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Сливочное масло
Сливочное масло
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Павел Лебедев Опубликована сегодня в 19:13

72,5% против 82,5%: одна цифра меняет поведение масла на сковороде и в тесте

На кухонной полке две пачки сливочного масла стоят рядом, как близкие родственники, которых принято сравнивать по цене и по привычке. "Крестьянское" с жирностью 72,5% обычно берут без особых вопросов, а "Традиционное" 82,5% многим кажется более "правильным" и потому более дорогим. Отсюда и старый бытовой миф: в менее жирной пачке якобы прячется пальмовое масло, а в дорогой — сплошная честность. На деле логика у ГОСТа куда проще: оба продукта делают из сливок, и решает не легенда с прилавка, а цифры на этикетке и поведение масла в сковороде, тесте и на хлебе.

В холодном магазине разница между ними почти не чувствуется. Но дома, когда нож режет плотный брусок, а масло начинает таять от тепла рук, становится ясно: перед нами не два разных продукта, а две категории одного стандарта. Именно в этой детали и кроется весь спор о вкусе, цене и качестве.

"Если в составе есть только сливки или пастеризованные сливки, продукт можно считать сливочным маслом. Растительный жир здесь недопустим, и цифра жирности сама по себе не делает пачку "настоящей” или "ненастоящей”".

шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Викторович Лебедев

Крестьянское и Традиционное: что говорит ГОСТ

Названия на пачке — это не фантазия маркетологов, а категории из стандарта ГОСТ 32261-2013. Он делит сливочное масло по массовой доле жира: 82,5% — "Традиционное", 80% — "Любительское", 72,5% — "Крестьянское". При этом продукт может быть сладко-сливочным или кисло-сливочным, солёным или несолёным. Суть от этого не меняется: основа одна — сливки.

Путаница начинается там, где покупатель читает только цифру. Чем меньше жира, тем больше влаги в готовом масле. Для "Традиционного" несолёного продукта допускается не более 16% воды, для "Любительского" — до 18%, для "Крестьянского" — до 25%. Остальное — следовые количества белков, молочного сахара и минералов. Иначе говоря, в пачке 72,5% воды заметно больше, чем в 82,5%.

Слово "масло" здесь важно не меньше, чем цифра. Если производитель добавил растительный жир, это уже не сливочное масло, а спред или растительно-сливочный продукт. ГОСТ такого разворота не разрешает. Именно поэтому проверяют не только жирность, но и состав, а не верят одной красивой надписи на лицевой стороне упаковки.

Почему вода в масле меняет жарку и выпечку

Разница между 72,5% и 82,5% кажется небольшой только на бумаге. На сковороде она слышна сразу. Вода при нагреве быстро кипит, затем испаряется, поэтому менее жирное масло шипит сильнее, пенится и чаще брызгает. Жира, который нужен для подрумянивания, в нём остаётся меньше. Для жарки это не катастрофа, но поведение продукта меняется заметно.

В тесте эта разница ещё чувствительнее. Слоёное и песочное тесто держится на точном соотношении жира и муки. Жир обволакивает частицы муки и не даёт им слепиться раньше времени. Если вместо 82,5% взять 72,5%, воды станет больше, а структура теста может выйти тяжелее и плотнее. Исправить это "на глаз" трудно: вместе с лишним куском масла вы добавите и лишнюю влагу.

Есть и бытовая сторона. Для бутерброда менее жирное масло даже удобнее: оно мягче, легче намазывается и не рвёт свежий хлеб. Вкус у обоих вариантов сливочный, но "Традиционное" кажется плотнее и насыщеннее. Если нужен комфортный намаз, 72,5% часто выигрывает. Если нужна точность в выпечке, лучше смотреть в сторону 82,5%.

Похожая логика работает и с другими продуктами: когда важна структура, состав важнее цены. Поэтому кулинарные детали стоит воспринимать не как мелочь, а как рабочий инструмент. Здесь полезно посмотреть, как ведут себя продукты в морозилке и почему порядок закладки ингредиентов меняет результат даже в простом блюде.

Откуда взялся миф о пальмовом жире

Подозрение к дешевому маслу возникло не на пустом месте. На полке покупатель видит разницу в цене, но не видит производство. Отсюда и привычная догадка: если пачка стоит меньше, значит, в ней что-то подмешали. Однако проверки Роскачества показывали другое: в первом всероссийском исследовании масла 72,5% подмену молочного жира растительным нашли у 10 торговых марок из проверенных, то есть у 12% образцов. Остальные 88% по этому признаку оказались честными.

Жирность 82,5% тоже не даёт полной страховки. Проверка 64 марок "Традиционного" масла выявила фальсификацию по составу у пяти производителей. Затем, когда список расширили ещё на 10 марок, нарушений по подмене жира уже не нашли. В 2020 году шесть из семи повторно проверенных марок 82,5% признали качественными. Вывод здесь простой: решает не число на пачке, а конкретный производитель и партия.

Именно поэтому слово "дороже" не равно слову "чище". Иногда высокая цена — это лишь упаковка, логистика и наценка магазина. А иногда недорогое масло оказывается добросовестным продуктом без лишних добавок. Та же мысль полезна и при выборе других продуктов, где внешняя простота скрывает разницу в технологии, например при покупке разрезанной дыни или оценке обычного куска рыбы на кухне.

"Я бы не советовал смотреть только на цену. Сначала нужно прочитать состав, потом — срок годности и условия хранения. Если холодильник в магазине тёплый, хорошее масло там долго не проживёт".

шеф-повар, бренд-шеф и преподаватель кулинарного искусства с многолетним опытом Артём Ильич Соколов

Как выбрать масло без лишних ошибок

Если масло идёт на хлеб, в кашу или в готовое блюдо, "Крестьянское" 72,5% остаётся полноценным сливочным продуктом. Переплачивать за 82,5% в такой роли необязательно. Если же речь о слоёном, песочном тесте или жарке, лучше взять "Традиционное": в нём меньше воды, а рецепты чаще пишут именно под такую жирность.

На этикетке надо смотреть не на громкие обещания, а на три вещи: название "масло сливочное" и ссылку на ГОСТ 32261-2013; состав, где указаны только сливки или пастеризованные сливки, при необходимости соль; срок годности и условия хранения. Слово "спред" или "масло растительно-сливочное" сразу меняет картину. Это уже другой продукт.

Есть и ещё один практический ориентир: масло не должно вести себя странно после покупки. Если оно плохо хранится, быстро расслаивается или пахнет не так, как должно, проблема может быть не в цифре жирности, а в нарушении на производстве или в магазине. Кстати, похожий подход к выбору работает и с другой кухонной техникой — например, когда вы готовите мясо с луком или проверяете, как сковорода держит тепло.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Правда ли, что в "Крестьянском" обязательно есть пальмовое масло?
Нет. По ГОСТу в сливочном масле растительный жир запрещён.

Что лучше для бутерброда?
Оба варианта подойдут. 72,5% обычно мягче и легче мажется.

Что брать для выпечки?
Лучше "Традиционное" 82,5%. В нём меньше воды и проще сохранить структуру теста.

Почему масло брызгает на сковороде?
Из-за воды в составе. Чем её больше, тем активнее продукт ведёт себя при нагреве.

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Проверено экспертом: Ирина Андреевна Корнилова
Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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