Иван Рогов Опубликована сегодня в 22:04

Новый автомобиль или б/у с сюрпризом: почему 90% подержанных машин — это бомба замедленного действия

Белов: цены на новые и подержанные автомобили в России продолжают расти из-за высокого спроса

Современный автомобильный рынок в России ставит многих в тупик: цены ползут вверх, а выбор становится всё сложнее. На этом фоне у потенциального покупателя голова идёт кругом — брать машину сейчас или подождать? Не превратится ли покупка в выброшенные на ветер деньги? Своим взглядом на ситуацию поделился опытный Александр Белов, чья работа напрямую связана с постоянным анализом спроса и предложения.

"В условиях, когда подержанные и новые автомобили в России продолжают расти в цене, многие не понимают, какую машину выбрать", — отметил Александр Белов.

Почему цены не упадут?

Главный тренд, который отмечают все эксперты, — устойчивый рост стоимости как новых, так и подержанных автомобилей. Этот процесс затрагивает весь рынок, но особенно остро проблема стоит с "вторичкой". Количество действительно хороших, ухоженных машин с прозрачной историей стремительно сокращается, а цены на них уже давно оторвались от реальной стоимости.

Движущей силой этого является аномально высокий спрос. Многие покупатели с настороженностью относятся к новым российским маркам, считая их цены необоснованными, а к китайским брендам — по-прежнему присматриваются. В результате образуется мощный поток желающих купить проверенную временем иномарку, что и разогревает рынок подержанных авто.

Что выбрать: новое или б/у?

Это ключевой вопрос для большинства. Рынок поддержанных машин сегодня, по оценкам перекупщиков, состоит почти на 90% из так называемого "шлака". Под видом непроблемных автомобилей нередко продают машины со скрытыми дефектами, после серьезных ДТП или изрядно изношенные многолетней эксплуатацией.

В такой ситуации покупка автомобиля с пробегом напоминает лотерею с высокими рисками. Вы можете не только переплатить, но и столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта сразу после покупки. Поэтому, если финансы позволяют, логичнее обратить внимание на новые транспортные средства.

Как быть, если своих средств не хватает?

Не стоит забывать о различных инструментах финансирования. Многие дилеры предлагают выгодные программы рассрочки, а государство поддерживает рынок с помощью льготного кредитования. Эти механизмы позволяют стать владельцем нового автомобиля без необходимости копить полную сумму годами.

Стоит ли доверять китайским и российским авто?

Здесь мнение специалиста разделяется. С российскими автомобилями, по его словам, действительно стоит повременить и дать отечественному автопрому время на то, чтобы доказать свою состоятельность на практике.

С китайскими машинами ситуация иная. По уровню оснащения, комфорта, технологичности и безопасности они уже всерьёз конкурируют с европейскими, японскими и корейскими аналогами. А по такому параметру, как соотношение цены и качества, и вовсе часто выходят в лидеры.

"По оснащению, безопасности, комфорту и многим другим параметрам китайские авто уже догнали, а где-то и перегнали "европейцев", "японцев" и "корейцев"", — добавил Александр Белов.

Сравнение рынков: новый vs подержанный автомобиль

Критерий Новый автомобиль Подержанный автомобиль
Надёжность Полная гарантия от производителя, минимум рисков. Высокий риск скрытых дефектов и проблем после покупки.
Стоимость Высокая начальная цена, но есть льготные кредиты. Ниже начальная цена, но возможны непредвиденные траты на ремонт.
Выбор Ограничен текущими предложениями дилеров, возможны очереди. Огромный парк, но 90% — машины с сомнительной историей.
Эмоции Чувство обладания совершенно новой вещью, запах салона. Отсутствие страха за первую царапину, нет необходимости в обкатке.

А что если…

Если вы всё же решились на покупку на вторичном рынке, главное — не торопиться. Выделите время на поиск, привлекайте для осмотра авто опытного моториста или воспользуйтесь услугой выездной проверки. Трата 3-5 тысяч рублей на диагностику может сэкономить вам сотни тысяч на последующем восстановлении машины.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Стоит ли откладывать покупку автомобиля в ожидании падения цен?
Эксперты сходятся во мнении, что в обозримой перспективе кардинального снижения цен ждать не стоит. Тренд на удорожание сохраняется. Если машина нужна, откладывание покупки скорее приведёт к тому, что через год вы не сможете купить тот же автомобиль за те же деньги.

Как выбрать надежного китайского производителя?
Ориентируйтесь на бренды, которые давно представлены на нашем рынке и успели создать себе репутацию, например, Geely, Haval или Chery. У них уже развита дилерская сеть, нет проблем с запчастями и наработана статистика по надежности.

На что обратить внимание при покупке подержанного авто в 2025 году?
Помимо стандартной проверки кузова и двигателя, обязательно нужно проверить историю автомобиля по VIN-коду на предмет залога, ограничений и ДТП, а также провести компьютерную диагностику всех электронных систем.

Три факта об авторынке в кризис

  1. Согласно данным аналитиков, средняя цена нового автомобиля в России за последние два года выросла более чем на 40%.

  2. Китайские бренды занимают уже более половины рынка новых легковых автомобилей в РФ, и их доля продолжает увеличиваться.

  3. Срок владения одним автомобилем у россиян постепенно растет и в среднем превышает 8 лет, что говорит о желании людей сохранять текущие активы.

Исторический контекст

Нынешняя ситуация на автомобильном рынке России имеет прямые параллели с опытом прошлых лет. В конце 90-х и начале 2000-х на рынок активно выходили корейские производители, такие как Hyundai и Kia. Тогда многие автомобилисты также относились к ним с большим скепсисом, предпочитая проверенные немецкие или японские марки. Однако со временем доступность, хорошая комплектация и растущее качество сборки сделали корейские бренды народными любимцами. Сегодня мы наблюдаем аналогичный процесс, но уже с китайскими компаниями, которые проходят тот же путь от настороженного восприятия к завоеванию доверия покупателей.

