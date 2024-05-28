В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд приговорил Эрдэни Бадмацыренова к 6,5 годам колонии за уклонение от военной службы, , который захотел временно уклониться от прохождения службы и не явился в воинскую часть. Об этом сообщается в Телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.