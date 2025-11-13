Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Капуста оле
Капуста оле
© commons.wikimedia.org by Joanna Boisse is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 9:28

Срезала кочан не вовремя — и всё пропало: теперь знаю, когда капуста "просится" в погреб

Квилентия Уингфилд-Аксим: тупой инструмент ускоряет гниение срезанной капусты

Капуста может показаться простым овощем, но от сроков уборки зависит её вкус, плотность и лёжкость. Если поторопиться — кочаны останутся рыхлыми и безвкусными. Если опоздать — они растрескаются и быстро испортятся. Опытные садоводы знают: правильный сбор — это кульминация всего сезона.

"Инструмент должен быть достаточно прочным, чтобы разрезать плотный стебель, не повредив кочан", — советует Квилентия Уингфилд-Аксим, садовод Dearest Garden.

Инструменты для сбора

Для аккуратного среза достаточно пары инструментов:

  • острый нож или секатор;
  • зубчатый нож — для крупных сортов;
  • прочные перчатки — чтобы защитить руки от острых листьев.

Главное правило — лезвие должно быть острым и устойчивым. Тупой инструмент рвёт ткань кочана, что ускоряет гниение и снижает срок хранения.

Как правильно собирать капусту

  1. Поддержите кочан одной рукой, чтобы не вырвать корень.
  2. Острым движением срежьте стебель у самой почвы или чуть ниже основания.
  3. Если хотите получить повторный урожай, оставьте внешние листья.
  4. Удалите грязь и повреждённые листья, не смывая водой.

"Делайте это на улице — между листьями часто прячутся насекомые", — напоминает Ники Джаббур, автор Savvy Gardening.

Когда собирать урожай

Самая частая ошибка садоводов — неверно выбранный срок срезки. Ориентируйтесь не только на календарь, но и на состояние растения:

  • Сроки: от 70 до 100 дней после посадки, в зависимости от сорта.
  • Признаки зрелости: кочан плотный, упругий, без мягких участков.
  • Размер: мини-сорта — около 10 см, капуста для хранения — 25-30 см.

Если кочан мягкий, оставьте его на грядке ещё на несколько дней. Но не дожидайтесь растрескивания: излишняя влага быстро испортит структуру.

Сравнение сроков и сортов

Тип капусты

Время до сбора

Размер зрелого кочана

Особенности

Ранняя

65-75 дней

10-15 см

Подходит для свежих салатов

Средняя

80-95 дней

20-25 см

Универсальна для квашения

Поздняя

100-120 дней

25-30 см

Лучше всего хранится зимой

Правила хранения капусты

Чтобы сохранить урожай дольше, важно соблюсти несколько условий:

  1. Не мойте кочаны перед хранением - влага ускоряет гниение.
  2. Сохраняйте внешние листья - они удерживают влагу и защищают от пересыхания.
  3. Температура: +1…+4 °C, но не ниже нуля.
  4. Влажность: около 85 %, чтобы листья не вяли.
  5. Место хранения: подвал, погреб или овощной ящик холодильника.

При таких условиях капуста остаётся свежей до двух месяцев, а поздние сорта — даже дольше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Срезка рано
    Последствие: Кочан рыхлый и безвкусный
    Альтернатива: Дождаться плотной формы и упругости

  • Ошибка: Перезревание
    Последствие: Трескается от влаги
    Альтернатива: Проверять зрелость каждые 2-3 дня

  • Ошибка: Мытьё перед хранением
    Последствие: Гниль и короткий срок хранения
    Альтернатива: Сухая очистка щёткой

  • Ошибка: Слишком сухое помещение
    Последствие: Увядание и сморщивание
    Альтернатива: Поддерживать влажность около 85 %

Советы для повторного урожая

Если позволяет сезон, можно собрать вторую волну капусты. После основной срезки оставьте нижние листья и часть кочерыжки.

"Из этого основания может вырасти вторая, меньшая головка — отличный бонус к основному урожаю", — отмечает Ники Джаббур.

Через 3-4 недели вы получите мини-кочаны, идеально подходящие для салатов или тушения.

А что если капуста треснула?

Если кочаны начали лопаться, урожай нужно убрать немедленно. Для предотвращения трещин можно слегка надрезать стебель у основания, замедлив приток влаги. Этот приём позволяет сохранить капусту на грядке ещё 5-7 дней без потери качества.

Плюсы и минусы ранней и поздней уборки

Тип уборки

Плюсы

Минусы

Ранняя

Хрустящие кочаны, яркий вкус

Невозможность долгого хранения

Поздняя

Долгое хранение, подходит для квашения

Риск трещин и переувлажнения

FAQ

Какой нож выбрать для сбора капусты?
Для крупных сортов подойдёт зубчатый нож, для мелких — секатор. Главное, чтобы лезвие оставалось острым.

Можно ли хранить капусту в холодильнике?
Да, если температура не опускается ниже 0 °C и обеспечена хорошая вентиляция.

Как понять, что капуста готова к сбору?
Кочан становится плотным, упругим, а при лёгком нажатии не продавливается.

Мифы и правда

  • Миф: Капуста не боится морозов.
    Правда: Заморозки делают листья мягкими и горьковатыми.
  • Миф: Чем больше кочан, тем вкуснее.
    Правда: Крупные кочаны часто рыхлые и плохо хранятся.
  • Миф: Капусту можно мыть перед хранением.
    Правда: Это сокращает срок её свежести.

Интересные факты

  1. Капуста — один из древнейших культурных овощей, её выращивали ещё древние греки.
  2. Поздние сорта способны выдерживать температуру до -3 °C без потери вкуса.
  3. Сок капусты используют как натуральный антисептик и компонент для ферментации.

Исторический контекст

В старинных русских усадьбах уборку капусты считали целым событием: проводили специальные "капустные вечёрки". Хозяйки срезали кочаны, а затем начинали сезон квашения — ритуал, объединявший деревни и семьи. Эта традиция символизировала завершение лета и начало зимних запасов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садовые дорожки из гравия подходят для временных тропинок и вспомогательных зон — Сергей Громов сегодня в 5:41
Сделал дорожку своими руками без цемента и инструментов — и теперь соседи просят повторить

Как выбрать материал для садовых дорожек: камень, плитка, дерево, бетон и другие решения. Узнайте, какой вариант подойдёт именно вашему участку.

Читать полностью » Свет без прямых лучей сохраняет листья каллы зелёными сегодня в 5:00
Зимой зацвела калла — гости не верят, что без оранжереи: секрет в одном шаге осенью

Хотите букетные цветы в январе? Заставьте каллу зацвести дома: подскажем, когда начинать выгонку, какой субстрат выбрать и как избежать гнили.

Читать полностью » Лаура Суини: весенняя посадка вишни снижает стресс деревьев сегодня в 4:56
Посадила вишню не в тот сезон — и потом удивилась, почему нет урожая

Откройте для себя секреты успешной посадки вишни. Узнайте, когда лучше сажать, чтобы получить урожай уже через несколько лет. Весна или осень?

Читать полностью » Уход за орхидеями невозможен без регулярного погружного полива и хорошего дренажа — Елена Зорина сегодня в 4:25
Орхидея не цвела больше года — просто поменяла один привычный приём ухода, и бутонов стало вдвое больше

Как заставить орхидею цвести круглый год: секреты правильного полива, освещения и подкормок от опытных цветоводов.

Читать полностью » Агроном Кэти Бартон: опавшие листья хосты вызывают гниль корней сегодня в 3:48
Оставила листья хосты на зиму — весной куста сгнил: жаль, раньше не знала этой ошибки

Правильная подготовка хосты к зиме включает удаление опавших листьев. Узнайте, как это предотвратит болезни и обеспечит здоровый рост весной.

Читать полностью » Омоложение фиалки проводят при вытянутом стебле и пожелтевших нижних листьях — Игорь Смирнов сегодня в 3:25
Фиалка перестала цвести — я просто омолодил куст, и через месяц он покрылся бутонами

Хотите, чтобы фиалка снова цвела пышно и ярко? Узнайте, как правильно омолодить сенполию, сохранить сорт и продлить жизнь любимому растению.

Читать полностью » Тля на растениях активно размножается рядом с черемухой и калиной — Дмитрий Руднев сегодня в 2:25
Соседка посадила бузину у забора — теперь вся её смородина в тле: не повторяйте эту ошибку

Какие растения привлекают тлю и как защитить свой сад от вредителей. Простые советы и проверенные методы без химии.

Читать полностью » Натуральный стимулятор для семян из золы и мёда повышает всхожесть растений — Сергей Трофимов сегодня в 1:14
Замочил семена в золе с мёдом — и через день появились первые ростки

Натуральное средство из золы и мёда пробуждает семена, усиливает их рост и помогает получить богатый урожай. Всё просто, безопасно и эффективно — без химии и лишних затрат.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошка выбирает дистанцию, чтобы чувствовать контроль — зоопсихологи
Дом
Самое ипотечное поколение в России: миллениалы интересуются ипотекой чаще всех
Еда
Домашняя засолка селёдки получается нежной за 48 часов — повар
Красота и здоровье
Польза свекольного сока усиливается при сочетании с морковным или яблочным соком — Алексей Волков
Наука
Исследователи восстановили эволюцию молекулярных моторов бактерий — Каролина Пуэнте-Лелиевре
Спорт и фитнес
Спортсмены стали использовать сейфы и трекеры в отелях — консультанты по туризму
Красота и здоровье
Офтальмолог Елена Корнилова: неправильный выбор линз вызывает раздражение глаз
Авто и мото
Продажи Mazda в России выросли на 144% в октябре, сообщил Сергей Целиков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet