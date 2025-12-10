Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сила обоняния
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:24

Ваш мозг обманывает вас после кофе: он спит меньше, но восстанавливается интенсивнее

Кофе сокращает сон на 13 минут но повышает его глубину — Journal of Psychopharmacology

Учёные снова заставили кофе выглядеть неоднозначно: привычка, которую многие считают врагом сна, может одновременно его укорачивать и делать "плотнее". В свежей работе исследователи связали регулярное потребление кофеина с небольшим уменьшением общего времени сна, но с усилением признаков глубины ночного восстановления. Иными словами, организм будто пытается "упаковать" сон компактнее, не теряя его качества. Об этом сообщает Journal of Psychopharmacology, где опубликовано исследование группы учёных из Университета Цюриха.

На каких данных построили выводы и почему они считаются сильными

Авторы опирались на большие массивы наблюдений, где есть и сведения о привычках, и объективные характеристики сна.

Участников разделили по уровню потребления кофеина: до трёх чашек кофе в день и четыре чашки и более. Затем попытались исключить влияние других факторов, чтобы сравнение не превращалось в спор "кофе пьют те, кто и так мало спит". В таких работах обычно учитывают демографию, образ жизни и сопутствующие привычки — это важно, потому что сон зависит от десятков переменных.

Что обнаружили: сна меньше, но "глубины" больше

Главный результат звучит парадоксально, но логично для биологии. У тех, кто пьёт четыре и более чашки кофе в сутки, общая продолжительность сна была короче примерно на 11-13 минут по сравнению с группой до трёх чашек.

При этом полисомнография (объективная регистрация сна) показала рост дельта-активности — одного из маркеров более глубокого NREM-сна. Дельта-ритмы обычно связывают с восстановительными процессами и "домашним" давлением сна: чем сильнее мозгу нужно восстановление, тем заметнее низкочастотная активность. Ваш исходник трактует это как компенсацию: меньше минут — больше "плотности" сна.

Почему это не означает "кофе улучшает сон" для всех

Даже если эффект статистически устойчив, он не универсален на уровне конкретного человека. Авторы подчёркивают индивидуальные различия: генетика, скорость метаболизма кофеина и особенности нервной системы могут менять картину. Один и тот же объём кофе для кого-то — привычный фон, а для другого — гарантированная бессонница и поверхностный сон.

Здесь полезно помнить и общий контекст исследований: острый приём кофеина, особенно ближе ко сну, часто ухудшает засыпание и архитектуру сна. То есть "регулярное потребление" и "выпить кофе вечером" — не одно и то же по последствиям.

Сравнение: умеренное потребление и 4+ чашек в день

  1. До 3 чашек кофе в сутки — чаще ассоциируется с чуть большим временем сна, без выраженного "сжатия" ночи.

  2. 4 и более чашек — в среднем немного сокращает сон (на те самые 11-13 минут), но у части людей может усиливать признаки глубокой фазы (дельта-активность), то есть менять качество, а не только длительность.

  3. При этом в обеих группах многое решает тайминг: утренний кофе и кофе "после обеда" физиологически разные истории.

Популярные вопросы о влиянии кофе на сон

Как выбрать "свою норму" кофе, чтобы не ломать сон?

Начните со снижения позднего кофеина и отслеживайте: насколько быстро вы засыпаете, сколько просыпаетесь ночью и как чувствуете себя утром. Личная реакция важнее "средней" нормы.

Сколько стоит полисомнография и когда она нужна?

Цена зависит от страны и клиники, но обычно это недешёвое обследование. Оно имеет смысл при подозрении на апноэ, тяжёлую бессонницу, хроническую дневную сонливость или когда врач считает нужным подтвердить нарушения архитектуры сна.

Что лучше: кофе, чай или энергетики, если цель — меньше вреда для сна?

Если сравнивать по риску "перебора", энергетики чаще опаснее из-за дозы кофеина и сочетаний с сахаром/другими стимуляторами. Но решает не бренд напитка, а суммарная доза кофеина и время приёма.

