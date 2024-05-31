В 2024 году более 8 тысяч россиян начали бизнес в сфере интернет-торговли, что является наиболее популярным направлением среди новых регистраций в розничной торговле. Это исследование было проведено компаниями "СберРешения" и "Деловая среда", сообщает Газета.Ру.

Среди лидирующих категорий товаров — косметика, парфюмерия, товары для творчества и садовая техника. Особенно активно интернет-торговлю развивают в Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае.

Отмечен рекордный прирост новых компаний в розничной торговле, при этом почти половина новых бизнесов открыта людьми до 35 лет, и большинство из них — женщинами. Аналитики видят перспективы также в оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами и в производстве строительно-монтажных работ.

Фото: flickr. com/Nenad Stojkovic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)