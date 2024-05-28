В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд приговорил Эрдэни Бадмацыренова к 6,5 годам колонии за уклонение от военной службы, , который захотел временно уклониться от прохождения службы и не явился в воинскую часть. Об этом сообщается в Телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
Германия резко увеличила поставки одежды в Россию
По итогам первого весеннего месяца поставки одежды в нашу страну от немецких производителей выросли почти до 16 млн евро. Это рекордные показатели с начала осени прошлого года, свидетельствуют данные Евростата.
РБК: санкции спровоцировали дефицит трески в ЕС
Рестрикции в отношении России и падение улова в традиционных местах добычи трески вызвали резкую нехватку популярной в Евросоюзе рыбы, сообщает РБК.
JAMA: лекарства от давления повышают риск развития экзематозного дерматита
Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что провоцирует риск развития экзематозного дерматита у людей преклонного возраста. Об этом свидетельствуют результаты исследования в журнале JAMA Dermatology.
Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца
15-летняя Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, отказалась от фамилии отца.