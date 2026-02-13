Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 15:37

Купила белый диван — каждая крошка бросается в глаза: красиво только на фото

Покупка дивана — это не только вопрос комфорта, но и долгосрочной стратегии. Неправильно выбранный цвет может быстро разочаровать, даже если бренд и качество безупречны. Дизайнеры отмечают, что некоторые оттенки чаще всего становятся источником сожалений. Об этом сообщает The Spruce.

Белый: красиво, но непрактично

Белый диван выглядит эффектно и освежает интерьер, однако в реальной жизни оказывается сложным в уходе. Пятна, крошки и следы от напитков становятся заметны практически сразу.

"Каждая крошка и пятно видны, и они вызывают тревогу у владельцев домов", — говорит основательница Susie Novak Interiors Сьюзи Новак.

Особенно проблематичен белый цвет в домах с детьми, домашними животными или при частых приёмах гостей. Со временем ткань может менять оттенок, а поддержание безупречного вида требует постоянных усилий.

Чёрный: эффектный, но тяжёлый

На противоположном конце палитры — чёрный диван. Он кажется универсальным, но на практике подчёркивает ворс, пыль и шерсть животных. Со временем поверхность может выглядеть выцветшей и визуально утяжелять пространство.

В помещениях с ограниченным естественным светом чёрная мебель делает интерьер более мрачным и менее гибким для дальнейшего декора.

Трендовые цвета: риск быстрой усталости

Яркие или модные оттенки нередко становятся импульсивной покупкой. Жёлтые и зелёные диваны, как отмечают дизайнеры, сложно вписать в долгосрочную концепцию, если нет уверенности в работе с цветом. Красные, розовые или оранжевые модели также могут быстро надоесть или ограничить выбор текстиля и аксессуаров.

Тренды меняются быстрее, чем изнашивается мебель, поэтому ставка на модный оттенок может привести к необходимости обновления раньше времени.

Что выбрать вместо этого

Профессионалы рекомендуют ориентироваться на тёмные, приглушённые и тёплые тона. Индиго, медный бархат, оливковый, глиняный или глубокий синий оттенки выглядят выразительно, но остаются универсальными.

Также хорошо работают тёплые нейтралы — верблюжий, тауп или грибной оттенок. Они легко сочетаются с разными стилями и позволяют интерьеру эволюционировать без замены дивана.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
