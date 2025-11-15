Командировка — не только работа: как челябинцы превращают деловые поездки в приключение
Могут ли командировки быть не только про работу, но и про новые впечатления? Оказывается, челябинцы находят способы совместить деловые задачи с изучением городов. Исследования "Авито Путешествия" и "Авито Работа" раскрывают, как мужчины и женщины проводят время в поездках и что выбирают представители разных поколений.
Мужчины и женщины: разные подходы к свободному времени
В командировки чаще отправляются мужчины — 61% против 43% женщин. Однако свободное время представители разных полов тратят по-разному:
-
Мужчины зачастую отдыхают в номере (10%) или вовсе не имеют возможности отвлечься от работы (17%).
-
Женщины более активны: лишь 4% предпочитают отдыхать в номере, а 10% — вообще не находят времени для досуга. Зато многие из них посещают музеи, достопримечательности и стараются прочувствовать атмосферу города.
Как челябинцы исследуют новые города
-
68% путешественников гуляют по центру города, чтобы познакомиться с его атмосферой.
-
42% обязательно идут в музеи или к главным достопримечательностям. Причём среди женщин по России эти показатели ещё выше — 65% и 35% соответственно.
-
18% респондентов интересуются местной кухней, причём молодёжь (18-34 года) чаще выбирает гастрономические впечатления.
Где живут и сколько длятся командировки
-
Средняя продолжительность командировки — шесть дней.
-
Основные варианты проживания: гостиницы (55%), квартиры и апартаменты (29%), мини-отели (16%).
Возрастные различия
-
Чаще всего в командировки ездят россияне от 25 до 44 лет - 55%.
-
Среди людей старше 65 лет командировки встречаются значительно реже (40%).
