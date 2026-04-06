Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 16:26

Любимые бренды на грани исчезновения: петербургский гигант пищепрома признал финансовое бессилие

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 апреля официально признал банкротом ООО "Производственная компания "Фабрика". Основанием для начала процесса стало исковое заявление фирмы "Сыр в масле", требования которой по неоплаченным поставкам составили 27 миллионов рублей. Суд ввел процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев для урегулирования долговых обязательств. Ранее аналогичная ситуация сложилась с аффилированным юридическим лицом, ООО "Версия", в отношении которого наблюдение открыли 3 марта.

Крах производственного холдинга

ООО "ПК "Фабрика" являлось значимым игроком на рынке пищевой продукции, специализируясь на изготовлении сливочного масла и маргарина. Предприятие активно сотрудничало с крупными торговыми сетями, выпуская товары под популярными частными марками. В портфеле компании значились продукты, знакомые многим покупателям по полкам супермаркетов, включая такие бренды, как "365 дней", "Страна озер" и "Русские традиции".

Нынешнее банкротство стало вторым резонансным событием в жизни бизнес-группы, контролируемой Ириной Пушкиной и Александром Ермаковым. Обе компании — "Фабрика" и "Версия" — были тесно связаны общим сайтом и единой структурой управления. Утрата рыночных позиций этими производителями заметна на фоне их прежнего активного участия в обеспечении продукциями федеральных сетей.

Ввод конкурсного производства ставит точку в деятельности компании как самостоятельного хозяйствующего субъекта. Дальнейшие шаги арбитражного управляющего будут направлены на инвентаризацию активов для последующего погашения накопившейся задолженности перед кредиторами.

Финансовые показатели и масштаб долгов

Анализ отчетности показывает резкий контраст между объемами выручки и реальной финансовой устойчивостью бизнеса. В 2024 году "ПК "Фабрика" продемонстрировала внушительный рост оборотов на 66%, достигнув показателя в 1,36 миллиарда рублей. Однако прибыль при этом оказалась минимальной — всего 2,1 миллиона рублей, что свидетельствует о крайне низкой маржинальности бизнеса при огромных операционных затратах.

Общая задолженность ПК "Фабрика" перед кредиторами к моменту вынесения судебного решения превысила 224 миллиона рублей. Параллельно с этим вторая компания холдинга, ООО "Версия", также столкнулась с падением показателей: ее выручка за аналогичный период сократилась почти на 60%, составив 733 миллиона рублей. Несмотря на формальное наличие прибыли, операционная деятельность оказалась неспособна покрывать накопленные долги.

"Банкротство крупных производственных площадок всегда требует детального анализа управленческих стратегий внутри группы. Когда компании с миллиардными оборотами не могут удержать ликвидность на фоне роста затрат, это говорит о критических просчетах в модели распределения издержек. В подобных случаях муниципальное регулирование и мониторинг социально-экономических процессов становятся особенно важны, чтобы ограничить негативные последствия для локального рынка труда и цепочек поставок. Крах таких структур — это всегда сигнал для отрасли о необходимости пересмотра подходов к управлению активами в условиях турбулентности."

Эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Отраслевые риски и внешнее давление

Ситуация с банкротством петербургских производителей не является единичным случаем, а отражает общую тенденцию в пищевой промышленности. Последние годы характеризуются для отрасли резким скачком себестоимости производства. Постоянное удорожание сырья, транспортных услуг и упаковочных материалов существенно "съедает" доходную часть любого перерабатывающего предприятия.

Дополнительную нагрузку создают санкционные ограничения. Закупка и обслуживание импортного оборудования в текущих условиях стали практически непосильной задачей для многих региональных заводов. Рост налоговых выплат в сочетании с вынужденным повышением отпускных цен приводит к закономерному результату: потребительский спрос начинает плавно снижаться, так как покупатели переходят на более доступные аналоги.

Проблема сбыта масла стала особенно острой, что подтверждают данные других участников рынка. Вынужденное повышение цен, спровоцированное ростом всех видов издержек, привело к двузначному падению объемов продаж в натуральном выражении. Без эффективных рычагов снижения затрат производители оказываются в ловушке, из которой выход через процедуру банкротства становится единственным правовым инструментом.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

