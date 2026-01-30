Высыпания на ягодицах появляются из-за одной привычки: многие делают её каждый день

Тема высыпаний на ягодицах по-прежнему вызывает неловкость, хотя сталкиваются с ней многие. Малоподвижный образ жизни, тесная одежда и пот создают идеальные условия для раздражения кожи. Эти изменения не опасны, но могут доставлять дискомфорт и портить внешний вид. Об этом сообщает vanityfair.

Почему появляются высыпания на ягодицах

Высыпания в этой зоне часто называют "акне", но в большинстве случаев речь идёт о другом процессе. Ягодицы богаты волосяными фолликулами, которые легко воспаляются из-за трения, повышенной влажности и недостатка воздуха. Постоянное сидение, особенно в синтетической или слишком плотной одежде, усиливает риск раздражения. Ситуацию усугубляют тренировки без последующего душа, горячие ванны и агрессивные методы удаления волос.

"Чаще всего высыпания на ягодицах не связаны с классическим акне. В основе лежит воспаление волосяных фолликулов, вызванное потом, трением и депиляцией. В редких, но более серьёзных случаях это может быть инверсное акне, требующее наблюдения специалиста", — поясняет специалист в области хирургии и анестезии Умберто Тоцци.

Как выглядят и чем опасны такие высыпания

Как правило, это небольшие уплотнения под кожей, иногда болезненные или зудящие. В спокойном состоянии они выглядят как мелкие бугорки, но при раздражении могут увеличиваться и напоминать кисты. После заживления нередко остаются тёмные пятна — следствие воспаления и поствоспалительной пигментации. Именно поэтому важно не игнорировать проблему и не усугублять её механическим воздействием.

Высыпания могут иметь разную природу: бактериальную или грибковую. Это принципиально важно, поскольку универсального средства "от всего" не существует. Неправильно подобранный уход способен лишь усилить раздражение.

Что помогает в уходе и профилактике

Первое правило — гигиена после физической активности. Очищение кожи мягкими средствами снижает риск воспаления. В домашнем уходе часто применяют продукты с салициловой или гликолевой кислотой, которые помогают отшелушивать ороговевшие клетки и предотвращают закупорку пор.

"Регулярное использование средств с бензоилпероксидом помогает контролировать рост бактерий и снижает вероятность бактериального фолликулита", — отмечает дерматолог Ширин Идрисс.

Если же причина высыпаний — грибковая инфекция, стандартные средства от акне не дадут эффекта. В таких случаях применяются противогрибковые препараты, иногда даже в форме шампуней от перхоти, которые используют как очищающее средство для кожи.

Чего делать не стоит

Активное трение кожи, жёсткие скрабы и попытки "отполировать" воспалённую зону только усиливают проблему. Это может привести к рубцам и стойкой пигментации. Восковая депиляция также нежелательна, так как повышает риск повторного воспаления фолликулов. Более щадящие методы удаления волос считаются безопаснее.

Отдельного внимания заслуживает выбор косметики. Слишком плотные, жирные кремы с минеральными маслами, ланолином или кокосовым маслом создают окклюзивную плёнку и мешают коже "дышать". Лёгкие формулы с молочной кислотой помогают поддерживать гладкость кожи без риска усугубления воспаления.