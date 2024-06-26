При нажатии кнопки Start-Stop во время движения могут возникнуть непредсказуемые последствия для управления автомобилем. Сергей Пономарев, технический тренер международной сети автосервисов Fit Service, объяснил, что для активации кнопки обычно требуется нажать на тормоз.

Однако современные автомобили обычно защищены от случайных нажатий.

В случае активации кнопки на скорости могут произойти сбои в системах защиты, что приведет к остановке двигателя, выходу из строя усилителя руля и вакуумного усилителя тормозов, что потенциально приведет к потере контроля над автомобилем. Несмотря на это, автомобиль может продолжить движение по инерции, так как электронный блок управления скорее всего не переключит его в режим паркинг.

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