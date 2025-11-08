В этом году мои командировки стали гораздо интереснее — вот какие страны удивили меня

Согласно данным "OneTwoTrip для бизнеса", в 2025 году самой популярной страной для командировок среди российских компаний стал Китай. Это связано с продолжающимся "разворотом на Восток" и увеличением деловых связей с азиатскими партнерами. В этом году в Китай пришлось 18,3% всех заказов на международные командировки. Эксперты связывают этот тренд с увеличением интереса к Азии как новому экономическому центру для российских компаний.

Тренды в деловых поездках

По словам Степана Мастрюкова, главы "OneTwoTrip для бизнеса", в последние годы российский бизнес активно ищет новые рынки и партнеров в Азии, которые предлагают более выгодные условия для развития сотрудничества. Азиатские страны, такие как Япония, Таиланд, Малайзия и Вьетнам, становятся все более популярными направлениями для деловых поездок. В то время как деловые контакты с Европой постепенно сокращаются, по данным компании, доля поездок в Европу снизилась на 23% за последний год.

Рост популярности Азии

На втором месте среди популярных стран для командировок оказалась Турция, с долей 11,7%. Турция стабильно выполняет роль важного делового хаба между Востоком и Западом, благодаря устойчивой экономике и предсказуемым условиям для ведения бизнеса. В числе других популярных стран для деловых поездок находятся Беларусь (8,7%), Казахстан (8%) и Узбекистан (6,4%).

Спрос на командировки в азиатские страны

В 2025 году, согласно данным "OneTwoTrip для бизнеса", значительно вырос интерес к командировкам в Японию (рост на 140%), а также в Таиланд (+76%) и Малайзию (+66%). Помимо этого, наблюдается увеличение числа поездок в Бразилию (+120%), Португалию (+77%) и Вьетнам (+64%). Примечательно, что увеличение числа командировок также наблюдается по таким странам, как Италия (+65%), США (+58%), Польша (+56%) и Нидерланды (+52%).

Шанхай и другие города Китая

Интерес к Китаю в деловых поездках также подтверждается ростом популярности таких городов, как Шанхай, который обогнал Шэньчжэнь и Гуанчжоу. По данным компании, Шанхай стал лидером среди китайских городов, и его популярность продолжает расти. Это свидетельствует о том, что бизнес все больше ориентируется на крупнейшие экономические центры Китая, что является важным фактором в расширении российско-китайских экономических связей.

Таблица: Топ-страны для командировок в 2025 году

Страна Доля командировок (%) Рост интереса (%) Китай 18,3% - Турция 11,7% - Беларусь 8,7% - Казахстан 8,0% - Узбекистан 6,4% - Япония - +140% Таиланд - +76% Малайзия - +66% Вьетнам - +64% Бразилия - +120%

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Продолжение фокусировки на старых рынках Европы. Последствие: Потеря новых возможностей для сотрудничества с развивающимися азиатскими рынками.

Альтернатива: Уделить внимание растущим азиатским рынкам, таким как Китай, Япония и Таиланд, для расширения деловых связей. Ошибка: Игнорирование новых экономических хабов, таких как Турция и Казахстан. Последствие: Недооценка значимости этих стран как стратегических партнеров.

Альтернатива: Включение Турции, Казахстана и других стран Центральной Азии в список приоритетных партнеров для бизнеса.

А что если…

Что если я не успел организовать командировку в Китай?

В таком случае стоит планировать поездку заранее, так как интерес к Китаю продолжает расти, а бизнес требует быстрого реагирования на новые возможности. Что если командировки в Таиланд или Японию становятся слишком популярными?

Для таких направлений важно заблаговременно бронировать билеты и жилье, чтобы избежать высоких цен в пиковые сезоны и обеспечить комфортную организацию поездок.

Плюсы и минусы деловых поездок в азиатские страны

Плюсы:

Развивающиеся рынки: Азия представляет собой перспективные регионы для расширения бизнеса. Безвизовые режимы: Упрощенные условия для въезда в многие азиатские страны. Экономически выгодные условия: Низкие затраты на деловые поездки и конкурентоспособные условия для ведения бизнеса.

Минусы:

Культурные различия: Для успешного ведения бизнеса необходимо учитывать особенности местной культуры и бизнеса. Языковой барьер: Необходимость в дополнительной подготовке для общения на местных языках.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Как выбрать страну для деловой поездки?

Выбирайте страну с развивающимися рынками и хорошими условиями для бизнеса. Китай, Япония и Турция — отличные варианты для расширения деловых связей. Какие города Китая наиболее популярны для командировок?

Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь остаются популярными, однако Шанхай в 2025 году стал лидером среди китайских городов. Как подготовиться к командировке в Японию или Таиланд?

Обратите внимание на безвизовые режимы, заблаговременно бронируйте билеты и жилье, а также изучите местные деловые практики.

Мифы и правда о деловых поездках

Миф: Все деловые поездки должны быть в Европу.

Правда: Азия становится важным регионом для развития бизнеса, и поездки в Китай, Японию и другие страны предоставляют новые возможности. Миф: Ближайшие соседи всегда предпочтительнее для деловых поездок.

Правда: Рынки Азии и Ближнего Востока сейчас предлагают более выгодные условия для развития деловых отношений. Миф: Турция не подходит для деловых поездок.

Правда: Турция стала важным деловым хабом между Востоком и Западом, и ее роль в бизнес-туризме продолжает расти.

Исторический контекст

С развитием "разворота на Восток" и ростом экономического сотрудничества с азиатскими странами, российский бизнес постепенно ориентируется на новые рынки. Упрощение визовых процедур и экономические преимущества делают Азию привлекательным регионом для деловых поездок и сотрудничества.