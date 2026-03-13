Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бутылка вина в ведерке со льдом
Бутылка вина в ведерке со льдом
© https://unsplash.com by zero take is licensed under Free
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:48

Чужой кураж становится вашей прибылью: в Бурятии резко увеличили награду за поимку пьяных водителей

Власти Бурятии повысят выплаты людям, которые сообщают о водителях в состоянии алкогольного опьянения, — с 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Глава республики Алексей Цыденов дал такое поручение по итогам координационного совещания по правопорядку 13 марта в Улан-Удэ. Он также распорядился поставить дополнительные камеры фиксации скорости и ремней безопасности на региональных и межмуниципальных трассах. Нормативный акт о выплатах подготовят в ближайшие дни.

Повышение вознаграждения за сигналы

Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о решении удвоить премию за информацию о пьяных за рулем. Теперь информаторам дадут 10 тысяч рублей вместо прежних пяти. Это должно активизировать народный контроль на дорогах.

Соответствующий документ власти подпишут в ближайшее время. Цыденов подчеркнул, что мера усилит безопасность. Такие сигналы уже помогают снижать риски от нетрезвых водителей.

"Увеличение выплат за сообщения о пьяных водителях — правильный шаг для регионов с протяженными трассами. Народный контроль дополняет работу полиции и камер, особенно в отдаленных районах. В Бурятии, где дороги часто пустынны, такие инициативы быстро дают эффект. Главное — оперативно обрабатывать сигналы и выплачивать вознаграждения без задержек".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Ранее подобные выплаты уже применялись в республике. Они показали свою эффективность в борьбе с нарушителями.

Новые камеры на трассах

Цыденов поручил разместить дополнительные камеры на региональных дорогах. Они будут ловить превышение скорости. Еще одна задача — контроль за непристегнутыми ремнями на межмуниципальных маршрутах.

Проблема возникла после ремонта трасс: водители стали чаще разгоняться. Глава республики заметил, что хорошая дорога провоцирует скорость. Контроль поможет избежать аварий.

Установка пройдет в ближайшее время. Камеры усилят меры безопасности по всей Бурятии.

Ситуация на трассе "Байкал"

На федеральной дороге Р-258 "Байкал" участились ДТП из-за роста грузовиков. Их число за пять лет выросло в 2,7 раза — с 740 до 2200 фур в сутки к концу 2025 года. Трасса тянется более чем на тысячу километров через Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край.

Цыденов доложил о ситуации зампреду правительства Марату Хуснуллину. Получено решение о постройке обгонных участков с дополнительными полосами. Это упростит разъезд и снизит риски.

В Кабанском районе Бурятии реконструируют три аварийных моста через реки Большая Ивановка, Клюевка и Толбазиха — на 268, 270 и 314 километрах. Мосты признали ремонтонепригодными, но федеральные поправки конца 2025 года сняли ограничения у Байкала.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неожиданность для Камчатки: Шивелуч готовит второе дыхание после мощного взрывного извержения вчера в 11:15

Извержение вулкана Шивелуч подняло пепел на большую высоту, создавая угрозы для авиации и местных жителей.

Читать полностью » Судьба в одном слове — традиции побеждают моду: Хабаровский край определился с главными именами вчера в 11:07

В Хабаровском крае подвели итоги регистраций новорожденных в начале года, выявив любопытную разницу в подходе родителей к именованию сыновей и дочерей.

Читать полностью » Транспортное оживление севера: как вертолеты свяжут ключевые точки Хабаровского края с селами вчера в 11:05

Новый вертолетный маршрут в Хабаровском крае свяжет удаленные села с транспортными узлами, улучшая жизнь местных жителей.

Читать полностью » На северо-востоке Приморья ночью похолодает до −37 °C — Примгидрометцентр 12.01.2026 в 8:25
Неделя без больших снегопадов, но с сюрпризами: Приморье получит похолодание ниже нормы

В Приморье рабочая неделя пройдёт без сильных осадков, но с резкими перепадами температур и морозами до -37 градусов.

Читать полностью » Лавинную опасность на Камчатке объявили на 13–15 января — РИА Новости 12.01.2026 в 7:08
Маршруты придётся переписать: лавинная опасность затронет сопки и вулканические склоны Камчатки

На Камчатке объявили штормовое предупреждение: с 13 по 15 января лавинная опасность прогнозируется в ряде районов и у нескольких вулканов.

Читать полностью » В Приморье начали проверки уборки снега во дворах управляющими компаниями — ТАСС 12.01.2026 в 7:08
Снег встал стеной, дворы — колом: Приморье подключило комиссии и прокуратуру к проверкам

В Приморье усилили контроль за уборкой дворов после циклона: управляющие компании, которые игнорируют требования, ждут штрафы.

Читать полностью » Теплоход Мария застрял во льдах у посёлка Беринговского — ТАСС 12.01.2026 в 3:44
Пока экипаж держится спокойно — техника идёт на прорыв: ледокол берёт Марию на буксир из льдов

Ледокол "Евпатий Коловрат" подошел к теплоходу, застрявшему во льдах Берингова моря. В ближайшее время начнется операция по его освобождению.

Читать полностью » Субсидия обновила инфраструктуру глэмпинга в Приморье — Минтуризма Приморья 12.01.2026 в 3:44
Бассейн, сафари-тенты и эффект домино: как обновление глэмпинга оживило туристический поток

Субсидия помогла глэмпингу "Линда" обновиться к сезону-2025: новые тенты, йога-зона и бассейн. Как это изменило спрос на отдых в Приморье?

Читать полностью »

Новости
СФО
Воздушные замки и реальные достижения: как строители формируют облик Томска на 2026 год
СФО
Летать в обход сезонов — привычка побеждает график: популярный рейс из Сибири стал вечным
СФО
Сибирская ярость в одной клетке: сотни мощных атлетов сойдутся в битве за право называться лучшими
СФО
Мел и высокие технологии под одной крышей: иркутские школы показали будущее на главной выставке
СКФО
Резкий рост доставки в Дагестане поражает своими темпами и меняет лицо городского питания региона
Недвижимость
Деньги на руках — а жить негде: коварная ловушка недвижимости поджидает участников обмена
СКФО
Кавказский колорит и новые перспективы: Дагестан становится стратегическим туристическим регионом
СКФО
Тихий дипломат на фоне огня: Кадыров призывает страны Залива объединиться против внешних угроз
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet