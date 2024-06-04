Госдума предложила ввести дресс-код для артистов после выступления полуголой Ольги Бузовой на концерте в честь Дня защиты детей, сообщает ТАСС.
Шольц: применение германских вооружений против РФ не приведет к эскалации
Применение ВСУ немецких боеприпасов и техники для защиты Харьковского региона от России не приведёт к эскалации конфликта на Украине и не будет способствовать его перерастанию в новую фазу, заявил канцер Германии Олаф Шольц в эфире радиостанции Antenne Bayern.
Победительницу конкурса «Мисс Болгария — 2023» лишили титула из-за невыполненных обязательств
Елизавета Кравец, выигравшая в конкурсе «Мисс Болгария - 2023» лишилась своего титула победительницы. Об этом в социальных сетях рассказали организаторы мероприятия.
Диетологи рассказали, кому вреден томатный сок
Эксперт Разарёнова сделала разъяснение, кому такой продукт по-настоящему необходим
Российская журналистка Ксения Собчак призналась, что делала пластику
Российская журналистка Ксения Анатольевна Собчак поделилась информацией о совершённой пластике лица с пластическим хирургом с мировым именем Артуром Владимировичем Рыбакиным. Об этом она рассказала на своём канале на американском видеохостинге YouTube.