — поясняет ботаник Дрю Свэнстон.

Если температура опускается ниже +15 °C, наступает пора готовить растения к покою. Осенью их листва естественным образом отмирает — это сигнал к действию.

Как зимовать каладиумы в открытом грунте (тёплый климат)

Жителям тёплых регионов повезло — каладиумы можно оставлять в земле, если позаботиться об укрытии. После отмирания листвы:

Уберите остатки растения, но не трогайте луковицы. Насыпьте толстый слой мульчи (7-8 см) - из компоста, соломы, измельчённых листьев или коры. Проверяйте влажность почвы. Каладиумы не любят переувлажнение, поэтому если зима влажная, лучше выкопать луковицы и хранить их в помещении.

Такое укрытие защитит корни от вымерзания и сохранит влагу до весны. Весной, когда земля прогреется, мульчу можно аккуратно убрать — новые ростки появятся сами.

Как зимовать каладиумы в помещении (холодный климат)

В регионах с холодными зимами каладиумы обязательно нужно выкапывать и хранить дома. Процесс несложный, но требует аккуратности.

Пошаговый план

Следите за температурой. Когда почва остывает до +15 °C, выкопайте луковицы. Сохраните листья. Не срезайте их сразу — дайте растению постепенно перейти в состояние покоя. Очистите и подсушите. Осторожно стряхните землю и оставьте луковицы на 10-14 дней в сухом, тёплом месте (+20 °C), пока листья не сморщатся. Подготовьте к хранению. После просушки обрежьте листву и корни, удалите остатки почвы. Уложите в коробку. Используйте картонную коробку или ящик с вермикулитом, песком, торфом или опилками. Храните при +12…+15 °C - в подвале, гараже или кладовке. Проверяйте раз в месяц: удаляйте мягкие или заплесневелые луковицы, при необходимости слегка опрыскивайте материал водой.

Весной, после последних заморозков, луковицы можно снова высаживать в сад или горшки.

Как зимовать каладиумы в горшках

Если вы выращиваете каладиумы как комнатное или контейнерное растение, пересаживать их не нужно. Просто позвольте луковице "уснуть" прямо в горшке.

Прекратите полив в конце осени.

Когда листья увянут, аккуратно их срежьте.

Перенесите горшок в тёмное, прохладное место (гараж, кладовка, подвал).

Почва должна оставаться слегка влажной, чтобы луковицы не пересохли.

Весной достаточно заменить часть почвы, внести удобрение и переставить растение на свет — каладиум быстро проснётся и вновь заиграет красками.

Как зимовать каладиумы по климатическим зонам

Что делать с растением Оптимальное место хранения Оставить в земле, мульчировать Под открытым небом Выкопать, хранить луковицы Подвал, сарай, гараж Выкопать и хранить в помещении Тёплое сухое место (+12…+15 °C) Переместить в помещение Кладовка или тёмная комната

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Хранить луковицы во влажной почве.

Последствие: Гниение и потеря растений.

Альтернатива: Сушите луковицы и держите в сухом материале (опилки, песок). Ошибка: Раннее срезание листвы.

Последствие: Недостаток питательных веществ в луковице.

Альтернатива: Дождитесь естественного увядания. Ошибка: Использовать пластиковые пакеты.

Последствие: Конденсат и плесень.

Альтернатива: Картонные коробки или бумажные пакеты.

Плюсы и минусы разных способов хранения

Способ зимовки Преимущества Недостатки В открытом грунте Минимум труда Риск вымерзания и гнили В помещении Надёжная защита Требуется место и контроль В горшке Удобно и быстро Нужен умеренный полив

Часто задаваемые вопросы

При какой температуре каладиумы погибают?

Ниже +15 °C луковицы уже страдают, при 0 °C погибают полностью.

Когда каладиумы впадают в спячку?

Осенью, после пожелтения листвы. Тогда прекращают полив и питание.

Можно ли держать каладиумы дома зимой как комнатное растение?

Нет, зимой они спят. Лучше сохранить луковицы и "разбудить" весной.

Мифы и правда

Миф: Каладиумы можно оставить в земле в любом климате.

Правда: В холодных регионах луковицы погибнут без хранения.

Миф: Их нужно обрезать сразу после первых холодов.

Правда: Лучше дождаться естественного увядания — это укрепляет луковицу.

Миф: Для хранения нужна высокая влажность.

Правда: Влага вызывает гниль — важнее сухость и прохлада.

2 интересных факта

Каладиумы родом из тропических лесов Амазонии, где растут в тени деревьев. У растения нет настоящих цветов — декоративную роль играют листья.

Исторический контекст

В Европе каладиумы появились в XIX веке как экзотическая редкость. Сегодня они стали любимцами дизайнеров и садоводов: их яркие листья превращают даже тенистый уголок в фрагмент тропического сада. Правильная зимовка — гарантия того, что эти "крылья ангела" будут радовать взгляд из года в год.