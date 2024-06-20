В столице России были арестованы мужчина и женщина, которые торговали коробками с наркотиками вместо косметических продуктов для макияжа. О произошедшем информирует столичная прокуратура.

Как сообщается, преступники брали в аренду помещение на одной из центральных московских улиц, объединяющую одноимённую Таганскую площадь и площадь Абельмановская Застава. На том месте они решили основать студию красоты. Позже стало известно, что вместо косметических средств нарушители незаконно торговали такими веществами синтетического или естественного происхождения как наркотики. Через социальные сети они выискивали своих потенциальных покупателей, а после оплаты доставляли им бьюти-боксы, в которых находились наркотические вещества.

В итоге почти сорокалетние преступники были пойманы, а их мошенническая и незаконная деятельность раскрыта. В студии красоты, в которой производили проверки, было найдено несколько сотен граммов наркотических веществ. Позже суд обвинил граждан в масштабной незаконной, а также коллективной торговле наркотическими средствами, которая была заранее продумана. Оба преступника теперь должны отбыть в тюрьме 13 лет.

Фото: Christophe robin paris (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)