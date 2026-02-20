BYD готовит батарею на 10 000 циклов — электромобили могут служить более 20 лет

Китайский автопроизводитель BYD анонсировал разработку новой батарейной платформы, способной радикально увеличить срок службы электромобилей. Речь идёт о натрий-ионных аккумуляторах с заявленным ресурсом до 10 000 циклов зарядки. Теоретически это может означать более двух десятилетий эксплуатации в автомобильных условиях. Об этом сообщают CarNewsChina и CnEVPost.

10 000 циклов: что стоит за цифрой

BYD заявляет, что её натрий-ионная батарея способна выдержать до 10 000 эквивалентных полных циклов (EFC). В отрасли под циклом понимается не просто подключение к зарядке, а суммарный объём переданной энергии, эквивалентный 100% номинальной ёмкости аккумулятора. Например, две зарядки по 50% вместе считаются одним полным циклом.

Если гипотетически представить ежедневную зарядку с нуля до 100%, 10 000 циклов соответствовали бы примерно 27,4 года использования. Однако это расчётная модель. В реальных условиях срок службы зависит от множества факторов: глубины разряда, температуры, скорости зарядки, теплового управления и алгоритмов работы системы управления батареей (BMS).

Тем не менее заявленный показатель значительно превышает типичный ресурс современных автомобильных аккумуляторов. Для сравнения, большинство литий-ионных батарей, включая более устойчивые LFP, рассчитаны примерно на 1 500-3 000 полных циклов.

Ставка на натрий и диверсификацию химии

BYD не рассматривает натрий-ионную технологию как прямую замену литиевым аккумуляторам в ближайшей перспективе. Компания планирует использовать её в моделях начального сегмента и в автопарках с интенсивной эксплуатацией. Дебют технологии в серийных автомобилях ожидается с 2027 года.

Натриевые батареи интересны прежде всего потенциальной долговечностью и меньшей зависимостью от лития, который остаётся стратегически важным и более дорогим ресурсом. Такой подход позволяет производителю гибко распределять разные химические решения в зависимости от сегмента и задач.

Параллельный курс на твердотельные аккумуляторы

Одновременно BYD продолжает разработку твердотельных батарей. Пилотное производство стартовало ещё в 2024 году, а первые автомобили с этой технологией также могут появиться в 2027 году. Твердотельные аккумуляторы заменяют жидкий электролит твёрдым материалом, что повышает тепловую стабильность и потенциально увеличивает плотность энергии.

По данным компании, целевой показатель может достигать до 400 Вт·ч/кг. Для сравнения, современные LFP-ячейки обычно находятся в диапазоне 90-160 Вт·ч/кг (до 205 Вт·ч/кг в продвинутых версиях), а химии NMC/NCA — порядка 260-300 Вт·ч/кг. Первоначально твердотельные решения планируется внедрять в более дорогих моделях, а массовое распространение ожидается после 2030 года, когда снизятся производственные затраты.