Чашка цикория
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 1:07

Кофе усыпляет вместо того, чтобы бодрить: странный эффект, который сбивает с толку врачей

Врач Кондрахин: кофеин у некоторых людей вызывает сонливость вместо бодрости

Обычная чашка кофе не всегда бодрит, как принято считать. Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что реакция на кофеин у людей может быть противоположной: некоторым он вовсе не даёт прилива энергии, а, наоборот, вызывает сонливость.

"Некоторых людей кофеин никак не стимулирует, они действительно обратную реакцию имеют — засыпают", — пояснил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Почему кофеин действует по-разному

Основной эффект кофеина связан с блокировкой аденозиновых рецепторов в мозге — тех, что отвечают за чувство усталости. Но у некоторых людей из-за генетических особенностей эти рецепторы работают иначе. В результате кофе не только не бодрит, но и провоцирует расслабление. На восприятие напитка влияют и другие факторы: состояние нервной системы, качество сна, питание и даже уровень стресса.

Учёные также отмечают, что люди с ускоренным метаболизмом кофеина (так называемые "быстрые метаболизаторы") быстрее разрушают активное вещество, поэтому не ощущают выраженного эффекта бодрости.

Как влияет молоко в кофе

Многие добавляют в кофе молоко, чтобы смягчить вкус и сделать напиток более приятным. Но у этой привычки есть и обратная сторона.

"Добавленное молоко влияет на получение удовольствия от напитка, но при этом значительно увеличивает калорийность", — отметил Кондрахин.

Обычная чашка капучино или латте может содержать от 150 до 250 ккал, что при регулярном употреблении заметно влияет на суточный рацион. Для тех, кто следит за весом, лучше выбирать чёрный кофе или использовать растительное молоко с пониженным содержанием жиров.

Альтернатива кофе: напитки с мягким эффектом

"В нем кофеина практически нет, а эффект бодрящий есть. Плюс ко всему там ещё и магний, он ещё и сосуды улучшает", — подытожил врач.

Речь идёт о какао — напитке, который может стать достойной заменой кофе. Он содержит теобромин — вещество, схожее с кофеином, но действующее мягче. Какао помогает улучшить настроение за счёт триптофана и способствует расширению сосудов благодаря магнию. Кроме того, в натуральном какао-порошке много антиоксидантов, что делает его полезным для сердца и сосудов.

Сравнение: кофе vs какао

Показатель Кофе Какао
Содержание кофеина 80-120 мг на чашку 5-10 мг на чашку
Влияние на сосуды Повышает давление Расслабляет сосуды
Энергетический эффект Быстрый, но кратковременный Мягкий и стабильный
Калорийность (с молоком) 150-250 ккал 120-180 ккал
Минералы Практически отсутствуют Магний, цинк, железо

Советы шаг за шагом: как выбрать напиток под себя

  1. Если кофе вызывает тревожность или бессонницу, сократите дозу или замените его какао.

  2. Предпочитайте зерновой кофе без сахара и сиропов.

  3. Добавляйте молоко только при необходимости, выбирайте обезжиренное или растительное.

  4. Не пейте кофе натощак — он повышает кислотность желудка.

  5. Если вы чувствуете сонливость после кофе, стоит проверить уровень магния и железа: их дефицит усиливает усталость.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: пить по 5-6 чашек кофе в день для "поддержания тонуса".
Последствие: повышенная тревожность, тахикардия, бессонница.
Альтернатива: заменить часть кофе на цикорий, зелёный чай или какао — они действуют мягче.

А что если кофе вообще не помогает?

Некоторым людям кофеин не даёт желаемого эффекта из-за индивидуальных особенностей фермента CYP1A2, отвечающего за его расщепление. В этом случае даже крепкий эспрессо не вызовет бодрости. Лучше выбрать напитки с теобромином (какао, чёрный шоколад) или продуктами, стимулирующими дофамин естественным образом — например, прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки.

Плюсы и минусы кофеина

Плюсы Минусы
Улучшает концентрацию и внимание Повышает давление
Снижает риск болезни Паркинсона Может вызывать бессонницу
Поддерживает работоспособность Повышает тревожность
Содержит антиоксиданты Вызывает привыкание при избытке

FAQ

Почему кофе иногда усыпляет?
Из-за особенностей обмена кофеина — он может не блокировать рецепторы аденозина, а наоборот, усиливать их чувствительность.

Можно ли пить кофе вечером?
Лучше не позже чем за 6 часов до сна, иначе он может нарушить цикл мелатонина.

Что безопаснее — кофе или какао?
Какао действует мягче, не вызывает скачков давления и подходит людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Мифы и правда

Миф: кофе обезвоживает организм.
Правда: умеренное количество кофе не влияет на водный баланс, если вы пьёте достаточно жидкости.

Миф: без кофе невозможно проснуться.
Правда: эффект бодрости связан не только с кофеином, но и с режимом сна, питанием и освещением.

Миф: кофе вреден для сердца.
Правда: в умеренных количествах (до 3 чашек в день) он даже снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

