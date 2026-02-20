Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зарядка электромобиля на подземной парковке
Зарядка электромобиля на подземной парковке
© https://unsplash.com by smart-me AG is licensed under Free
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:43

BYD готовит батарею на 10 000 циклов — электромобили могут служить более 20 лет

Китайский автопроизводитель BYD анонсировал разработку новой батарейной платформы, способной радикально увеличить срок службы электромобилей. Речь идёт о натрий-ионных аккумуляторах с заявленным ресурсом до 10 000 циклов зарядки. Теоретически это может означать более двух десятилетий эксплуатации в автомобильных условиях. Об этом сообщают CarNewsChina и CnEVPost.

10 000 циклов: что стоит за цифрой

BYD заявляет, что её натрий-ионная батарея способна выдержать до 10 000 эквивалентных полных циклов (EFC). В отрасли под циклом понимается не просто подключение к зарядке, а суммарный объём переданной энергии, эквивалентный 100% номинальной ёмкости аккумулятора. Например, две зарядки по 50% вместе считаются одним полным циклом.

Если гипотетически представить ежедневную зарядку с нуля до 100%, 10 000 циклов соответствовали бы примерно 27,4 года использования. Однако это расчётная модель. В реальных условиях срок службы зависит от множества факторов: глубины разряда, температуры, скорости зарядки, теплового управления и алгоритмов работы системы управления батареей (BMS).

Тем не менее заявленный показатель значительно превышает типичный ресурс современных автомобильных аккумуляторов. Для сравнения, большинство литий-ионных батарей, включая более устойчивые LFP, рассчитаны примерно на 1 500-3 000 полных циклов.

Ставка на натрий и диверсификацию химии

BYD не рассматривает натрий-ионную технологию как прямую замену литиевым аккумуляторам в ближайшей перспективе. Компания планирует использовать её в моделях начального сегмента и в автопарках с интенсивной эксплуатацией. Дебют технологии в серийных автомобилях ожидается с 2027 года.

Натриевые батареи интересны прежде всего потенциальной долговечностью и меньшей зависимостью от лития, который остаётся стратегически важным и более дорогим ресурсом. Такой подход позволяет производителю гибко распределять разные химические решения в зависимости от сегмента и задач.

Параллельный курс на твердотельные аккумуляторы

Одновременно BYD продолжает разработку твердотельных батарей. Пилотное производство стартовало ещё в 2024 году, а первые автомобили с этой технологией также могут появиться в 2027 году. Твердотельные аккумуляторы заменяют жидкий электролит твёрдым материалом, что повышает тепловую стабильность и потенциально увеличивает плотность энергии.

По данным компании, целевой показатель может достигать до 400 Вт·ч/кг. Для сравнения, современные LFP-ячейки обычно находятся в диапазоне 90-160 Вт·ч/кг (до 205 Вт·ч/кг в продвинутых версиях), а химии NMC/NCA — порядка 260-300 Вт·ч/кг. Первоначально твердотельные решения планируется внедрять в более дорогих моделях, а массовое распространение ожидается после 2030 года, когда снизятся производственные затраты.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Kia выводит Seltos в Европу — новый кроссовер бросает вызов Sportage и конкурентам сегодня в 9:36

Kia готовит выход кроссовера Seltos второго поколения на европейский рынок — узнайте, чем он удивит потребителей.

Читать полностью » Лось на дороге диктует правила: водителю остаётся одно — иначе встреча закончится дорого сегодня в 8:35

Встреча с диким животным на трассе может закончиться аварией. Эксперт объяснил, какие действия водителя помогают избежать опасных последствий.

Читать полностью » Пятый Toyota Yaris дебютирует в 2027–2028 году — платформа станет неожиданно универсальной вчера в 20:29

Японский бренд готовит радикальную смену поколений своего бестселлера. Компактный хэтчбек получит футуристичный дизайн и уникальную систему выбора типа привода.

Читать полностью » Роботакси выходят на дороги России: 100 машин станут лишь началом масштабного автономного разворота вчера в 17:05

Яндекс готовит масштабный запуск роботакси в сервисе Go и расширяет парк беспилотников. Что изменится на дорогах к 2026 году.

Читать полностью » Снегопады устроили экзамен дорогам: страховщики назвали самые аварийные авто 2026 года вчера в 16:55

Страховщики раскрыли статистику ДТП зимой 2026 года: какие марки и модели чаще всего попадали в аварии и как изменилась структура рынка.

Читать полностью » Nissan X-Trail 2.0 dCi скрывает риск износа цепи — экономия на топливе оборачивается затратами вчера в 16:52

Популярные модели SUV на дизеле могут потребовать капитальных вложений сразу после покупки из-за скрытых дефектов ГРМ и топливной системы. Узнайте, какие машины в зоне риска.

Читать полностью » Зеленый мигает, нога на газ: опасные мифы, которые приводят к ДТП вчера в 16:06

Автоэксперт Егор Васильев рассказал NewsInfo о мифах водителей по поводу правил дорожного движения.

Читать полностью » Новый Skoda Fabia отказался от турбины — ставка сделана на надёжность вчера в 10:41

Пока индустрия гонится за мощностью, одна популярная модель возвращает в моду старые добрые технологии, которые не ломаются десятилетиями.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Аббатство Джерпойнт в Ирландии затмевает Скалу Кашел — резьба XIII века поражает с первого взгляда
Еда
Заменила один ингредиент в тосте с авокадо — вкус стал глубже и ярче: теперь готовлю только так
Питомцы
Кошка смотрит в глаза и тихо пищит: этот звук часто означает больше, чем обычное требование еды
Красота и здоровье
Глаза работают без выходных — йога для зрения возвращает им отдых за 5 минут в день
Наука
Лёд треснул — и выпустил древний штамм: бактерия из пещеры подавляет супербактерии и угрожает медицине
Недвижимость
Кашемир и шёлк больше не стираю часто — не пахнет без порошка и барабана
Красота и здоровье
Охлаждение по одному шагу: как начать закаливание и не запустить воспаление
Красота и здоровье
Россиян накрыла эпидемия бессонницы: организм больше не терпит эти вечерние привычки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet