Почему ямочки на ягодицах — не приговор, и как я их буквально "поглотила" с помощью правильных движений

Ямки на ягодицах — довольно распространённая особенность фигуры, которую многие хотят исправить с помощью тренировок. Однако, как объясняет Максим Оборин, тренер с более чем 20-летним стажем, такие изменения не всегда являются проблемой и часто не требуют вмешательства. В большинстве случаев ямки — это нормальная особенность анатомии, связанная с особенностями строения тела.

"Есть люди, у которых генетика: риск травмы сухожилий, разрывов, мышечные особенности. Им просто нельзя тянуться как минимум в начале занятий йогой", — объяснил Максим Оборин.

Почему появляются ямки? Основной причиной считается недостаточная тренированность комплекса ягодичных мышц или дисбаланс в распределении жировой прослойки. Ямки часто появляются, когда большая ягодичная мышца выглядит "вдавленной", а не выпуклой, как это обычно бывает у спортсменов.

Как убрать ямки на ягодицах?

Для того чтобы справиться с ямочками на ягодицах, важен комплексный подход, включающий как правильное питание, так и целенаправленные тренировки. Важными аспектами являются:

Плохая тренированность ягодичных мышц. Неудачное распределение жировой прослойки. Дисбаланс ягодичной области и бёдер.

Вместо стандартных приседаний, которые работают в первую очередь на квадрицепс, стоит добавить упражнения, направленные на проработку средней и малой ягодичной мышцы. Это поможет сделать фигуру более сбалансированной и избавиться от ямочек.

Тренировка для проработки ягодиц: 5 базовых упражнений

Чтобы избавиться от ямочек на ягодицах и улучшить общую форму, важно делать акцент на правильную технику и многоплоскостные упражнения. Вот пять эффективных базовых упражнений, которые помогут вам проработать ягодичные мышцы:

Классическая румынская тяга.

Это упражнение нацелено на проработку ягодичных и бедренных мышц. Делайте тягу с правильной техникой, избегая излишней нагрузки на спину. Румынская тяга на одной ноге с ротацией.

Сложный вариант, который не только помогает укрепить ягодицы, но и улучшает баланс и координацию. Классический ягодичный мостик.

Это упражнение нацелено непосредственно на ягодичные мышцы. Прекрасно развивает силу и выносливость ягодиц, особенно при регулярном выполнении. Ягодичный мостик на одной ноге.

Усложнённая версия классического мостика, где работа идёт на одну ягодицу, что помогает проработать каждую ягодичную мышцу по отдельности. Отведение ноги лёжа.

Простой, но эффективный способ проработать среднюю и малую ягодичные мышцы. Это упражнение важно делать с правильной техникой, чтобы избежать травм. Опускание таза стоя на одной ноге.

Это упражнение направлено на укрепление ягодичных мышц и бёдер, а также развивает гибкость и баланс. Болгарские выпады.

Болгарские выпады отлично подходят для тренировки ягодиц и бёдер. Они помогают увеличить силу ягодичных мышц, улучшая их форму.

Важность правильного подхода

Каждое из этих упражнений должно быть частью функциональной тренировки, которая включает в себя работы с различными плоскостями и акцентами на определённые группы мышц. Например, важно чередовать упражнения с разгибанием бедра и корпуса, а также ротационные движения. Это обеспечит эффективное и сбалансированное развитие ягодиц.

Кроме того, для достижения наилучших результатов важно не забывать про разминку и заминку. Это поможет избежать травм и ускорить процесс восстановления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выполнение только базовых приседаний, игнорируя другие части ягодичной мышцы.

Последствие: Недостаточная проработка средней и малой ягодичных мышц, что приводит к дисбалансу.

Альтернатива: Включить в программу тренировки упражнения для средней и малой ягодичной мышцы.

Ошибка: Пренебрежение разминкой и заминкой.

Последствие: Повышенный риск травм и затруднённое восстановление.

Альтернатива: Всегда включать разминку и заминку в тренировку, чтобы улучшить гибкость и предотвратить травмы.

Плюсы и минусы тренировки для ягодиц

Плюсы Минусы Улучшение формы ягодиц и общая подтянутость тела Может потребовать времени, чтобы увидеть заметный результат Сбалансированное развитие мышц всего тела Требует правильной техники для избегания травм Укрепление мышц и улучшение функциональности Потребность в регулярности и высоком уровне дисциплины

FAQ

Как часто нужно выполнять упражнения для ягодиц, чтобы увидеть результаты?

Для достижения видимых результатов рекомендуется тренировать ягодицы 2-3 раза в неделю, с учётом времени на восстановление.

Можно ли убрать ямочки на ягодицах только с помощью упражнений?

Упражнения могут значительно улучшить форму, но важно также следить за питанием и общим состоянием тела, чтобы добиться максимального эффекта.

Как предотвратить появление ямочек на ягодицах?

Правильное распределение нагрузки на ягодичные мышцы и регулярные тренировки помогут предотвратить их появление. Также важно поддерживать сбалансированное питание и уделять внимание общему тонусу тела.

Мифы и правда