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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:12

В Бурятии военный получил 6,5 лет колонии за уклонение от службы

В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд приговорил Эрдэни Бадмацыренова к 6,5 годам колонии за уклонение от военной службы, , который захотел временно уклониться от прохождения службы и не явился в воинскую часть. Об этом сообщается в Телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Мир

Германия резко увеличила поставки одежды в Россию

Германия резко увеличила поставки одежды в Россию

По итогам первого весеннего месяца поставки одежды в нашу страну от немецких производителей выросли почти до 16 млн евро. Это рекордные показатели с начала осени прошлого года, свидетельствуют данные Евростата.

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РБК: санкции спровоцировали дефицит трески в ЕС

РБК: санкции спровоцировали дефицит трески в ЕС

Рестрикции в отношении России и падение улова в традиционных местах добычи трески вызвали резкую нехватку популярной в Евросоюзе рыбы, сообщает РБК.

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Общество

JAMA: лекарства от давления повышают риск развития экзематозного дерматита

JAMA: лекарства от давления повышают риск развития экзематозного дерматита

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что провоцирует риск развития экзематозного дерматита у людей преклонного возраста. Об этом свидетельствуют результаты исследования в журнале JAMA Dermatology.

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Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца

Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца

15-летняя Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, отказалась от фамилии отца.

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Новости