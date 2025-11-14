Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Офисный стиль
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 16:57

Добавила в строгий образ один яркий акцент — и коллеги ахнули: работает даже в консервативных компаниях

В деловом стиле ограничивают яркие аксессуары, модельер Калошина

Современный деловой стиль постоянно балансирует между строгостью и креативностью. Люди хотят выглядеть профессионально, но при этом не терять индивидуальности. Именно поэтому вопрос границ дресс-кода сегодня звучит особенно остро: компании пересматривают правила, отрасли диктуют собственные нормы, а сотрудники учатся выбирать вещи так, чтобы не выбиваться из корпоративных ожиданий.

Где начинается свобода и заканчивается формальность

Основа любого дресс-кода — культура самой компании. В сферах, связанных с творчеством, границы шире: здесь важнее вкус, аккуратность и уместность, чем безусловная классика. В индустриях, где ценят свежий взгляд — моде, дизайне, бьюти, — сочетания могут быть смелее, но при этом собраннее.

"Например, если офис связан с модой, сферой красоты, разными креативными индустриями это могут быть и джинсы, но предпочтительно сейчас не голубого цвета, а черные, темно-серые, с более формальным жакетом или с более формальным даже трикотажным верхом", — пояснила модельер Александра Калошина в беседе с MosTimes.

В крупных компаниях правила строже. Банки, страховые структуры и консервативные корпорации ожидают, что сотрудники будут выглядеть максимально профессионально. Здесь креатив воспринимается иначе — не как украшение образа, а как риск оказаться неуместным.

"Это всегда классическая одежда. Для женщины или брючный костюм, или костюм с юбкой, практически без украшений. Из украшений может быть шелковый платок интересно повязанный, или более яркая блуза под костюмом", — отметила Калошина.

Материалы тоже меняются. Если раньше классический костюм был почти всегда шерстяным, сейчас всё чаще выбирают технологичные ткани, которые проще в уходе, лучше переносят поездки и сохраняют форму.

"Не стоит бояться этикетки "полиэстер", потому что новые составы часто бывают хорошими смесовыми тканями. Новые формы полиэстера дышащие, легкие, гигроскопичные, они никаким образом не напоминают исключительно синтетические ткани", — подчеркнула модельер.

Сравнение: классика и креатив

Параметр

Классический деловой стиль

Творческий деловой стиль

Основа образа

Костюм, лаконичные рубашки, нейтральные оттенки

Жакеты необычного кроя, трикотаж, темные джинсы

Допустимые ткани

Шерсть, смесовые ткани, современные полиэстеровые композиции

Трикотаж, деним, мягкие ткани с текстурой

Аксессуары

Минимум декора, аккуратные формы

Можно добавить цвет, необычные детали

Обувь

Лодочки, лоферы, закрытые туфли

Стильные ботинки, лаконичные кроссовки (если допустимо)

Уровень свободы

Минимальный

Средний, зависит от индустрии

Советы шаг за шагом

  1. Определите корпоративный стандарт: изучите правила компании и ориентируйтесь на стиль руководства.
  2. Сформируйте базовый набор вещей: костюм, строгая юбка, рубашки, лаконичные аксессуары.
  3. Для более свободных индустрий добавьте современные элементы: тёмные джинсы, структурированный трикотаж, жакеты расслабленного кроя.
  4. Выбирайте практичные ткани: смесовые материалы, немнущиеся костюмные комплекты, лёгкие синтетические волокна нового поколения.
  5. Поддерживайте аккуратность: обувь должна быть чистой, а вещи — хорошо отутюженными.
  6. Используйте технику "одного яркого акцента": платок, блуза, брошь — без перегрузки образа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком яркий образ в строгой компании
    Последствие: риск вызвать недоверие и выглядеть непрофессионально.
    Альтернатива: выбрать спокойный костюм и добавить лишь аккуратный шелковый платок.
  • Голубые джинсы в офисе с умеренными правилами
    Последствие: впечатление небрежности.
    Альтернатива: тёмные джинсы + структурированный жакет.
  • Некачественные ткани
    Последствие: одежда быстро теряет вид, появляются заломы.
    Альтернатива: смесовые материалы, технологичный полиэстер, костюмная вискоза.

А что если…

…вы работаете удалённо?
Тогда дресс-код смягчается, но для видеозвонков стоит держать под рукой аккуратный верх: блузу, рубашку или лаконичный жакет.

…офис внезапно стал более креативным?
Можно постепенно добавлять неформальные элементы — например, мягкие жакеты, современные аксессуары, более свободные оттенки.

…предстоит встреча с клиентом из консервативной сферы?
Лучше вернуться к строгой классике, даже если ваш офис работает иначе.

Плюсы и минусы разных подходов

Формат

Плюсы

Минусы

Классический стиль

Представительный, универсальный, подходит для переговоров

Требует аккуратности и более строгих правил

Креативный стиль

Выражает индивидуальность, подходит творческим профессиям

Легко перейти грань уместности

Технологичные ткани

Удобны, не мнутся, подходят для командировок

Иногда выглядят менее дорогими

Натуральные материалы

Стильный внешний вид, классический статус

Мнутся и требуют ухода

FAQ

Как выбрать костюм для офиса?
Ориентируйтесь на культуру компании. В классических сферах подойдут костюмы спокойных оттенков, в креативных — современные фасоны и новые ткани.

Что лучше для делового стиля: шерсть или современные смеси?
Если важны посадка и статус — шерсть. Если цените комфорт и простоту ухода — современные смесовые ткани.

Мифы и правда

  • Миф: полиэстер — всегда синтетика низкого качества.
    Правда: современные смеси дышат, выглядят аккуратно и служат долго.
  • Миф: джинсы в офисе — признак неуважения.
    Правда: в творческих индустриях тёмный деним — стандарт.
  • Миф: строгий стиль ограничивает индивидуальность.
    Правда: аксессуары и структура образа позволяют выразить характер аккуратно.

Три интересных факта

  1. Первые корпоративные дресс-коды появились в банковской среде в XIX веке.
  2. Прорыв в производстве смесовых тканей произошёл в XX веке, когда началось массовое производство полиэстера. Это дало толчок для разработки и производства смесовых тканей, которые могли бы сочетать долговечность и простоту ухода синтетических волокон с приятными тактильными качествами натуральных.
  3. Тёмный деним стал приемлем в креативных офисах только в последние десять лет.

Исторический контекст

  1. Первая волна демократизации офисной моды пришлась на 1960-е годы. В этот период женщины начали всё чаще работать в офисах и бизнес-средах, что привело к появлению новых стандартов для женского гардероба.
  2. В 1980-х сложился новый официальный публичный дресс-код. Он был ориентирован на представление официального статуса его владельца
  3. В 2000-х баланс сместился в сторону удобства, и появились современные гибридные подходы к деловому стилю.

