Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гратен из картофеля и сыра с чесноком
Гратен из картофеля и сыра с чесноком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 14:03

Думала, что гратен без картофеля не работает — пока не попробовала этот овощ под сырной корочкой

Капусту запекают au gratin вместо картофеля для лёгкого гарнира — Tasting Table

Запеканка au gratin — тот самый формат, который превращает обычные овощи в праздничный гарнир: сверху появляется румяная корочка, а внутри остаётся сочная, мягкая текстура. Обычно в этой роли выступает картофель, но его легко заменить капустой — и получить более лёгкий, при этом насыщенный по вкусу вариант. К тому же капуста хорошо впитывает сливочно-сырный соус и не теряет характер даже после запекания. Об этом сообщает Tasting Table.

Почему капуста отлично подходит для гратена

Смысл техники гратен прост: овощи запекают до мягкости, затем покрывают сыром или смесью панировочных сухарей с маслом (а иногда используют оба варианта) и снова ставят в духовку, чтобы верх подрумянился. Капуста здесь работает особенно удачно: у неё выраженная структура, но после тепловой обработки она становится нежной и сладковатой.

Дополнительный плюс — питательность. Капуста богата витаминами K и C и содержит клетчатку, поэтому такой гарнир получается не только "комфортной едой", но и более сбалансированным выбором. Важно лишь дать овощу время размягчиться до того, как вы добавите крошку и сыр: тогда верх будет хрустящим, а нижние слои — кремовыми, без ощущения сыроватости.

Как менять вкус без сложных приёмов

У капустного гратена много вариантов, и это одно из его главных достоинств. Можно брать привычную белокочанную капусту, а можно пробовать красную, савойскую или даже напа — каждая даст свою текстуру и степень сладости. Ещё интереснее смешивать виды: блюдо станет многослойнее и по вкусу, и по ощущениям.

Сыр лучше выбирать тот, что хорошо плавится и красиво пузырится при запекании. Часто используют моцареллу, грюйер или чеддер, а для более мягкого профиля подойдёт хаварти или выдержанный белый чеддер. Хруст задаёт крошка: магазинная удобна, но домашняя даёт больше контроля — можно взять закваску, пумперникель или кукурузный хлеб, чтобы добавить оттенки вкуса. Финальный штрих вроде хрустящего лука или чесночных чипсов делает верх особенно выразительным.

Рецепт: капуста гратен с чеддером и хрустящей крошкой

Ингредиенты (на 4 порции)

  1. Капуста (белокочанная или смесь видов) — около 700-800 г, крупно нашинковать.
  2. Сливки или молоко — 250 мл.
  3. Твёрдый сыр, хорошо плавящийся (чеддер/грюйер/смесь) — 150-180 г, натереть.
  4. Панировочные сухари — 60-80 г.
  5. Сливочное масло — 30-40 г.
  6. Соль, чёрный перец, по желанию щепоть чесночного порошка.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до умеренно высокой температуры. Капусту слегка посолите и отправьте в форму для запекания, чтобы она начала размягчаться и "осесть".
  2. Пока капуста прогревается, смешайте сливки (или молоко) с частью тёртого сыра, добавьте перец и приправы. Полейте капусту соусом и верните в духовку, чтобы слои стали мягкими.
  3. Соедините сухари с растопленным сливочным маслом до влажной крошки. Достаньте форму, посыпьте оставшимся сыром и затем крошкой.
  4. Запекайте до уверенной золотистой корочки и пузырящегося верха. Дайте постоять несколько минут — так слои стабилизируются и порции будут аккуратнее.

Такой гратен удобно подавать к мясу, птице или рыбе, но он легко "держит сцену" и сам по себе — особенно если сделать акцент на сыре и хрустящей посыпке. А главное, капуста в этом формате перестаёт быть будничным овощем и превращается в полноценный, яркий гарнир, который хочется повторять.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Манная каша с тыквой требует предварительного отваривания овоща — повар вчера в 11:48
Манная каша, которая тает во рту: делаю один шаг — и тыква становится почти невидимой

Манная каша с тыквой — мягкий и питательный завтрак, который легко приготовить за полчаса, используя простые продукты и подходящий для всей семьи рецепт.

Читать полностью » Несладкую газировку рекомендуют делать со вкусом огурца и пряностей — Tasting Table вчера в 9:17
Вода побеждает кофе и газировку: 5 напитков без сахара, которые бодрят вкусом

Устали от привычных напитков? Узнайте, как сделать воду вкусной и освежающей с помощью пяти уникальных рецептов без кофеина и сахара!

Читать полностью » Матча усиливает вкус овсянки на ночь — Tasting Table вчера в 5:38
Зелёная овсянка на ночь — хит для завтрака: один порошок меняет вкус и цвет, но важно смешать правильно

Овсянка на ночь может стать вашим любимым блюдом с помощью матча! Узнайте, как яркий чайный порошок сделает ваш завтрак невероятным.

Читать полностью » Стейки горбуши с розмарином и перцем готовятся за 15 минут — повар 14.01.2026 в 18:59
Повара держат в секрете: вот что нужно сделать со стейком горбуши сразу после сковороды

Сочная горбуша на сковороде готовится быстро и требует минимум ингредиентов. Как добиться корочки, сохранить нежность и усилить вкус лимоном и розмарином?

Читать полностью » Питание влияет на скорость старения организма — Спаттини врач 14.01.2026 в 16:08
Еда включает обратный отсчёт старости: продукты, которые решают судьбу клеток без шума и симптомов

Питание может замедлять старение сильнее, чем кажется. Какие продукты поддерживают молодость, а какие ускоряют возрастные изменения — объясняет эксперт.

Читать полностью » Креветки жарят с чесночным маслом и халапеньо для тако в тортильях — Робин Шривз 14.01.2026 в 15:54
Беру креветки и сковороду — ужин готов за 20 минут: этот рецепт выручает, когда времени в обрез

Когда ужин за 20 минут — это спасение! Узнайте, как креветки могут превратиться в вкусный праздник с простыми и быстрыми рецептами.

Читать полностью » Стевия может стать безопасной альтернативой сахару — диетолог Ромашина 14.01.2026 в 13:43
Сладко, но невредно: эти заменители сахара выбирают чаще всего

Диетолог Ольга Ромашина рассказала NewsInfo, какие заменители сахара считаются наиболее безопасными.

Читать полностью » Самыми гигиеничными досками для кухни стали стекло и сталь — Панарелли, технолог 14.01.2026 в 12:58
Нож режет — бактерии празднуют: ошибки с разделочной доской, после которых еда становится опасной

Какие разделочные доски действительно безопасны для кухни и почему привычный материал может стать скрытым риском для продуктов и здоровья.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Басенджи почти не лает и издаёт йодльные звуки — кинологи
Красота и здоровье
Пушистые ботинки используют как акцент в зимнем образе — Ди Марта Миретти
Наука
Учёные описывают синдром автопивоварни с опьянением без алкоголя — Mass General Brigham
Технологии
Пароли нужно менять каждые три месяца —IT-эксперт Дворянский
Красота и здоровье
Ремонт в доме усиливает стресс и конфликты в паре — House Beautiful
Спорт и фитнес
Осознанное дыхание улучшает результаты бега — спортивные эксперты
Питомцы
Порода мейн-кун требует регулярного вычесывания шерсти — грумеры
Авто и мото
GAC запланировал вывод четырех моделей на рынок России в 2026 году — Известия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet