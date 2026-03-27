Молодежь против миграции: в Бурятии нашли инструмент, чтобы выпускники оставались на местах

В Бурятии завершилась профильная стратегическая сессия "Демография", организованная Министерством социальной защиты населения республики. Основное внимание экспертов было сосредоточено на поиске инструментов для стимулирования рождаемости, закрепления молодежи в регионе и развитии "серебряной" экономики. Участники обсудили интеграцию цифровых решений в социальную сферу, а также финансовое обеспечение программ поддержки семей в рамках национального проекта "Семья" на период до 2030 года.

Стратегические цели и поддержка семей

Республика Бурятия демонстрирует показатели рождаемости, превышающие среднероссийские значения, однако власти намерены усиливать системную работу для достижения дальнейшего роста. Как подчеркнула министр соцзащиты региона Татьяна Быкова, заложен прочный фундамент для реализации как федеральных, так и местных инициатив. Ключевым драйвером изменений в предстоящем году станет нацпроект "Семья", бюджет которого составит 7 млрд рублей.

Задача ведомства на ближайшее время заключается в четком планировании действий на местах, выявлении дефицита ресурсов и активном привлечении инвестиций. Основная ставка делается на создание условий для самореализации молодежи, включая образовательные треки и карьерные возможности внутри региона. Власти стремятся сформировать такую среду, где молодым семьям будет комфортно жить, трудиться и растить детей.

Разработанные программы рассчитаны на долгосрочную перспективу вплоть до 2030 года. Системный подход предполагает не только прямые выплаты, но и формирование жизненной парадигмы, при которой создание семьи становится приоритетом для граждан до тридцати лет. Это требует согласованной работы органов власти и поддержки со стороны общественных и политических структур.

Новые подходы к социальной поддержке

В рамках сессии прозвучали конкретные предложения по улучшению качества жизни родителей. Многодетный отец Роман Новицкий, выступая на площадке, призвал транслировать успешные примеры семей, преодолевших бытовые сложности на старте карьеры. Он предложил создать специализированную службу профессиональных нянь, которые помогут родителям-студентам совмещать учебу и воспитание малышей.

"Для успешного развития региональной политики необходимо не просто распределять финансовую помощь, а создавать комплексную экосистему поддержки для молодых семей. Важно, чтобы базовые нужды — такие как доступное жилье и понятная система присмотра за детьми — решались максимально быстро. Привлечение экспертного сообщества к обсуждению позволяет увидеть реальные запросы граждан и оперативно адаптировать муниципальные программы под текущие социальные вызовы". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Среди других мер участники обсудили возможность расширения доступности процедур экстракорпорального оплодотворения. Также рассматривается инициатива "Бабушкиного сертификата", позволяющего матерям сохранять выплаты, если уход за внуками принимают на себя представители старшего поколения. Рассматриваются варианты облегчения ипотечной нагрузки за счет снижения порога первоначального взноса и внедрения локальных временных детских групп.

Эти предложения направлены на снижение психологического и финансового барьеров, с которыми сталкиваются молодые семьи. Обсуждение показало готовность экспертного сообщества рассматривать неординарные формы поддержки. Реализация хотя бы части из озвученных идей позволила бы значительно разгрузить семьи и дать им больше уверенности в будущем.

Молодежь и долголетие как демографический ресурс

Миграционный отток обсуждался как фундаментальный вызов для демографического потенциала республики. Эксперты сошлись во мнении, что эффективным инструментом удержания кадров станут программы целевого обучения, включая "Дальневосточный образовательный сертификат". Гарантия трудоустройства после получения диплома должна стать базовым условием для молодежи, связывающей свое будущее с регионом.

Параллельно внимание было уделено концепции активного долголетия и цифровой трансформации социальной сферы. Современные сервисы для людей старше пятидесяти лет должны обеспечивать легкий доступ к медицинским и оздоровительным программам. Это позволит пожилым гражданам дольше оставаться включенными в общественную жизнь без существенной нагрузки на инфраструктуру здоровья.

Также была озвучена идея поддержки "серебряного" бизнеса через развитие ремесел и создание сувенирной продукции мастерами старшего возраста. Такой подход помогает не только сохранить творческий потенциал пожилых людей, но и интегрировать их в экономическую деятельность. Подобные инициативы в совокупности с поддержкой рождаемости формируют сбалансированную демографическую модель развития Бурятии.