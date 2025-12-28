Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дефлектор
Дефлектор
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 3:31

Включаешь печку сразу на полную зимой — делаешь огромную ошибку: вот что происходит с машиной

Включение печки на максимум замедляет прогрев двигателя — автоэксперт

Зимой рука сама тянется включить печку на максимум сразу после запуска, чтобы быстрее согреться и отогреть стекла. Но у этого привычного действия есть побочный эффект: мотор начинает прогреваться заметно дольше. В итоге водитель экономит пару минут комфорта, а теряет время и ресурс. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему ранний "максимум" замедляет прогрев

Салонный отопитель напрямую связан с системой охлаждения: тепло в салон отдает радиатор печки, по которому циркулирует антифриз. Пока двигатель холодный, жидкости и так нечем "делиться" — температуры не хватает, а значит в салон идет едва теплый или совсем холодный поток. Если же сразу выставить высокую скорость вентилятора, печка начинает активнее забирать редкое тепло из подкапотного пространства и с радиатора отопителя. На его место быстрее поступает холодный уличный воздух, и прогрев силового агрегата растягивается.

Важен и общий фон: чем ниже температура на улице, тем сильнее ощущается разница между "тихой" работой печки и режимом, когда вентилятор гонит воздух на полную. Поэтому рекомендация сводится не к запрету, а к правильной дозировке: сначала дать мотору набрать температуру, а уже потом "раскручивать" салон.

Что может усугубить ситуацию

Если система охлаждения работает неидеально, эффект становится заметнее. Воздушные пробки, загрязнение радиаторов, старый антифриз или некорректная работа термостата могут приводить к тому, что двигатель выходит на рабочий режим медленнее. В таких условиях включенная на максимум печка лишь подчеркивает проблему: салон остается прохладным, а стрелка температуры поднимается неохотно.

Затяжной прогрев на холостых оборотах тоже не универсальное решение. В холодном режиме топливо сгорает менее эффективно, масло дольше выходит на оптимальную вязкость, а мотору приходится работать без нормальной нагрузки. Поэтому практика "стоять и ждать полного тепла" часто оказывается менее полезной, чем спокойное начало движения.

Как прогреть салон без лишнего вреда

Самый разумный подход — помочь машине прогреться в движении. После короткой паузы на запуск и стабилизацию работы двигателя можно трогаться плавно, избегая резких ускорений, пока температура не начнет расти. Печку в это время лучше держать на небольшой скорости вентилятора: так стекла будут постепенно очищаться от запотевания, а мотор не будет терять лишнее тепло.

Комфорт в первые минуты удобно добирать "зимними" опциями, если они есть: подогрев сидений, руля и зеркал быстрее создают ощущение тепла, чем попытка выжать максимум из еще холодного отопителя. Когда двигатель прогреется, можно смело прибавлять вентилятор и выставлять нужную температуру — салон начнет согреваться заметно быстрее и стабильнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГОСТ с 2026 года изменит правила установки дорожных знаков и разметки — Росстандарт сегодня в 3:42
Старые знаки — по новым требованиям: дорожную инфраструктуру ждёт поэтапная перестройка

С 1 января 2026 года в России вступят в силу изменения ГОСТ, предусматривающие появление новых дорожных знаков и обновление правил их применения.

Читать полностью » В России запретят управление авто при уровне алкоголя выше 0,16 мг — njcar.ru сегодня в 3:42
Праздник закончился, проверка — нет: почему после застолья лучше подождать

Эксперты напомнили, через какое время после алкоголя можно садиться за руль и почему самочувствие не всегда показатель трезвости.

Читать полностью » Приложения для навигации теперь предупреждают о камерах и пробка — автоэксперт вчера в 2:27
Забыли про паркоматы навсегда: простое действие в телефоне избавит от проблем с парковкой

Смартфон может быть незаменимым помощником за рулем. В ГАИ рассказали, какие приложения действительно нужны водителю и как они упрощают жизнь на дороге.

Читать полностью » Генератор снижает заряд аккумулятора зимой — автомеханики 26.12.2025 в 21:08
Зимой машина может не завестись из-за одной детали — о ней забывают почти все

Перед зимой многие проверяют аккумулятор, но забывают о генераторе. Простая диагностика за несколько минут поможет понять, готова ли система к морозам.

Читать полностью » Продажи полноприводного Evolute i-Space стартуют в I квартале 2026 — Известия 26.12.2025 в 18:35
Продажи полноприводного Evolute i-Space начнутся в начале 2026 года: названы сроки выхода

Evolute i-Space в России получит полный привод и второй электромотор. Продажи стартуют в I квартале 2026 года, характеристики уже раскрыты.

Читать полностью » Трещина на лобовом стекле может повлиять на работу подушек безопасности — ГИБДД 26.12.2025 в 17:14
Не все трещины на лобовом стекле одинаковы: один тип инспекторы пропускают, за другой — штрафуют

Езда с треснутым лобовым стеклом может обернуться штрафом и проблемами с безопасностью. Полицейский объяснил, когда повреждение допустимо, а когда — нет.

Читать полностью » В России к 2028 году создают два прототипа беспилотников 5-го уровня — АВТОСТАТ 26.12.2025 в 17:02
Машины без водителя уже не фантастика: в России назвали год, когда они выйдут на дороги

Россия готовит уникальные проекты в сфере беспилотного транспорта! В 2028 году ожидаются высокотехнологичные автомобили 5-го уровня автоматизации.

Читать полностью » Литиевые стартерные аккумуляторы теряют до 50% ёмкости при −20 °C — автомеханики 26.12.2025 в 13:59
Под капотом XXI века всё ещё работает технология прошлого столетия — и это не случайно

Почему даже современные автомобили продолжают использовать свинцовые аккумуляторы и что мешает литиевым батареям занять их место на рынке.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Два населённых пункта Камчатки останутся в режиме ЧС — ТАСС
Общество
Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом замены купюр — МВД РФ
Мир
Лавров отметил отсутствие призывов к сдерживанию России в стратегии США — Сергей Лавров
Общество
Банки с 2026 года начнут блокировать переводы по новым признакам мошенничества — DEITA.RU
ДФО
Главную новогоднюю ёлку Владивостока установили у театра Горького в 1959 году — PrimaMedia
Наука
Анализ скелета Little Foot поставил под вопрос схему ранней эволюции человека — Earth
Туризм
Апрель, июль и октябрь выгоднее для отпуска по размеру отпускных — соцсети
Общество
Жительница Дальнего Востока выиграла 31,5 млн рублей в лотерее Супер 8 — РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet