Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:26

Командировка — не только работа: как челябинцы превращают деловые поездки в приключение

Женщины в командировках чаще посещают музеи и достопримечательности — аналитики "Авито Путешествия"

Могут ли командировки быть не только про работу, но и про новые впечатления? Оказывается, челябинцы находят способы совместить деловые задачи с изучением городов. Исследования "Авито Путешествия" и "Авито Работа" раскрывают, как мужчины и женщины проводят время в поездках и что выбирают представители разных поколений.

Мужчины и женщины: разные подходы к свободному времени

В командировки чаще отправляются мужчины — 61% против 43% женщин. Однако свободное время представители разных полов тратят по-разному:

  • Мужчины зачастую отдыхают в номере (10%) или вовсе не имеют возможности отвлечься от работы (17%).

  • Женщины более активны: лишь 4% предпочитают отдыхать в номере, а 10% — вообще не находят времени для досуга. Зато многие из них посещают музеи, достопримечательности и стараются прочувствовать атмосферу города.

Как челябинцы исследуют новые города

  • 68% путешественников гуляют по центру города, чтобы познакомиться с его атмосферой.

  • 42% обязательно идут в музеи или к главным достопримечательностям. Причём среди женщин по России эти показатели ещё выше — 65% и 35% соответственно.

  • 18% респондентов интересуются местной кухней, причём молодёжь (18-34 года) чаще выбирает гастрономические впечатления.

Где живут и сколько длятся командировки

  • Средняя продолжительность командировки — шесть дней.

  • Основные варианты проживания: гостиницы (55%), квартиры и апартаменты (29%), мини-отели (16%).

Возрастные различия

  • Чаще всего в командировки ездят россияне от 25 до 44 лет - 55%.

  • Среди людей старше 65 лет командировки встречаются значительно реже (40%).

