Чужой кураж становится вашей прибылью: в Бурятии резко увеличили награду за поимку пьяных водителей

Власти Бурятии повысят выплаты людям, которые сообщают о водителях в состоянии алкогольного опьянения, — с 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Глава республики Алексей Цыденов дал такое поручение по итогам координационного совещания по правопорядку 13 марта в Улан-Удэ. Он также распорядился поставить дополнительные камеры фиксации скорости и ремней безопасности на региональных и межмуниципальных трассах. Нормативный акт о выплатах подготовят в ближайшие дни.

Повышение вознаграждения за сигналы

Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о решении удвоить премию за информацию о пьяных за рулем. Теперь информаторам дадут 10 тысяч рублей вместо прежних пяти. Это должно активизировать народный контроль на дорогах.

Соответствующий документ власти подпишут в ближайшее время. Цыденов подчеркнул, что мера усилит безопасность. Такие сигналы уже помогают снижать риски от нетрезвых водителей.

"Увеличение выплат за сообщения о пьяных водителях — правильный шаг для регионов с протяженными трассами. Народный контроль дополняет работу полиции и камер, особенно в отдаленных районах. В Бурятии, где дороги часто пустынны, такие инициативы быстро дают эффект. Главное — оперативно обрабатывать сигналы и выплачивать вознаграждения без задержек". Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Ранее подобные выплаты уже применялись в республике. Они показали свою эффективность в борьбе с нарушителями.

Новые камеры на трассах

Цыденов поручил разместить дополнительные камеры на региональных дорогах. Они будут ловить превышение скорости. Еще одна задача — контроль за непристегнутыми ремнями на межмуниципальных маршрутах.

Проблема возникла после ремонта трасс: водители стали чаще разгоняться. Глава республики заметил, что хорошая дорога провоцирует скорость. Контроль поможет избежать аварий.

Установка пройдет в ближайшее время. Камеры усилят меры безопасности по всей Бурятии.

Ситуация на трассе "Байкал"

На федеральной дороге Р-258 "Байкал" участились ДТП из-за роста грузовиков. Их число за пять лет выросло в 2,7 раза — с 740 до 2200 фур в сутки к концу 2025 года. Трасса тянется более чем на тысячу километров через Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край.

Цыденов доложил о ситуации зампреду правительства Марату Хуснуллину. Получено решение о постройке обгонных участков с дополнительными полосами. Это упростит разъезд и снизит риски.

В Кабанском районе Бурятии реконструируют три аварийных моста через реки Большая Ивановка, Клюевка и Толбазиха — на 268, 270 и 314 километрах. Мосты признали ремонтонепригодными, но федеральные поправки конца 2025 года сняли ограничения у Байкала.