Боль в спине у девушки
Боль в спине у девушки
© https://www.freepik.com by mdjaff
Илья Мельников Опубликована сегодня в 15:23

Эта часть тела отвечает за боль в спине: главный "спящий" виновник найден

Физиотерапевты называют слабость ягодичных мышц одной из частых причин боли в пояснице

Мы привыкли считать, что боль в пояснице связана со слабыми мышцами спины, малоподвижностью или неправильной осанкой. Поэтому многие начинают растягиваться, делать массажи и укреплять спину напрямую. Но часто причина оказывается в другом — в слабости большой ягодичной мышцы. Это одна из самых мощных мышц нашего тела, и от её состояния напрямую зависит здоровье позвоночника и таза.

Почему всё начинается с ягодиц

Большая ягодичная мышца — это больше, чем просто элемент красивой фигуры. Она играет ключевую роль в стабилизации таза и распределении нагрузки между верхней и нижней частями тела. Именно она помогает нам стоять прямо, ходить, подниматься по лестнице и сохранять равновесие.

Когда ягодицы ослаблены, тело вынуждено искать "замену". Эту нагрузку берут на себя поясничные мышцы, задняя поверхность бедра и даже мышцы бёдер. В результате одни группы работают с перегрузкой, а другие остаются пассивными. Так формируется мышечный дисбаланс, из-за которого со временем появляется боль и чувство постоянной скованности.

Как слабость ягодичных мышц влияет на позвоночник

Если ягодицы не выполняют свою работу, страдает поясница. Без надёжной опоры внизу позвоночник вынужден компенсировать движения, которые в норме должен контролировать таз. Это приводит к перенапряжению, избыточной подвижности и микротравмам. Со временем формируется неправильная осанка — поясница выгибается, плечи опускаются, а живот выпячивается вперёд.

Ягодичные мышцы работают вместе с глубокими мышцами живота. Вместе они образуют своего рода "пояс безопасности" для позвоночника. Когда эта система сильна и сбалансирована, тело двигается гармонично, шаг становится устойчивым, а осанка — естественно прямой. Именно поэтому тренировка ягодиц так важна не только для эстетики, но и для здоровья спины.

Как понять, что ягодицы ослабли

Есть несколько признаков, по которым можно заподозрить, что ягодичные мышцы не справляются со своей задачей:

  1. Частые боли в пояснице после длительного сидения.
  2. Быстрая усталость при ходьбе или подъёме по лестнице.
  3. Неустойчивость корпуса при приседаниях или наклонах.
  4. Скованность в тазу и задней поверхности бедра.
  5. Трудности с удержанием равновесия на одной ноге.

Эти симптомы — сигнал, что пора укрепить ягодичные мышцы, а не просто растягивать спину.

Советы шаг за шагом: как правильно тренировать ягодицы

  1. Начните с активации. Перед основной тренировкой делайте упражнения, которые "включают" ягодичные мышцы — например, ягодичный мостик, разведение ног с резинкой, подъём таза лёжа.
  2. Добавьте базовые упражнения. Приседания, выпады и румынская тяга задействуют всю заднюю цепь — ягодицы, бёдра и поясницу. Важно выполнять их медленно и контролировать движение.
  3. Следите за техникой. Поясница не должна прогибаться, а колени — выходить далеко вперёд. Всё внимание — на работу ягодиц.
  4. Не забывайте про пресс. Сильные глубокие мышцы живота помогают стабилизировать корпус и предотвращают излишнюю нагрузку на поясницу.
  5. Заканчивайте тренировку растяжкой. После нагрузки обязательно растяните заднюю поверхность бедра и ягодицы, чтобы мышцы оставались эластичными.

Регулярные тренировки 2-3 раза в неделю помогут вернуть баланс телу, улучшить осанку и избавиться от хронического напряжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: упор только на упражнения для спины.
    Последствие: нагрузка концентрируется в поясничной зоне, боль усиливается.
    Альтернатива: добавить упражнения на ягодицы и пресс.
  • Ошибка: длительное сидение без разминки.
    Последствие: мышцы таза выключаются из работы, ухудшается кровообращение.
    Альтернатива: каждые 40-60 минут делать разминку: встать, пройтись, сделать несколько наклонов.
  • Ошибка: избыточная нагрузка на ноги при подъёме тяжестей.
    Последствие: компенсаторное напряжение поясницы.
    Альтернатива: включать ягодичные мышцы, выталкивая вес за счёт таза, а не спины.

А что если боль уже появилась?

Если боль в спине уже ощущается, не стоит начинать с тяжёлых упражнений. Начните с лёгкой активации мышц лёжа — ягодичный мостик, подъём таза с опорой на пятки, растяжка бедра. Когда дискомфорт уйдёт, можно переходить к более динамичным движениям.

При хронических болях стоит обратиться к физиотерапевту или врачу ЛФК, чтобы исключить патологии позвоночника. Иногда простое изменение техники ходьбы или положения во время сна помогает снять нагрузку с поясницы.

Плюсы и минусы тренировки ягодичных мышц

Плюсы

Минусы

Уменьшает боль в спине

Требует регулярности

Улучшает осанку и походку

Неправильная техника может вызвать травмы

Повышает выносливость и баланс

Первые тренировки могут быть болезненными

Делает тело визуально подтянутым

Нужно время для заметного результата

Улучшает кровообращение в нижней части тела

Нельзя сочетать с острыми болями

Мифы и правда

  • Миф: чтобы убрать боль в спине, нужно качать пресс.
    Правда: пресс важен, но без сильных ягодиц стабильности не будет.
  • Миф: ягодичные мышцы тренируются сами при ходьбе.
    Правда: обычная ходьба активирует их минимально, нужна дополнительная нагрузка.
  • Миф: если делать приседания, ягодицы укрепятся автоматически.
    Правда: без правильной техники нагрузка уходит в бёдра, а не в ягодицы.

Интересный факт

Большая ягодичная мышца — одна из самых сильных в теле человека, она формировалась в процессе эволюции, чтобы человек мог ходить прямо.

