Крем-суп
© unsplash.com by Kirill Yermakov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 5:53

Добавила в кастрюлю одну "сырную" деталь — и суп стал насыщенным без сливок и сложных трюков

Аманда Сейфрид готовит сырный капустный суп с пармезаном — EatingWell

В холодное время года даже самые простые блюда обретают особую ценность, если дарят тепло и ощущение уюта. Иногда для этого не нужны сложные техники или редкие продукты — достаточно капусты, бульона и щепотки вдохновения. Именно так появился новый суп, который недавно приготовила Аманда Сейфрид. Об этом сообщает EatingWell.

Кулинарная встреча в духе уюта

Актриса приняла участие в готовке вместе с кулинарной журналисткой Мелиссой Кларк на кухне NYT Cooking. Для совместного выпуска был выбран рецепт сырного капустного супа с пармезаном — насыщенного, ароматного и при этом основанного на доступных ингредиентах. Сейфрид призналась, что решение было интуитивным: ей близки и капуста, и супы как формат комфортной еды.

Несмотря на самоиронию, участие в процессе показало, что хороший рецепт и понятная логика приготовления могут увлечь даже тех, кто редко бывает у плиты.

Из чего складывается вкус

В основе супа — сливочное масло, лук-порей и чеснок, которые создают мягкую ароматную базу. К ним добавляют хлопья красного перца для лёгкой остроты и зелёную капусту, которую предварительно карамелизуют. Этот этап важен: именно он усиливает вкус овощей и добавляет глубину без усложнения рецепта.

Далее в кастрюлю отправляются бульон, рис и тимьян. Рис делает текстуру более густой и сытной, а тимьян подчёркивает овощные ноты. Один из ключевых приёмов — добавление корки пармезана во время варки. Такой шаг давно используется в домашней кухне: сыр медленно отдаёт вкус и усиливает эффект умами.

Финальные штрихи и польза

Когда рис набухает, а капуста становится мягкой, суп приобретает плотность и насыщенность. Перед подачей блюдо дополняют лимонной цедрой, тёртым пармезаном и свежей зеленью — укропом или кинзой. Эти детали делают вкус более ярким и сбалансированным.

Капуста при этом остаётся не только вкусовой, но и полезной основой. Она относится к крестоцветным овощам, богата клетчаткой и подходит для самых разных способов приготовления — от запекания до долгого томления в супах. Именно поэтому такие блюда часто выбирают зимой, когда хочется и согреться, и поддержать рацион.

В результате получился суп, который сочетает простоту и продуманность, а также доказывает, что уютная еда не требует сложных навыков. Даже минимальный набор ингредиентов может превратиться в полноценное блюдо, если уделить внимание деталям и вкусовым слоям.

