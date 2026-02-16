Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:20

BYD Seal 06 GT готовят как "убийцу" Toyota Corolla — всё решит один выбор

BYD готовит модель, которую внутри компании уже сравнивают с Toyota Corolla. Новый Seal 06 GT должен занять нишу универсального компактного автомобиля. Однако его успех напрямую зависит от одного ключевого решения — выбора силовой установки.

Формат "как у Corolla", но с китайским размахом

BYD Seal 06 GT позиционируется как пятидверный компакт, однако его длина — 4,63 метра — выводит модель за пределы классического сегмента C. Для сравнения, это уже габариты, приближающиеся к более крупным автомобилям. Такой подход типичен для китайских производителей: предложить больше пространства за сопоставимую цену.

Ключевыми станут вместительность салона и объём багажника. Пока европейские характеристики не раскрыты, но если BYD действительно намерена конкурировать с Toyota Corolla и Volkswagen Golf, простор должен быть не формальным, а ощутимым.

Не менее важен вопрос позиционирования. Название Seal 06 GT слишком близко к уже существующему Seal 6 DM-i, что может запутать клиентов. Для массового сегмента модель должна быть легко узнаваемой и понятной в линейке.

Гибрид DM-i — главный козырь

Решающим фактором станет выбор силовой установки. В Китае Seal 06 GT предлагается как полностью электрическая модель, однако для европейского рынка логичным шагом выглядит версия с подключаемой гибридной системой DM-i.

Ожидаются два варианта батареи — 10,1 и 19 кВт·ч. Заявленный электрический запас хода составляет от 50 до 100 километров в зависимости от конфигурации. Такой формат позволяет использовать автомобиль в ежедневных поездках в полностью электрическом режиме, а на дальних дистанциях полагаться на бензиновый двигатель без зависимости от инфраструктуры зарядки.

Именно эта универсальность может стать аргументом в борьбе с Corolla Hybrid, которая давно закрепилась на рынке благодаря экономичности и репутации.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

