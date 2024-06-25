Исследование, проведённое международной группой учёных из США, Ирана, Канады и Катара и опубликованное в журнале Nutrients, показало, что сочетание нитрата креатина и кофеина значительно улучшает когнитивные функции.

В эксперименте участвовали 12 здоровых мужчин, которые принимали добавки за 45 минут до тренировок. Хотя улучшений в физической производительности замечено не было, когнитивные способности в тесте "Слово-Цвет" Струпа улучшились более заметно, чем при использовании только кофеина. Это указывает на сильное влияние комбинированного воздействия данных добавок на обработку информации.

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